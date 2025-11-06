સુરત: RFO સોનલબેન સોલંકીને ગોળી વાગતા હોસ્પિટલમાં દાખલ, પોલીસે આપઘાત અને હુમલાની દિશામાં શરુ કરી તપાસ
પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઘટના પારિવારિક તકરારને કારણે આપઘાતના પ્રયાસ તરફ ઈશારો કરી રહી હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે.
November 6, 2025
સુરત: સુરત જિલ્લામાં વન વિભાગના અધિકારી (RFO) સોનલબેન સોલંકીને ગોળી વાગવાની સનસનીખેજ ઘટના સામે આવી છે. કામરેજ-જોખા રોડ પર બનેલી આ ઘટના બાદ તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. RFOને કયા સંજોગોમાં ગોળી વાગી તે અંગેનું રહસ્ય હજુ અકબંધ છે, પરંતુ પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઘટના પારિવારિક તકરારને કારણે આપઘાતના પ્રયાસ તરફ ઈશારો કરી રહી હોવાનું સૂત્રો જણાવી રહ્યા છે.
રહસ્યમય સંજોગોમાં ગોળી વાગી, પોલીસની સઘન તપાસ
ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત જિલ્લા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે સમગ્ર વિસ્તારને કોર્ડન કરીને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો છે. RFO સોનલબેનને ગોળી વાગવા પાછળનું ચોક્કસ કારણ જાણવા અને જો કોઈ ગુનેગાર હોય તો તેને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે જુદી જુદી દિશાઓમાં તપાસ હાથ ધરી છે. સોનલબેન સોલંકી સુરત આયોજન વિભાગમાં ફરજ બજાવે છે, અને તેમના પતિ સુરત RTO ઇસ્પેક્ટર છે.
ઘર કંકાસ અને GPS ટ્રેકરની ફરિયાદ: આપઘાતના પ્રયાસની શંકા
સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી અનુસાર, આ ઘટના પાછળ ઘર કંકાસ કારણભૂત હોવાની શંકા છે, અને RFO સોનલબેને સ્વયં પોતાને ગોળી મારીને આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હોવાની સંભાવના વ્યક્ત થઈ રહી છે.
બે દિવસ પૂર્વેની ફરિયાદ
ઘટનાના માત્ર બે દિવસ પહેલાં જ સોનલબેને કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
GPS ટ્રેકરનો ખુલાસો
આ ફરિયાદમાં તેમણે ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તેમની કારમાંથી ચાલુ હાલતમાં એક GPS ટ્રેકર ડિવાઈઝ મળી આવ્યું હતું.
પતિ સાથે કૌટુંબિક તકરાર: તેમણે ફરિયાદમાં સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે તેમના પતિ અને પતિના પરિવાર સાથે કૌટુંબિક તકરાર ચાલી રહી છે, જે અંગે વિવિધ કોર્ટોમાં કેસ પણ ચાલું છે.
ધાક-ધમકી અને લોકેશન ટ્રેકિંગ:
તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે તેમને અનેક વાર ધાક-ધમકીઓ આપવામાં આવી છે, અને કોઈ દ્વારા તેમનું લોકેશન જાણવા માટે આ GPS ટ્રેકર ડિવાઈઝ લગાડવામાં આવ્યું છે.
આ તમામ વિગતો RFOના અંગત જીવનમાં ચાલી રહેલી તીવ્ર તકરાર તરફ ધ્યાન દોરે છે, જેના કારણે હતાશ થઈને તેમણે આ પગલું ભર્યું હોવાની પોલીસને શંકા છે. જો કે, પોલીસ હાલમાં કોઈ પણ નિર્ણય પર પહોંચ્યા વિના તમામ એંગલથી તપાસ કરી રહી છે.
પોલીસનું નિવેદન અપેક્ષિત
ગોળી વાગવાની ઘટના પાછળ આપઘાતનો પ્રયાસ છે કે પછી કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા હુમલો, તે અંગેની સચોટ વિગતો RFO સોનલબેનના હોશમાં આવ્યા બાદ તેમના નિવેદન અને પોલીસની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે. પોલીસ ટૂંક સમયમાં આ કેસ અંગે સત્તાવાર નિવેદન જાહેર કરે તેવી શક્યતા છે.
