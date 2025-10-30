ઠગને પકડવા પોલીસે 'પૂજા' બનીને કરી ચેટિંગ, મિત્રના નામે ૩૦ લાખની લોન લઈ કાર વેચી નાસી છૂટનાર આબાદ સપડાયો
પોલીસે એટલી હદે મીઠીમીઠી વાતો કરી હતી કે ઠગ લલચાઈને સામેથી મળવા પહોંચી ગયો હતો.
Published : October 30, 2025 at 5:08 PM IST
સુરત: નીલગીરીના ડ્રાઈવરને મિત્રતાની દુહાઈ આપી તેના નામે સેકન્ડ હેન્ડ કાર ખરીદી, બેન્કમાંથી ૩૦ લાખની લોન લઈ તેના હપ્તા ન ભરી, બારોબાર કારને પંજાબ વેચી રોકડી કરનાર ઠગને પકડવા પોલીસે પૂજા બનીને ચેટિંગ કરી આબાદ સપડાવ્યો હતો. પોલીસે એટલી હદે મીઠીમીઠી વાતો કરી હતી કે ઠગ લલચાઈને સામેથી મળવા પહોંચી ગયો હતો.
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળેલી માહિતી પ્રમાણે, ગત ૧૯મી જૂને નીલગીરી, શ્રીનાથ સોસાયટીમાં રહેતા અને ડ્રાઈવિંગ કરતા મૂકેશ જાધવે સરથાણા પોલીસ મથકે ગીરીશ મધુ હિંડડ (ઉં.વ. ૪૦) વિરુદ્ધ અજબ છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ યુવક પાંચ વર્ષ પહેલાં યોગીચોક, યોગીકુંજ શોપિંગ સેન્ટરમાં સળિયાનો વેપાર કરતા ગીરીશના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. મિત્ર હોવાનો ડોળો કરી પોતે ધંધાના કામે સેકન્ડ હેન્ડ ફોર્ચ્યુનર કાર લેવા માંગે છે, પરંતુ પોતાનો સીબીલ સ્કોર ખરાબ હોવાથી તેના નામે કાર લેવા વિનંતી કરી હતી. આ યુવકના નામે ૩૦ લાખની લોન લીધા બાદ માત્ર ચાર હપ્તા ભરી કાર ખોટા ડોક્યુમેન્ટથી પંજાબના લુધિયાણામાં વેચી મારી હતી. બેન્ક આ યુવકની પાછળ પડતાં તે પોલીસ મથકે પહોંચ્યો હતો.
ગુનાની તપાસ કરી રહેલી સબ ઈન્સ્પેક્ટર શિતલ ચૌધરીએ નોંધ્યું હતું કે, ગીરીશ પોલીસથી બચવા પોતાનો ફોન બંધ રાખે છે. સાદા કોલને બદલે માત્ર વોટ્સએપ કોલથી જ વાત કે ચેટિંગ કરતો હતો. જોકે, આ યુવકની કમજોર નસ કારણે તેને ટ્રેસ કરવો મુશ્કેલ બન્યો હતો, પરંતુ પોલીસે શોધી કાઢી હતી. આ મહિલા પોલીસ સબ ઈન્સ્પેક્ટરે તેની સાથે પૂજા બનીને વોટ્સએપ ચેટિંગ શરૂ કર્યું હતું. તેની સાથે વાત પણ કરી હતી. પૂજા સાથે વાત કર્યા બાદ આ ઠગ મળવા અધીરો બન્યો હતો. વારંવાર મળવા વિનંતી કરતો હતો. છેવટે પૂજાએ સંમતિ આપતાં પરવટ પાટિયા પર મળવાનું ફિક્સ કર્યું હતું. ગીરીશ ત્યાં પહોંચ્યો ત્યારે પૂજા નહીં, પરંતુ ખાખી વર્દીમાં મહિલા સબ ઈન્સ્પેક્ટર અને કોન્સ્ટેબલનો ભેટો થતાં તેની હાલત કોઠીમાં પૂરાયેલા ચોર જેવી થઈ હતી. પોલીસે ગીરીશને પકડતાં તેણે કાવતરામાં સામેલ બીજા આરોપી કુલદીપ રમેશ સોલંકી (પવનપુત્ર રેસીડેન્સી, સિંગણપોર)નું નામ આપતાં પોલીસે તેની પણ ધરપકડ કરી હતી.
