સુરત પોલીસનું ‘ઓપરેશન મિલાપ’: 48 કલાક, 5 ટીમો અને 600 કિમીનો પીછો, રતલામના જંગલોમાંથી માસૂમ બાળકી સહી-સલામત મુક્ત

மூळ దేవభూమి দ্বারকাના মীঠাপুরনું એক দంপতী পারিবারিক ઝઘডা બাদ અলગ থ্যায়ু হতু, জেমাং মাতা পোতানী দীকরীনে লઈনে সুরত আবী হতী.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 7:50 PM IST

સુરત: સુરતના કાપોદ્રા વિસ્તારમાંથી અપહરણ થયેલી સાડા ત્રણ વર્ષની માસૂમ બાળકીને સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચે ફિલ્મી ઢબે ઓપરેશન પાર પાડી મધ્યપ્રદેશના રતલામ પાસેના બાજના ગામથી શોધી કાઢી છે. સતત 48 કલાક સુધી ઊંઘ્યા વગર, મોબાઈલ લોકેશન અને CCTVના આધારે પોલીસે કરેલી મહેનતને અંતે એક માતાને તેની કાળજાના ટુકડા જેવી દીકરી પરત મળી છે.

મૂળ દેવભૂમિ દ્વારકાના મીઠાપુરનું એક દંપતી પારિવારિક ઝઘડા બાદ અલગ થયું હતું, જેમાં માતા પોતાની દીકરીને લઈને સુરત આવી હતી. કાપોદ્રાના નાના વરાછા ઢાળ પાસે મજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવતી માતા તારીખ 20-21ની મધરાત્રે શૌચાલય પાસે સૂતી હતી, ત્યારે કોઈ અજાણ્યો શખ્સ ઊંઘતી બાળકીને ઉપાડી રફુચક્કર થઈ ગયો હતો.

બનાવની ગંભીરતા જોઈ ક્રાઈમ બ્રાંચના DCP ભાવેશ રોઝિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ 70 જવાનોની 5 ટીમો બનાવવામાં આવી હતી.

રેલવે ટ્રેક પર વોચ: આરોપી બાળકીને લઈ દૌન્ડ એક્સપ્રેસમાં બેઠો હોવાનું જાણવા મળતા ઈન્દોર સુધીના તમામ 10 મુખ્ય સ્ટેશનો પર ફોટા શેર કરાયા.

રતલામ કનેક્શન: PSI દેસાણીની ટીમે રતલામ સ્ટેશનના CCTV તપાસતા આરોપી એક થ્રી-વ્હીલ ટેમ્પોમાં જતો દેખાયો. ત્યાંથી ખબર પડી કે તે રતલામથી 50 કિમી દૂર આવેલા 'બાજના' ગામ તરફ જતી બસમાં બેઠો છે.

પોલીસે બસના ડ્રાઈવરનો સંપર્ક કરી ખાતરી કરી કે આરોપી બાજના ઉતર્યો છે. વહેલી સવારે 5:30 વાગ્યે પોલીસ ટીમ બાજના પહોંચી, જ્યાં CCTVની સુવિધા નહોતી. પોલીસે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ વાપરી ઘરે-ઘરે જઈ બાળકીનો જૂનો ફોટો બતાવવાનું શરૂ કર્યું. દરમિયાન, એક શાકભાજી વેચતી મહિલાની બાતમીથી પોલીસ એ બહેન સુધી પહોંચી જ્યાં બાળકી સુરક્ષિત હતી.

"જો પોલીસ રતલામથી બાજના પહોંચવામાં થોડી પણ મોડી પડી હોત, તો આ બાળકી કદાચ ક્યારેય તેની માતાને મળી શકી ન હોત. ટીમની 48 કલાકની સખત મહેનત રંગ લાવી છે." - ભાવેશ રોઝિયા (DCP, ક્રાઈમ બ્રાંચ)

પોલીસ પહોંચે તે પહેલાં જ આરોપીને ભણક લાગી જતાં તે બાળકીને ત્યાં જ ત્યજીને નાસી છૂટ્યો હતો. હાલમાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચની ટીમો રતલામના અંતરિયાળ જંગલોમાં કોમ્બિંગ કરી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ શખ્સ બાળકીને કોઈ અગમ્ય કારણોસર કે વેચવાના ઈરાદે લઈ ગયો હોવાની શંકા છે.

