સુરત: દુષ્કર્મના કેસમાં સજા કાપતા નારાયણ સાંઈનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે સિવિલમાં મેડિકલ ચેકઅપ

જેલમાં 12 વર્ષ વીતાવ્યા બાદ ક્યારેક લક્ઝુરિયસ લાઈફ જીવતો નારાયણ સાંઈ હવે અનેક શારીરિક બીમારીઓથી ઘેરાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 7, 2026 at 9:37 PM IST

2 Min Read
સુરત: સુરતની લાજપોર જેલમાં દુષ્કર્મ અને અન્ય ગંભીર ગુનાઓ હેઠળ આજીવન કેદની સજા કાપી રહેલા આસારામના પુત્ર નારાયણ સાંઈને આજે ફરી એકવાર હોસ્પિટલના ચક્કર લગાવવા પડ્યા હતા. કડક પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે તેને મેડિકલ ચેકઅપ માટે સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. જેલમાં 12 વર્ષ વીતાવ્યા બાદ ક્યારેક લક્ઝુરિયસ લાઈફ જીવતો નારાયણ સાંઈ હવે અનેક શારીરિક બીમારીઓથી ઘેરાયેલો જોવા મળી રહ્યો છે.

સાદા ડ્રેસમાં અને હથકડી વગર દેખાયો

આજે સવારે જ્યારે જેલ પ્રશાસન નારાયણ સાંઈને લઈને સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચ્યું ત્યારે દ્રશ્યો કંઈક અલગ હતા. પાકા કામના કેદી હોવા છતાં તેને જેલના કપડાને બદલે સાદા ડ્રેસમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. માથે મફલર બાંધેલી હાલતમાં તે તેના જૂના અંદાજમાં જોવા મળ્યો હતો. જોકે, આશ્ચર્યજનક રીતે તેના હાથમાં હથકડી પહેરાવવામાં આવી ન હતી, પરંતુ તેની આસપાસ પોલીસના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સહિતનો કાફલો ખડેપગે તૈનાત રહ્યો હતો. કોઈપણ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને તે માટે હોસ્પિટલના ઓપીડી અને સ્પેશિયલ વોર્ડ વિસ્તારમાં પોલીસનો લોખંડી બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવાયો હતો.

તબીબોની પેનલ દ્વારા વિવિધ રિપોર્ટ્સ કરાવાયા

સિવિલ હોસ્પિટલના તબીબોની ખાસ પેનલ દ્વારા નારાયણ સાંઈના સ્વાસ્થ્યની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી હતી. પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, તેના બ્લડ પ્રેશર, સુગર લેવલ અને સોનોગ્રાફી સહિતના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત તેને વર્તાતી શારીરિક નબળાઈ અને અન્ય તકલીફો અંગે જરૂરી રિપોર્ટ્સ કરાવી તબીબોએ જરૂરી દવાઓ અને સૂચનો આપ્યા હતા.

મહેલ જેવી જિંદગી છોડી જેલમાં બીમારીઓનો ભોગ બન્યો

ક્યારેક આલીશાન આશ્રમોમાં વૈભવી જીવન જીવતો નારાયણ સાંઈ છેલ્લા 12 વર્ષથી જેલના સળિયા પાછળ છે. લાજપોર જેલમાં રહ્યા બાદ તેની તબિયત સતત લથડી રહી છે. તેને અગાઉ કમર અને હાડકાના દુખાવાની ગંભીર સમસ્યાઓ ઉભી થઈ હતી, સાથે જ તે વારંવાર દાંત અને જડબાના દુખાવાની ફરિયાદો પણ કરતો રહે છે. જેલ પ્રશાસન તેને સમયાંતરે નિયમ મુજબ રૂટીન ચેકઅપ માટે સિવિલ લાવે છે. તપાસની પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ તેને ફરી કડક સુરક્ષા હેઠળ લાજપોર જેલ પરત લઈ જવામાં આવ્યો હતો.

સંપાદકની પસંદ

