સુરત જળબંબાકાર: બે કલાકના ધોધમાર 4 ઇંચ વરસાદે જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત કર્યું, ઉમરપાડા મેઘમહેરથી તરબતર
ફ્લડ કંટ્રોલ રૂમના આંકડા મુજબ, સુરત શહેરમાં સૌથી વધુ 112 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે કામરેજમાં 84 મીમી અને બારડોલીમાં 38 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે.
Published : July 6, 2026 at 10:41 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 10:49 PM IST
સુરત: હવામાન વિભાગની રેડ એલર્ટની આગાહી વચ્ચે આજે સુરત શહેરમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. સાંજે 4 થી 6 વાગ્યા દરમિયાન માત્ર બે કલાકમાં જ 4 ઇંચ વરસાદ ખાબકતા સુરત શહેર પાણી-પાણી થઈ ગયું છે. કાળા ડીબાંગ વાદળો અને ગાજવીજ સાથે પડેલા આ આભફાટ સમાન વરસાદને કારણે ઠેર-ઠેર જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ હતી.
શહેરના મુખ્ય માર્ગો અને નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ફરી વળતા સામાન્ય જનજીવન ખોરવાઈ ગયું હતું. વેડ રોડ, પંડોળ અને કતારગામ વિસ્તારમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ જવાથી વાહનચાલકો અટવાયા હતા અને અનેક વાહનો રસ્તા વચ્ચે જ બંધ પડી ગયા હતા. મહિધરપુરાના ગલેમંડી ચાર રસ્તા અને મોટી શેરી વિસ્તારમાં તો રસ્તાઓ નદીમાં ફેરવાઈ ગયા હોય તેવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. સૌથી વિકટ સ્થિતિ રેલવે સ્ટેશનના ગરનાળા પાસે જોવા મળી હતી, જ્યાં કમર સુધી પાણી ભરાઈ જવાથી વાહન વ્યવહાર સંપૂર્ણ ઠપ થઈ ગયો હતો. રાહદારીઓને પોતાનો સામાન માથા પર મૂકીને જીવના જોખમે પસાર થવું પડ્યું હતું.
વરસાદી કહેર વચ્ચે બોમ્બે માર્કેટ પાસે એક મોટો વૃક્ષ ધરાશાયી થતા નીચે ઉભેલી કાર દબાઈ ગઈ હતી. જોકે, સદનસીબે કારચાલકનો ચમત્કારિક બચાવ થયો હતો. ભારે પવન અને વરસાદને કારણે મહુવા અને અંબિકા તાલુકામાં કાચા મકાનોના છાપરા અને દીવાલ ધરાશાયી થયા હોવાના અહેવાલો પણ પ્રાપ્ત થયા છે.
ફ્લડ કંટ્રોલ રૂમના આંકડા મુજબ, સુરત શહેરમાં સૌથી વધુ 112 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જ્યારે કામરેજમાં 84 મીમી અને બારડોલીમાં 38 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે. સાંજના 6 વાગ્યા સુધીમાં જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓમાં પણ નોંધપાત્ર વરસાદ વરસ્યો છે. તંત્ર દ્વારા અત્યારે પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સતત પડી રહેલા વરસાદને કારણે નાગરિકોમાં ભારે મુશ્કેલી જોવા મળી રહી છે.
ખાસ કરીને સુરતના 'મિની ચેરાપુંજી' તરીકે ઓળખાતા ઉમરપાડા તાલુકામાં અનરાધાર વરસાદ વરસતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. તાલુકાના જંગલ વિસ્તારોમાં ધોધમાર વરસાદને પગલે કુદરતી કોતરો અને નદી-નાળાઓમાં નવા નીરની આવક થવા પામી છે. ભારે વરસાદના કારણે ઉમરપાડાના કદવાલીથી ચોખવાડા ગામને જોડતો મુખ્ય માર્ગ જળમગ્ન થઈ ગયો હતો. રસ્તા પર પાણીનો ભારે પ્રવાહ વહેતો હોવાથી વાહન વ્યવહાર થોડા સમય માટે સંપૂર્ણપણે ઠપ્પ થઈ ગયો હતો, જેના કારણે વાહનચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. જોકે, વરસાદનું જોર ઘટતા પાણી ઓસર્યા હતા અને રસ્તો ફરી કાર્યરત થતા લોકોએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.
ખેડૂતો માટે આશીર્વાદરૂપ વરસાદ
ઉમરપાડા તાલુકાના મોટાભાગના ખેડૂતો આકાશી ખેતી પર નિર્ભર છે. લાંબા સમયથી વરસાદની રાહ જોઈ રહેલા ખેડૂતો માટે આ મેઘમહેર આશીર્વાદ સમાન સાબિત થઈ છે. પાકને જીવનદાન મળતા ખેડૂતોમાં હરખની હેલી જોવા મળી રહી છે, સાથે જ જંગલ વિસ્તારમાં વરસાદને કારણે કુદરતી સૌંદર્ય સોળે કળાએ ખીલી ઉઠ્યું છે.
હવામાન વિભાગ દ્વારા ભારે વરસાદનું એલર્ટ અપાયું
હવામાન વિભાગ દ્વારા 6 જિલ્લાઓમાં ગાજવીજ સાથે અતિ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે અને રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. 9 જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. હવામાન વિભાગના ડાયરેક્ટર એ.કે દાસે જણાવ્યું હતું કે, આગામી સાત દિવસો માટે ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. દક્ષિણ ગુજરાત અને દક્ષિણ સૌરાષ્ટ્રમાં રેડ અલર્ટ સાથે અત્યંત ભારે વરસાદની આગાહી છે. સુરત, નવસારી, ડાંગ, વલસાડ, દમણ, દાદરા નગર હવેલી, ભાવનગર, અમરેલીમાં રેડ અલર્ટ છે. ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, દીવ, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચમાં ઓરેન્જ અલર્ટ છે. અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવા વરસાદ સાથે યેલો અલર્ટની આગાહી છે. આગામી પાંચ દિવસ માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના છે. આવતીકાલે પણ ભારે વરસાદની સંભાવના છે.
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