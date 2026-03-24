સુરત પોલીસનો એક્શન પ્લાન: પેટ્રોલ-ડીઝલની અફવા ફેલાવશો કે કાળાબજારી કરશો તો જેલના સળિયા ગણવા તૈયાર રહેજો
Published : March 24, 2026 at 4:35 PM IST
સુરત: શહેરમાં છેલ્લા થોડા સમયથી પેટ્રોલ-ડીઝલની અછતને લઈ સોશિયલ મીડિયામાં વહેતી થયેલી અફવાઓ પર સુરત પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. પોલીસ કમિશનરે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ચેતવણી આપી છે કે, જો કોઈ પણ નાગરિક સોશિયલ મીડિયા પર પેટ્રોલ-ડીઝલ અંગે ખોટી અફવા ફેલાવશે અથવા તેને ફોરવર્ડ કરશે, તો તેની સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવશે.
અફવાખોરોને પકડવા માટે સુરત સાયબર પોલીસની એક વિશેષ ટીમ તૈયાર કરવામાં આવી છે, જે ફેસબુક, વોટ્સએપ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ જેવા પ્લેટફોર્મ પર સતત મોનિટરિંગ કરી રહી છે. માત્ર અફવા ફેલાવનાર જ નહીં, પણ અજાણતામાં અફવા ફોરવર્ડ કરનાર સામે પણ પોલીસ કાર્યવાહી કરવાની તૈયારીમાં છે.
અછતની અફવા વચ્ચે તકનો લાભ લઈ પેટ્રોલ-ડીઝલ કે ગેસની કાળાબજારી કરનાર તત્વો સામે સુરત પોલીસે 'માસ્ટર પ્લાન' તૈયાર કર્યો છે.
- સંયુક્ત કામગીરી: ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, SOG અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમો મેદાને ઉતરી છે.
- DSO સાથે સંકલન: ડિસ્ટ્રિક્ટ સપ્લાય ઓફિસર (DSO) ની ટીમ સાથે સંકલન સાધીને સંગ્રહખોરો પર દરોડા પાડવાનું શરૂ કરાયું છે.
- કડક કાયદો: કાળાબજારી કરનારાઓ સામે પ્રિવેન્શન ઓફ એન્ટી સોશિયલ એક્ટિવિટીઝ અંતર્ગત સખત કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
સુરત પોલીસ અને તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે શહેરમાં પેટ્રોલ-ડીઝલની કોઈ જ અછત નથી. લોકોએ ગભરાવાની જરૂર નથી. સંયમ અને શાંતિ જાળવી રાખવા તેમજ સોશિયલ મીડિયાના ભ્રામક મેસેજથી દૂર રહેવા લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે.
સુરત શહેર પોલીસ કમિશનર અનુપસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું કે, ગઈકાલે ડેપ્યુટી CMએ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે પુરવઠાની કોઈ તકલીફ નથી. લોકોએ કોઈ પ્રકારની અફવા પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ અને એકબીજાને જોઈને લાંબી લાઈનો ન લગાવવી જોઈએ. DyCMની સૂચના પછી કાલે અમુક જગ્યાએ અફવાને લીધે લાઈનો લાગી ગઈ હતી. અને અમે વારંવાર અપીલ કરી છે પોલીસ તરફથી અપીલ થઈ છે, વહીવટીતંત્ર તરફથી અપીલ થઈ છે કે તમારે કોઈપણ પ્રકારની અફવા પર ધ્યાન ન આપવું જોઈએ. આપણે ત્યાં કોઈ અછત નથી. કોઈ લાઈન લગાવવાની, અફરાતફરી મચાવવાની કે કેરબામાં લઈ જવાની કામગીરી ન કરવી જોઈએ. સપ્લાય ચાલુ છે અને પોલીસ અને વહીવટીતંત્ર બંને આમા લાગ્યા છે. તમને કોઈ તકલીફ નહીં પડે એવી અમે ખાતરી આપીએ છીએ. વિનંતી છે કે તમે કોઈ અફવા કે સોશિયલ મીડિયા પર કોઈ જગ્યા કે લાઈનના ફોટો- વીડિયો જોઈને ભ્રમિત થવાની જરૂર નથી. તમે વહીવટીતંત્રની સૂચના પર ધ્યાન રાખો.
તેમણે અફવા ફેલાવતા લોકોને ચેતવતા આગળ કહ્યું કે, એના માટે અમારી કાલથી જ સાયબર ક્રાઈમની ટીમો તમામ એવી પોસ્ટ પર સ્ક્રુટિની કરી રહી છે. અફવા ફેલાવનાર અને અફવાને ફોરવર્ડ કરનાર પર પણ અમે કાર્યવાહી કરવા જઈ રહ્યા છીએ. આવું કરનાર વિરુદ્ધ સખત કાર્યવાહી થવાની છે.
