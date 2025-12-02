ETV Bharat / state

દિકરી બનાવી દેહવેપારમાં ધકેલી, સુરતની નિ:સંતાન દંપતીએ સગીરાની જિંદગી દોજખ બનાવી

છેલ્લા 12 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન માસૂમ સગીરાને અનેક નરાધમોને સોંપી દેહ વેપાર માટે મજબૂર કરવામાં આવી હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.

સગીરાના શરીરના સોદાગરો ઝડપાયા
સગીરાના શરીરના સોદાગરો ઝડપાયા (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 2, 2025 at 1:58 PM IST

|

Updated : December 2, 2025 at 2:23 PM IST

2 Min Read
સુરત: લગ્ન નહિં કરવા માટે ઘરેથી એક મહિના પહેલાં ભાગેલી રાંદેર વિસ્તારની 17 વર્ષીય સગીરાને રાણી તળાવનાં નિઃસંતાન દંપતીએ દિકરી તરીકે ઉછેર કરવાનું કહી પોતાના ઘરે લાવી દેહ વેપારમાં ધકેલી દીધી હોવાની ચકચારી ઘટના સામે આવી છે. છેલ્લા 12 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન માસૂમ સગીરાને અનેક નરાધમોને સોંપી દેહ વેપાર માટે મજબૂર કરવામાં આવી હોવાનો ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.

સગીરાની મજબુરીનો ઉઠાવ્યો લાભ

પોલીસ સૂત્રોએ આપેલી માહિતી પ્રમાણે રાંદેર વિસ્તારની વતની 17 વર્ષીય સગીરા ગતરોજ લિંબાયતની સામાજિક કાર્યકર સાથે લાલગેટ પોલીસ મથકે પહોંચી હતી. આ યુવતીએ પોતાની સાથે છેલ્લા 12 દિવસ દરમિયાન થયેલા અત્યાચારની આપવીતી કહી હતી. યુવતીના પિતા બે વર્ષ પહેલાં મૃત્યુ પામ્યા હોઈ તે તેના માતા તથા નાના ભાઈ સાથે રહેતી હતી. મોટી બે બહેનોનાં લગ્ન થઇ ચૂક્યા હતા. છ મહિના પહેલાં ચોકબજાર વિસ્તારમાં રહેતા યુવક સાથે તેના લગ્ન નક્કી થયા હતા. એક મહિના પહેલાં ઘરેથી લગ્નની તૈયારી હાથ ધરાઈ હતી. જોકે, સગીરાને લગ્ન નહિં કરવા હોવાથી તે ઘરેથી ભાગી છૂટી હતી અને પોતાની નાનપણની બહેનપણી અને હાલ લિંબાયતમાં રહેતી અનેકેટરિંગનું કામ કરતી યુવતીના સંપર્કમાં આવી હતી.

સગીરાને દેહવેપારમાં ધકેલનારા 4 સામે પોલીસની કડક કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

સુરતની નિ:સંતાન દંપતીએ સગીરાની જિંદગી દોજખ બનાવી

આ યુવતીએ રાણીતળાવ, નાલબંધવાડમાં રહેતી 30 વર્ષીય સહેલી સબીના સાથે મુલાકાત કરાવી હતી. સબીના તેના 52 વર્ષીય પતિ સાજીદ મીયાંમોહમંદ નાલબંધ સાથે રહેતી હતી. બંનેના આ બીજા લગ્ન હતા અને તેઓ નિઃસંતાન હોઇ પુત્રી તરીકે સગીરાને સાથે રાખીશું, તેમ કહી પોતાના ઘરે લઈ ગયા હતા. ઘરે લઇ ગયા બાદ આ દંપતીએ થોડાક દિવસ સુધી સારી રીતે રાખી હતી. તેને 10 હજારના પગારથી કાપડની દુકાનમાં નોકરીએ પણ લગાવી આપી હતી, પરંતુ વીસ દિવસ બાદ પોતાનો અસલી ચહેરો બતાવ્યો હતો.

સુરતની નિ:સંતાન દંપતીએ સગીરાને દેહવેપારમાં ધકેલી
સુરતની નિ:સંતાન દંપતીએ સગીરાને દેહવેપારમાં ધકેલી (Etv Bharat Gujarat)

દેહ વેપારમાં ધકેલી

એક વખત બળાત્કારનો ભોગ બન્યા બાદ સગીરાએ વિરોધ કરતા થોડાક દિવસ તો દંપતીએ ચૂપ રહ્યું હતું. પરંતુ એક સાંજે તેને સોડાની દુકાન પર લઇ જઇ કોલ્ડડ્રિંક્સમાં ઘેની પદાર્થ પીવડાવી સાહિલ સદ્દામ અંસારી (રહે. એ-વન ટી સેન્ટર, ભાગળ) સાથે એક અવાવરું રૂમમાં મોકલી દેવાઇ હતી. ગ્રાહકો પાસેથી 1000 રૂપિયા લઈ અલગ-અલગ ગ્રાહકોને આ દંપતી હવસ સંતોષવા સગીરાને સોંપી દેતા હતા. સાહિલ અંસારી પણ ગ્રાહકો લાવી આપતો હતો.

પોલીસે 4 આરોપીની ધરપકડ કરી
પોલીસે 4 આરોપીની ધરપકડ કરી (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસે આ મામલે ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, સાથે- સાથે આસપાસમાં આવેલા સીસીટીવી તથા બીજા પુરાવાને આધારે ગ્રાહક બની સગીરા સાથે દુષ્કર્મ કરનાર ગ્રાહકોનું લિસ્ટ તૈયાર કરી તેમની ધરપકડ માટે પ્રયત્નો હાથ ધર્યા છે. -એન.એમ. ચૌધરી, ઇન્સ્પેક્ટર

દુષ્કર્મનો બન્યો કાયમી ક્રમ

ઉલ્લેખનીય છે કે, 12 દિવસ પહેલાં સબીનાએ 'જ્યાદા પૈસા કમાનેવાલા કામ આયા હૈ' તેમ કહી સગીરાને એક સાંજે કાદીર સિદ્દીક ધોબી નામના ફુલવાડીમાં રહેતા એક શખ્સ સાથે મોકલી હતી. આ યુવક તેને બાઇક પર બેસાડી એક ઝૂંપડીમાં લઇ ગયો હતો અને તેની સાથે બળાત્કાર ગુજારી પરત ઘરે મૂકી ગયો હતો. બાદમાં આ સિલસિલો હંમેશનો થઇ ગયો હતો. સગીરાને દિવસે કપડાંની દુકાનમાં નોકરી કરાવાતી અને રાત્રે અલગ-અલગ ગ્રાહકો સાથે બહાર મોકલવામાં આવતી હતી.

