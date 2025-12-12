ETV Bharat / state

સુરતમાં ધર્માંતરણ અને દુષ્કર્મનો જ્વલંત કેસ: આચાર્ય, પાસ્ટર અને ટ્રર્સ્ટી રામજી ચૌધરીની ધરપકડ

એક જ વ્યક્તિની બેવડી ભૂમિકા દક્ષિણ ગુજરાતમાં ધર્મ પરિવર્તનના કાળા કારોબારની પોલ ખોલી રહી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 12, 2025 at 6:56 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લામાં ફરી એકવાર ધર્માંતરણના દૂષણે માથું ઊંચક્યું છે, પરંતુ આ વખતે આરોપી કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ નથી. આ કેસમાં સરકારી તંત્ર અને ધાર્મિક પ્રચારના નામે ચાલતા ગુનાહિત ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો છે. એક બાજુ સરકારી શાળાનો મુખ્ય આચાર્ય અને બીજી બાજુ ખ્રિસ્તી પાસ્ટર, એક જ વ્યક્તિની આ બેવડી ભૂમિકા દક્ષિણ ગુજરાતમાં ધર્મ પરિવર્તનના કાળા કારોબારની પોલ ખોલી રહી છે.

પિતા-પુત્રની જોડીનું ઘૃણાસ્પદ ષડયંત્ર

સુરત જિલ્લાના માંડવી તાલુકાની એક ભોળી આદિવાસી યુવતીને પહેલા ક્લિનિક ચલાવતા ડો. અંકિત રામજી ચૌધરીએ પ્રેમજાળમાં ફસાવી. બે વર્ષ સુધી આ યુવતીનું શારીરિક શોષણ કરવામાં આવ્યું અને ત્યારબાદ તેને ધર્મ પરિવર્તન કરવા માટે મજબૂર કરાઈ. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે અંકિતે આખી યુવતીના પરિવારને હિન્દુ આદિવાસીમાંથી ખ્રિસ્તી બની જવાની ઘૃણાસ્પદ શરત મૂકી. પરિવારે ના પાડતા યુવતીએ માંડવી પોલીસ મથકે દુષ્કર્મ અને ધર્માંતરણનો ગુનો નોંધાવ્યો. પોલીસે પુત્ર અંકિતની તો ધરપકડ કરી.

'ટ્રસ્ટ'ની આડમાં ધર્માંતરણનું મૂળ!

પરંતુ આ ષડયંત્રનું મૂળ તો ક્યાંક બીજું જ હતું. હિન્દુ સંગઠનોની ઉગ્ર રજૂઆત બાદ સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે કેસની તપાસ DYSP બી.કે. વનારને સોંપી. ઊંડાણપૂર્વકની તપાસમાં ધર્માંતરણનું મૂળ બહાર આવ્યું. ડોક્ટર અંકિતનો પિતા રામજીભાઈ દુબલભાઈ ચૌધરી જે પોતે માંડવીની સરકારી શાળામાં આચાર્ય છે, તે જ આ કાળા કારોબારનો મુખ્ય સૂત્રધાર નીકળ્યો!

રામજી ચૌધરી માત્ર આચાર્ય નહોતો, તે ખ્રિસ્તી પાસ્ટર હતો અને ‘ધી પ્રે ફોર એવરલાસ્ટિંગ લાઇફ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ’નો પ્રમુખ પણ હતો. શિક્ષણ જેવા પવિત્ર વ્યવસાયની આડમાં ગરીબ અને ભોળી આદિવાસી પ્રજાને લલચાવીને ધર્માંતરણની પ્રવૃત્તિ કરતો હોવાનું સામે આવતા પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે.

આચાર્યની ચેકબુક પર કોના આશીર્વાદ?

નિવૃત્તિને માત્ર બે વર્ષ બાકી છે, ત્યારે સવાલ એ થાય છે કે સરકારી ખુરશી પર બેઠેલો આ આચાર્ય આટલા લાંબા સમયથી પાસ્ટરનું કામ કરતો હતો, તો શિક્ષણ વિભાગ અને વહીવટી તંત્ર ઊંઘતું હતું? શું આ ધર્માંતરણ માટે આ ટ્રસ્ટને વિદેશમાંથી ફંડિંગ મળતું હતું? પોલીસે હવે માત્ર પિતા-પુત્ર સુધી નહીં, પણ આ સમગ્ર ધર્માંતરણના નેટવર્ક અને રાજકીય સંબંધોને જડમૂળથી ઉખાડી ફેંકવા માટે કડકમાં કડક તપાસ કરવી જરૂરી છે, જેથી આદિવાસી સમાજની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થઈ શકે.

