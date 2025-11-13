સુરત RFO સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કેસ: કૌટુંબિક વિખવાદમાં મિત્રને સોપારી! મુખ્ય આરોપી સહિત બંને 2500 KM ભાગ્યા
પોલીસથી બચવા માટે મુખ્ય આરોપી અને તેના સાગરીતે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં 2500 કિલોમીટર સુધીનો પ્રવાસ કર્યો હતો.
Published : November 13, 2025 at 8:30 PM IST
સુરત : શહેરમાં ફરજ બજાવતા રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર (RFO) સોનલ સોલંકી પર ફાયરિંગ કરવાના સનસનાટીપૂર્ણ કેસમાં પોલીસે 2 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસથી બચવા માટે મુખ્ય આરોપી અને તેના સાગરીતે ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં 2500 કિલોમીટર સુધીનો પ્રવાસ કર્યો હતો.
બાળકને શાળાએ મૂકવા જતાં અંધાધૂંધ ફાયરિંગ
સુરત શહેર વન ભવન ખાતે ફરજ બજાવતા RFO સોનલ સોલંકી સવારે પોતાના બાળકને કારમાં લઈને શાળાએ મૂકવા જઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન કામરેજ તાલુકાના વાવ-જોખા રોડ પર એક અજાણ્યા ઈસમે તેમની કાર ઉભી રખાવી હતી. કોઈ પણ જાતની વાતચીત વગર, તેણે નજીકથી સોનલબેનના કાન અને નાકની વચ્ચે ગોળી ધરબી દીધી હતી અને તુરંત સ્થળ પરથી ભાગી ગયો હતો.
લોહીલુહાણ અને બેભાન હાલતમાં સોનલબેનને સ્થાનિકો દ્વારા પ્રથમ કામરેજની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા, પરંતુ તબિયત નાજુક જણાતા તેમને સુરત શહેરની મોટી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તપાસમાં ગોળી હોવાનું સામે આવતાં સમગ્ર સુરત જિલ્લા પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ હતી.
કૌટુંબિક વિખવાદ બન્યો કારણ: પતિ ભૂગર્ભમાં
પોલીસની ઝીણવટભરી તપાસમાં સામે આવ્યું કે, RFO સોનલ સોલંકી અને તેમના પતિ નિકુંજ ગૌસ્વામી વચ્ચે છેલ્લા લાંબા સમયથી કૌટુંબિક વિખવાદ ચાલી રહ્યો હતો અને બંનેએ એકબીજા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ પણ નોંધાવી હતી. ઘટના બાદ નિકુંજ ગૌસ્વામીનો સંપર્ક ન થતાં તે ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયો હતો. સોનલ સોલંકીના પરિવારે નિકુંજ ગૌસ્વામી પર જ હુમલાનો અંજામ આપ્યાની શંકા વ્યક્ત કરી હતી.
1000 CCTV ચેક કર્યા, આરોપી 2500 KM ભાગ્યો
નિકુંજને ઝડપવા માટે પોલીસે 7 જેટલી ટીમો બનાવી હતી. આરોપીને ટ્રેક કરવા માટે જોખાથી નાસિક અને સુરતથી સાપુતારા સુધીના 1000થી વધુ સીસીટીવી ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. આ ફૂટેજમાં નિકુંજ ગુજરાત રાજ્યની બહાર ભાગી ગયો હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
પોલીસ પકડાઈ જશે અને સખત કાર્યવાહી થશે તેવા ડરથી નિકુંજ ગૌસ્વામી ઘટનાના 6 દિવસ બાદ સુરતની કઠોર કોર્ટમાં સરેન્ડર કરવા પહોંચ્યો. જોકે કોર્ટે અરજી નકારતા તે બહાર નીકળ્યો કે તરત જ પોલીસે તેને દબોચી લીધો હતો. ગણતરીની મિનિટોમાં જ ગોળી મારનાર અન્ય ઈસમને પણ પોલીસે ઝડપી પાડ્યો હતો.
હત્યાની સોપારી અને ફૂલ પ્રૂફ પ્લાનનો ખુલાસો
કડક પૂછપરછમાં બંને આરોપીઓએ ગુનો કબૂલ્યો હતો. નિકુંજ ગૌસ્વામીએ કબૂલ્યું કે કૌટુંબિક વિખવાદને કારણે તેણે પોતાના મિત્ર ઈશ્વરપૂરી માગુપીરી ગૌસ્વામીને સોનલ સોલંકીની હત્યાની સોપારી આપી હતી અને ફૂલ પ્રૂફ પ્લાન ઘડ્યો હતો.
14 દિવસના રિમાન્ડની માંગ,7 દિવસ મંજૂર કરાયા
હાલ બંને આરોપીઓને સુરત શહેરની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને પોલીસ દ્વારા ૧૪ દિવસના રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવી હતી.કોર્ટે 7 દિવસના રિમાન્ડ આપ્યા છે.પોલીસ હવે આરોપીઓએ પ્લાન ક્યારે બનાવ્યો, બાઈક કોની છે, હથિયાર ક્યાંથી લાવ્યા અને અન્ય કોઈ સંડોવાયેલા છે કે નહીં તે દિશામાં વધુ પૂછપરછ કરશે.
નોંધનીય છે કે, ગંભીર હાલતમાં RFO સોનલ સોલંકી સુરતની ખાનગી હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે.
આ પણ વાંચો...