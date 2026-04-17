સુરત પોલીસની મોટી સફળતા: 27 ગુનામાં સંડોવાયેલ કુખ્યાત આરોપી ચિરાગ મેર ભાવનગરથી ઝડપાયો
ચિરાગ ધરપકડથી બચવા ભારત છોડી વિદેશ ભાગી જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે તેની યોજના પર પાણી ફેરવી દીધું છે
Published : April 17, 2026 at 10:15 PM IST
સુરત: શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં જેનો ખોફ હતો અને જેના પર ખંડણી, મારામારી તેમજ ખૂની હુમલા જેવા 27થી વધુ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે, તેવો કુખ્યાત આરોપી ચિરાગ મેર આખરે પોલીસના સકંજામાં આવ્યો છે. સુરત પોલીસને થાપ આપીને ભાવનગર જિલ્લામાં છુપાયેલો ચિરાગ ધરપકડથી બચવા ભારત છોડી વિદેશ ભાગી જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, પરંતુ સુરત ઝોન-7ની એલ.સી.બી. ટીમે તેની યોજના પર પાણી ફેરવી દીધું છે.
ભાવનગરથી ઝડપાયો
ડીસીપી ઝોન-7 હેઠળની એલ.સી.બી., પાલ પોલીસ અને ઈચ્છાપોર પોલીસની સંયુક્ત ટીમે આ ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું. આરોપી ભાવનગરના ખીજડીયા ગામની આજુબાજુ હોવાની બાતમી મળતા પોલીસ ટીમે ત્યાં બે દિવસ ધામા નાખ્યા હતા. આરોપી સતત લોકેશન બદલતો હોવાથી તેને પકડવો પડકારજનક હતો, પરંતુ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સના આધારે તેને ભાવનગરના પરવાળા ગામ તરફ જતા રોડ પરથી કોર્ડન કરી પકડી પાડવામાં આવ્યો હતો.
એસીપી શ્વેતા ડેનિયલના જણાવ્યા અનુસાર, ચાલુ વર્ષે 2 જાન્યુઆરીએ ફરિયાદી વૈભવ અજીત કુમાર દેસાઈને ચિરાગ મેર અને તેના સાથીદારો જોય સાટિયા અને વિકી કુડાલાએ મોર્ફ કરેલા ફોટા બતાવી બદનામ કરવાની ધમકી આપી હતી. આ ટોળકીએ 15 લાખ રૂપિયાની ખંડણી માંગી હતી અને તે સમયે 3 લાખ રૂપિયા બળજબરીપૂર્વક પડાવી લીધા હતા. આ અંગે પાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનો નોંધાયો હતો.
ચિરાગ પર ગુજસીટોકનો પણ ગુનો
આ ઉપરાંત ચિરાગ મેરની પ્રોફાઈલ ખૂબ જ હિંસક છે. તે ગુજસીટોક હેઠળ જેલની હવા ખાઈ ચૂક્યો છે. તેનો ગુનાહિત ઈતિહાસ ખૂબ જ લાંબો અને ભયાનક છે. તેની સામે હત્યાની કોશિશ, ખંડણી અને મારામારી જેવા કુલ 27 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. તેની વિરુદ્ધ ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજસીટોક (GUJCTOC) હેઠળ કાર્યવાહી થયેલી છે અને તે એક વર્ષ જેલમાં રહી ચૂક્યો છે.
હાઈકોર્ટમાંથી જામીન મળ્યા બાદ તે ફરીથી અડાજણ, ડીંડોલી અને વરાછા જેવા વિસ્તારોમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય થયો હતો. પોલીસ હવે ચિરાગ મેરના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી રહી છે. તપાસ દરમિયાન એ જાણવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવશે કે તેને વિદેશ ભાગવામાં કોણ મદદ કરી રહ્યું હતું અને જામીન પર છૂટ્યા બાદ તેને કોણે આશરો આપ્યો હતો. આ ધરપકડથી સુરતના વેપારી આલમ અને સ્થાનિક લોકોમાં રાહતનો શ્વાસ જોવા મળી રહ્યો છે. એસીપી શ્વેતા ડેનિયલ સુરત પોલીસે પોલીસ
