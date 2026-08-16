સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડન્ટ ડૉ. હર્ષ પંડ્યા આપઘાત કેસ: પિતાએ ચાર સિનિયર ડૉક્ટરો સામે નોંધાવી એટ્રોસિટી અને દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ
પિતાના જણાવ્યા અનુસાર SC જાતિની જાણ થતાં જ સિનિયર ડૉક્ટરોએ તેમને ટાર્ગેટ કરી માનસિક શોષણ કર્યું હતું.
Published : August 16, 2026 at 4:26 PM IST
સુરત: સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડન્ટ ડૉ. હર્ષ પંડ્યાએ 9 ઓગસ્ટના રોજ ન્યૂ પી.જી. હોસ્ટેલના બ્લોક-બી, રૂમ નં. 1005માં આપઘાત કર્યો હતો. અરવલ્લીના મોડાસાના વતની ડૉ. હર્ષના પિતા ડૉ. સુભાષચંદ્ર પંડ્યાએ ચાર સિનિયર ડૉક્ટરો સામે એટ્રોસિટી અને દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ દુઃખદ ઘટનાએ તબીબી અને શૈક્ષણિક જગતમાં હચમચાવી મૂક્યું છે.
ઘટના વિગતોની વાત કરીએ તો ડૉ. હર્ષ પંડ્યા માર્ચ 2026માં એમ.ડી. માઇક્રોબાયોલોજીમાં પ્રવેશ મેળવીને અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. તેઓ સુરત સિવિલની ન્યૂ પી.જી. હોસ્ટેલમાં રહેતા હતા. પિતા ડૉ. સુભાષચંદ્ર પંડ્યાના જણાવ્યા મુજબ, પુત્ર અનુસૂચિત જાતિ (SC)માંથી આવતો હોવાની જાણ થતાં જ સિનિયર ડૉક્ટરોએ તેને ટાર્ગેટ કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. લેબ ટેકનિશિયનો અને સફાઈ કામદારોનું કામ પણ દબાણપૂર્વક કરાવીને ભારે માનસિક શોષણ કરવામાં આવતું હતું.
પિતાના જણાવ્યા મુજબ, આપઘાતના ચાર-પાંચ દિવસ પહેલાં ડૉ. હર્ષે ફોન પર વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના આર-2 (R-2) સિનિયરો દ્વારા તેને સતત માનસિક ટોર્ચર કરવામાં આવે છે. પબ્લિક કે દર્દીઓની હાજરીમાં જાહેરમાં અપમાનિત કરવામાં આવતો હતો. જોકે, હર્ષે તે વખતે પિતાને આશ્વાસન આપ્યું હતું કે તે સાથી મિત્રો સાથે મળીને પરિસ્થિતિ સંભાળી લેશે.
સાથી વિદ્યાર્થીઓની રજૂઆત
ઘટના બાદ ડૉ. હર્ષના 7 સાથી જુનિયર તબીબોએ ડીન, સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ અને વિભાગીય વડા સમક્ષ હાજર થઈને સિનિયરોની દાદાગીરી અને અપશબ્દો બોલીને ખખડાવવાની ગંભીર વિગતો રજૂ કરી હતી.
9 ઓગસ્ટના રોજ જ્યારે ડૉ. હર્ષનો મૃતદેહ પી.એમ. રૂમ ખાતે લાવવામાં આવ્યો, ત્યારે માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગના અન્ય સાત સાથી વિદ્યાર્થીઓ મૃતકના પિતાને મળીને ધૂસકે-ધૂસકે રડી પડ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે, સિનિયરો માત્ર વિભાગનું જ નહીં પરંતુ અન્ય બિનજરૂરી કામોનું ભારણ આપીને સતત શોષણ કરતા હતા અને ‘તમે બધા અહીં કંઈ નવી નવેલી દુલ્હનો નથી’ જેવા અપશબ્દો તેમજ મેણાં-ટોણાં મારતા હતા.
આ મામલે આર.એમ.ઓ.ની ઉપસ્થિતિમાં ડીન, તબીબી અધિક્ષક અને એચ.ઓ.ડી. સમક્ષ દોઢથી બે કલાક સુધી બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં વિદ્યાર્થીઓએ ડર વગર પોતાની આપવીતી રજૂ કરી હતી.
આરોપી સિનિયરો
પીડિત વિદ્યાર્થીઓના લેખિત નિવેદનોના આધારે ડૉ. નિરાલી વસાવે, ડૉ. અનુજ મહેશ્વરી, ડૉ. દિશિતા ગેવરિયા અને ડૉ. હીના ભૂત સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
કોલેજ પ્રશાસનની ભૂમિકા સવાલોના ઘેરામાં
એન્ટી-રેગિંગ કમિટી સક્રિય હોવાના દાવા છતાં વિભાગીય વડા ડૉ. સુમૈયા મુલ્લા અને ડૉ. સંગીતાબેને અગાઉ કોઈ ફરિયાદ ન મળી હોવાનું જણાવી બચાવ કર્યો હતો, જેને લઈને પરિવારજનોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો છે.
હાલ ખટોદરા પોલીસે તમામ પુરાવા અને નિવેદનોના આધારે તપાસનો ધમધમાટ તેજ કર્યો છે.
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