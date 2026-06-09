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સુરત: કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ

સ્થાનિક રહીશોના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા ઘણા સમયથી ઉતિયાદરા રોડ પર ગટરનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જેને કારણે રસ્તાની હાલત અત્યંત દયનીય બની છે.

કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ
કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 9, 2026 at 7:11 PM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના કોસંબામાં સુરત-ભરૂચને જોડતા માર્ગ પર ચાલી રહેલા ગટરના અને રોડના કામમાં વિલંબ થતા સ્થાનિક રહીશોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા બે વર્ષથી ચાલી રહેલા મંથર ગતિના કામોથી કંટાળીને આજે સોસાયટીના રહીશોએ તરસાડી નગરપાલિકા ખાતે હલ્લાબોલ કર્યો હતો.

કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ (ETV Bharat Gujarat)

શું છે સમગ્ર મામલો?

સ્થાનિક રહીશોના જણાવ્યા અનુસાર, છેલ્લા ઘણા સમયથી ઉતિયાદરા રોડ પર ગટરનું કામ ચાલી રહ્યું છે, જેને કારણે રસ્તાની હાલત અત્યંત દયનીય બની છે. મુખ્ય રસ્તો ખોદાયેલો હોવાથી વાહનચાલકો અને સ્થાનિક રહીશોને ભારે હાલાકી ભોગવવી પડે છે. આ માર્ગ પરથી બસ, બાઈક કે ફોર-વ્હીલર પસાર કરવી મુશ્કેલ બની ગઈ છે. રહીશોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, ચોમાસું નજીક હોવા છતાં કામગીરીમાં કોઈ વેગ નથી, જેના કારણે રસ્તો અકસ્માતને આમંત્રણ આપી રહ્યો છે.

કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ
કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ (ETV Bharat Gujarat)

સોસાયટીના રહીશ ડો. કલ્પેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "અમે ગટરના અને રસ્તાના કામને લઈને વારંવાર રજૂઆતો કરી છે, પરંતુ તંત્ર તરફથી કોઈ નક્કર જવાબ મળતો નથી. હવે ચોમાસું માથે છે, ત્યારે જો રસ્તો નહીં સુધરે તો લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડશે."

કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ
કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ (ETV Bharat Gujarat)

આ મામલે તરસાડી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર નીલકંઠ અનઘણે જણાવ્યું હતું કે, "ગટરના કામને કારણે રસ્તાને નુકસાન થયું છે તે વાત સાચી છે. લોકોની સમસ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને નગરપાલિકા દ્વારા એજન્સીને તાત્કાલિક સૂચના આપવામાં આવી છે. આગામી 20 દિવસની અંદર કામચલાઉ ધોરણે રોડનું સમારકામ કરી આપવામાં આવશે, જેથી બસ અને અન્ય વાહનવ્યવહાર શરૂ થઈ શકે. ચોમાસું પૂર્ણ થયા બાદ રસ્તાનું કાયમી ધોરણે કામ પૂર્ણ કરવામાં આવશે."

કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ
કોસંબા વિસ્તારમાં રોડના કામમાં વિલંબને લઈ રહીશોનો તરસાડી નગરપાલિકામાં કર્યો હલ્લાબોલ (ETV Bharat Gujarat)

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કોસંબામાં રોડની સમસ્યા
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