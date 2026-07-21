સુરતમાં ખાડા રાજ: રાજ્યસભા સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયાનો વીડિયો વાયરલ થતાં તંત્રમાં દોડધામ, શાસકો બેકફૂટ પર
ઇચ્છાપોર વિસ્તારમાંથી એરપોર્ટ તરફ જઈ રહેલા સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયા રસ્તાની અત્યંત બિસ્માર, કાદવ-કીચડ અને ખાડાથી ભરેલી હાલત જોઈને રોષે ભરાયા હતા.
Published : July 21, 2026 at 9:00 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકા અને સ્થાનિક વહીવટી તંત્રની ઘોર બેદરકારીના કારણે આજે સુરતની પ્રજા ભારે મુશ્કેલીઓ વેઠવા મજબૂર બની છે. રોડ-રસ્તાઓની અત્યંત કંગાળ હાલત અને ખાડાઓની સમસ્યા હવે માત્ર સામાન્ય નાગરિકો પૂરતી સીમિત નથી રહી, પરંતુ રાજ્યસભાના સાંસદ અને જાણીતા અબજોપતિ ઉદ્યોગપતિ ગોવિંદ ધોળકિયા પણ આ વ્યવસ્થાથી ત્રસ્ત થઈ ગયા છે. સુરતના વિકાસના દાવાઓની પોલ ખોલતો આ મામલો હાલ સમગ્ર રાજ્યમાં 'ટોક ઓફ ધ ટાઉન' બન્યો છે.
ઇચ્છાપોર વિસ્તારમાંથી એરપોર્ટ તરફ જઈ રહેલા સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયા રસ્તાની અત્યંત બિસ્માર, કાદવ-કીચડ અને ખાડાથી ભરેલી હાલત જોઈને રોષે ભરાયા હતા. તેમણે પોતાની ચાલુ કારમાંથી જ રોડની આ દયનીય પરિસ્થિતિનો વીડિયો બનાવ્યો હતો. આ વીડિયોમાં તેમણે ભારે આક્રોશ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, સુરતની આ અત્યંત શરમજનક સ્થિતિ છે અને તંત્રના પેટનું પાણી પણ હાલતું નથી.
વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ ચારેકોરથી ઘેરાયેલા સાંસદ ગોવિંદ ધોળકિયાના અંગત પીએ ભાવેશભાઈએ સમગ્ર મામલે ખુલાસો આપ્યો હતો. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે, ગોવિંદકાકાએ આ વીડિયો માત્ર સુરતની સ્થિતિમાં સુધારો આવે અને વહીવટી તંત્ર જાગે તેવા સદ્ઉદ્દેશ્યથી જ સુરતના મેયર માયા માવાણી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન રાજન પટેલ, મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજન અને શહેર ભાજપ પ્રમુખ પરેશ પટેલને અંગત રીતે મોકલ્યો હતો. આ વીડિયો કોણે અને કઈ રીતે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો તેની તેમને કોઈ જાણકારી નથી.
આ વીડિયો બહાર આવતા જ વિરોધપક્ષ અને નેટીઝન્સે મનપા તંત્રની સાથે શાસક પક્ષ ભાજપ સામે પણ આકરા પ્રહારો શરૂ કરી દીધા છે. લોકો સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે જો એક અબજોપતિ સાંસદ અને ઉદ્યોગપતિએ કેમેરા સામે આવીને પોતાની જ સરકારની પોલ ખોલવી પડતી હોય, તો સામાન્ય જનતાની દાદ કોણ સાંભળશે? આ ઘટનાથી ભાજપની આંતરિક રાજનીતિમાં પણ ગરમાવો આવી ગયો છે.
ઇચ્છાપોર વિસ્તારમાં આવેલા ડાયમંડ યુનિટ્સ અને સુરત ડાયમંડ બુર્સ વૈશ્વિક સ્તરે સુરતની ઓળખ સમાન છે. ધોળકિયા પરિવારનું પણ આ વિસ્તારમાં વિશાળ ડાયમંડ યુનિટ આવેલું છે. આટલા મહત્વના આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના ઔદ્યોગિક અને એરપોર્ટને જોડતા મુખ્ય માર્ગ પર જ મસમોટા ખાડા અને કાદવ-કીચડ હોવાથી દેશ-વિદેશથી આવતા વેપારીઓ સમક્ષ સુરતની છબી ખરડાઈ રહી છે. આ ગંભીર બેદરકારીને કારણે સ્થાનિક ઉદ્યોગકારોમાં વહીવટી તંત્ર સામે ભારે અસંતોષ વ્યાપી ગયો છે.
મહાનગરપાલિકાના પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીના તમામ દાવાઓ આ એક જ વીડિયોથી પોકળ સાબિત થયા છે. બીજી તરફ, રોડ વિભાગના અધિકારી મહેશ ચાવડાએ બચાવ કરતા જણાવ્યું હતું કે આ રસ્તાનો ભાગ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (NHAI) હેઠળ આવે છે. આ રસ્તાના સમારકામ માટે NHAI અને GWSSB વચ્ચે માત્ર પત્રવ્યવહાર ચાલી રહ્યો છે. જોકે, સલામતીના દૃષ્ટિકોણથી ગત 20 જુલાઈએ સરફેસ પ્રિપેરેશન કરી દેવામાં આવ્યું છે અને GWSSBના કાર્યપાલક ઈજનેર સાથે પણ ચર્ચા કરી ખાતરી કરાઈ છે.
હવે મોટો સવાલ એ છે કે સ્માર્ટ સિટીના દાવા કરતી મહાનગરપાલિકાના પ્રી-મોન્સૂન કામોની વાસ્તવિકતા સામે આવ્યા બાદ, આ ચાર જવાબદાર ઉચ્ચ હોદ્દેદારોમાંથી આ આંતરિક વીડિયો મીડિયા સુધી કોણે પહોંચાડ્યો અને વાયરલ કર્યો? આ સવાલના જવાબ પાછળ જ સુરતનું આગામી રાજકારણ નક્કી થશે.