સુરત: ડીંડોલીની બે સખીઓના જીવન ટૂંકાવવા મામલે ચોંકાવનારો ખુલાસો, પ્રેમસંબંધમાં ‘બ્રેકઅપ’ બન્યું મોતનું કારણ
6 માર્ચના રોજ બનેલી આ ઘટનામાં બંને સખીઓએ જીવન ટૂંકાવ્યું હતું. ઘટનાસ્થળેથી દવાની બોટલો અને ઇન્જેક્શન પણ મળી આવ્યા હતા.
Published : March 10, 2026 at 7:37 PM IST
સુરત: સુરતના ડીંડોલી વિસ્તારની બે બી.કોમની વિદ્યાર્થિનીઓના જીવન ટૂંકાવવાના કેસમાં પોલીસ તપાસમાં એક અત્યંત કરુણ અને ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. સણિયા કણદે ખાતેના સ્વામિનારાયણ મંદિરના બાથરૂમમાંથી મળી આવેલા રોશની અને જ્યોત્સનાના મૃતદેહ પાછળનું પ્રાથમિક કારણ ‘પ્રેમસંબંધનો અંત’ હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
બ્રેકઅપના કારણે ડિપ્રેશન: એસીપી નિરવ ગોહિલના જણાવ્યા અનુસાર, બંને યુવતીઓ અલગ-અલગ યુવકો સાથે પ્રેમસંબંધમાં હતી. છેલ્લા 20 દિવસમાં જ બંનેના બ્રેકઅપ થયા હતા. એક યુવતીનું 4-5 દિવસ પહેલા અને બીજીનું 12-15 દિવસ પહેલા બ્રેકઅપ થતા બંને ઊંડા ડિપ્રેશનમાં સરી પડી હતી.
મોબાઈલ ચેટ્સ બની પુરાવો: પોલીસે બંને યુવતીઓના મોબાઈલ ફોન જપ્ત કર્યા છે. પ્રાથમિક તપાસમાં એવી ચેટ્સ મળી આવી છે જે સીધો ઈશારો સંબંધોમાં આવેલા અંત તરફ કરે છે. આ ફોન્સ હવે વધુ તપાસ માટે FSL (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) માં મોકલવામાં આવશે
યુવકોની પૂછપરછ: જે યુવકો સાથે તેમના સંબંધો હતા, તેમની પણ પોલીસે મૌખિક પૂછપરછ કરી નિવેદનો નોંધ્યા છે. પ્રાથમિક તબક્કે કોઈ શારીરિક કે માનસિક ત્રાસ આપ્યો હોય તેવા પુરાવા મળ્યા નથી, પરંતુ સામાન્ય દલીલો બાદ યુવકોએ સંબંધ તોડી નાખ્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
"તપાસ હાલ પ્રાથમિક તબક્કે છે. મોબાઈલ ચેટ્સ અને સાક્ષીઓના નિવેદન પરથી લાગે છે કે પ્રેમસંબંધમાં મન પર લાગી આવતા આ પગલું ભર્યું હોય શકે. હજુ પીએમ રિપોર્ટ, હિસ્ટોપેથોલોજી અને કેમિકલ એનાલિસિસ રિપોર્ટની રાહ જોવાઈ રહી છે." - નિરવ ગોહિલ (ACP)
પોલીસ હવે સીડીઆર (CDR) અને ઇલેક્ટ્રોનિક પુરાવાઓ એકત્રિત કરી રહી છે. બંને યુવકો એકબીજાને ઓળખતા હતા કે કેમ અને જીવન ટૂંકાવવા માટે અન્ય કોઈ દબાણ હતું કે કેમ તે દિશામાં પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
