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કહી ખુશી કહી ગમ: સુરતમાં સિઝનનો સરેરાશ 15 ઇંચ વરસાદ; મોરબીમાં 10 વર્ષમાં ચોમાસાની નબળી શરૂઆત

સુરતમાં સિઝનનો સરેરાશ 15 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો છે. બીજી તરફ મોરબી જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં ચોમાસાની નબળી શરૂઆત થઇ છે.

સુરતમાં સરેરાશ 15 ઇંચ વરસાદ જ્યારે મોરબીમાં ચોમાસાની નબળી શરૂઆત થઇ છે.
સુરતમાં સરેરાશ 15 ઇંચ વરસાદ જ્યારે મોરબીમાં ચોમાસાની નબળી શરૂઆત થઇ છે. (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 6, 2026 at 3:31 PM IST

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સુરત: રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારમાં ભારે વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સુરત જિલ્લામાં પણ મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. સુરતમાં સિઝનનો સરેરાશ 15 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો છે. બીજી તરફ મોરબી જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં ચોમાસાની નબળી શરૂઆત થઇ છે. મોરબીમાં ખેડૂતો ચાતક નજરે વરસાદની રાહ જોઇ રહ્યા છે.

સુરતમાં સિઝનનો સરેરાશ 377 મિમી વરસાદ

સુરત જિલ્લામાં ચાલુ ચોમાસાની સિઝન દરમિયાન મેઘરાજા મનમૂકીને વરસી રહ્યા છે, જેના કારણે ધરતીપુત્રોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે. સમગ્ર જિલ્લામાં અત્યાર સુધી સરેરાશ 377.75 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.

સુરતમાં સિઝનનો સરેરાશ 15 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. (ETV Bharat Gujarat)

જિલ્લામાં સૌથી વધુ વરસાદ અંબિકા વિસ્તારમાં 739 મિમી નોંધાયો છે. આ ઉપરાંત પલસાણામાં 522 મિમી, મહુવામાં 502 મિમી, બારડોલીમાં 477 મિમી અને ઉમરપાડામાં 407 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે. અન્ય તાલુકાઓની વાત કરીએ તો કામરેજમાં 362 મિમી, ઓલપાડમાં 356 મિમી, માંગરોળમાં 293 મિમી, સુરત શહેરમાં 278 મિમી, અરેઠમાં 242 મિમી, માંડવીમાં 214 મિમી અને ચોર્યાસી તાલુકામાં 141 મિમી વરસાદ નોંધાયો છે.

ઉકાઈ ડેમની વર્તમાન સ્થિતિ:

દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. હાલ ડેમની સપાટી 309.94 ફૂટ નોંધાઈ છે, જે તેના લેવલ 321.00 ફૂટની નજીક પહોંચી રહી છે. હાલ ડેમમાં ઉપરવાસમાંથી 45,042 ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે, જ્યારે નહેરોમાં સિંચાઈ માટે 800 ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે.
દક્ષિણ ગુજરાતની જીવાદોરી સમાન ઉકાઈ ડેમની જળસપાટીમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે. (ETV Bharat Gujarat)

મોરબીમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં ચોમાસાની સૌથી નબળી શરૂઆત

મોરબી જિલ્લામાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં ચોમાસાની સૌથી નબળી શરૂઆત થઇ છે. જૂન મહિનામાં એક પણ તાલુકામાં વાવણી લાયક વરસાદ થયો નથી. અગાઉ 2018 અને 2022માં આવી સ્થિતિ જોવા મળી હતી જેમાં 2018માં સરેરાશ 4 મિમી વરસાદ નોંધાયો હતો તો 2022માં 1.03 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો હતો. જોકે એ બે વર્ષમાં પણ અમુક તાલુકામાં વાવણી લાયક વરસાદ તો થયો હતો.

મોરબીમાં ખેડૂતો વરસાદની ચાતક નજરે રાહ જોઇ રહ્યા છે (ETV Bharat Gujarat)

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