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સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ, PIએ ધામધૂમથી કર્યું જીયાણું

પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં નામકરણ સાથે છઠ્ઠીની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરી કઠિન ફરજની વચ્ચે જ્યારે કાયદાના રખેવાળો એક અનાથ દીકરીના નાથ બન્યા છે.

સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ
સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ (Gujarat Information)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 7, 2026 at 7:24 PM IST

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સુરત: સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં ખાખી વર્દીએ સંવેદનશીલતાના દર્શન કરાવ્યા છે. ત્યજી દીધેલી નવજાત બાળકીની વ્હારે આવી પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનમાં નામકરણ સાથે છઠ્ઠીની હર્ષોલ્લાસ સાથે ઉજવણી કરી કઠિન ફરજની વચ્ચે જ્યારે કાયદાના રખેવાળો એક અનાથ દીકરીના નાથ બન્યા છે.

કહેવાય છે કે, નસીબદારના ઘરે જ દીકરીનો જન્મ થાય છે, પરંતુ જ્યારે આ જ વહાલના દરિયાને અંધારામાં, રસ્તાના કિનારે કે કચરાના ઢગલામાં ત્યજી દેવામાં આવે, ત્યારે હૃદય ચિરાઈ જાય તેવો સવાલ થાય કે ‘આખરે આ માસૂમ દીકરીનો શું વાંક?’ શું તેનો વાંક માત્ર એટલો જ છે કે તે એક દીકરી તરીકે જન્મી?

સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ
સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ (Gujarat Information)

કાર નીચેથી નવજાત બાળકી મળી હતી
આ ઘટનાની વિગત એવી છે કે, ગત તા. 21મી મે-2026ના રોજ સુરતના ઔદ્યોગિક વિસ્તાર બમરોલી રોડ ખાતે એક ફોર વ્હીલ ગાડીની નીચે કોઈ માતા-પિતા માસૂમ નવજાત બાળકીને ત્યજીને ચાલ્યા ગયા હતા. અસહ્ય ગરમી અને જોખમી સ્થિતિ વચ્ચે ત્યાંથી પસાર થતા એક સંવેદનશીલ રિક્ષાચાલકની નજર આ બાળકી પર પડી હતી. તેમણે સમયસૂચકતા વાપરી તુરંત જ સવારે 11:30 કલાકે કંટ્રોલ રૂમને આ અંગે જાણ કરી હતી.

13 દિવસથી હોસ્પિટલમાં બાળકીની સારવાર ચાલતી હતી
માહિતી મળતા જ પાંડેસરા પોલીસની પીસીઆર વાન ગણતરીની મિનિટોમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. બાળકીની સ્થિતિ અત્યંત નાજૂક જણાતા પોલીસે ત્વરિત 108 ઈમરજન્સી એમ્બ્યુલન્સને કોલ કરી બાળકીને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે લઈ ગયા હતા. પાંડેસરા પો. સ્ટે.ના મહિલા કર્મચારીઓની ખાખી વર્દીની પાછળ છુપાયેલી એક માની મમતા ઉજાગર થઈ હતી. સતત 13 દિવસ સુધી આ મહિલા પોલીસકર્મીઓએ પોતાની સગી દીકરી હોય તેમ રાત-દિવસ બાળકીની સેવા કરી હતી. મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓની આ મહેનત અને તબીબોની સારવાર રંગ લાવી હતી. ગઈકાલે તા.06/06/2026 ના રોજ બાળકી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ હતી.

સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ
સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ (Gujarat Information)

બાળકી સ્વસ્થ થતાં જ એચ ડિવિઝનના એસીપી ઝે.આર. દેસાઈ તથા પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ કે.ડી.જાડેજાના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર પોલીસ સ્ટાફે આ ખુશીને અનોખી રીતે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું હતું. સેકન્ડ પી.આઈ. એસ.ડી.પ્રજાપતિ, પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર કે.જે. વસાવા, ડી.જે. બારોટ, એફ.એસ. ચૌધરી, એસ.ડી. સંગાળા તથા અ.હે.કો. હરદિપસિંહ ઝાલા તેમજ પાંડેસરા પોલીસની 'શી ટીમ' ના વુમન હેડ કોન્સ્ટેબલ ભાગ્યશ્રીબેન વાઘેલા, તેજલબા પરમાર, કેસવીબેન ચાવડા સહિતના તમામ કર્મચારીઓએ ભેગા મળીને આ માસૂમ દીકરીની ધામધૂમથી 'છઠ્ઠી' ઉજવણી કરી હતી.

PIએ બાળકીનું જીયાણું કર્યું
હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં દીકરીના જન્મ પર મોસાળ પક્ષ કે પિતા તરફથી જે ચીજવસ્તુઓ મોકલવામાં આવે છે, તે પરંપરા નિભાવતા પી.આઈ. જાડેજા એ આ માસૂમ બાળકીનું ધામધૂમથી 'જીયાણું' કર્યું હતું. તેમણે દીકરી માટે સોફ્ટ કોટનના નરમ કપડાં, ઝભલાં, સ્વેટર અને રાત્રે ઓઢવા માટે મુલાયમ બ્લેન્કેટ, ગોદડી, રમકડાં તેમજ બાળકીની ત્વચા અને સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને એક સ્પેશિયલ 'હેલ્થ એન્ડ હાઇજીન કીટ' પણ તૈયાર કરી હતી. પાંડેસરા પોલીસ પરિવારે કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી બાળકીનું નામકરણ કરવા છઠ્ઠીની ઉજવણી કરી હતી.

સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ
સુરતમાં પોલીસ સ્ટેશનમાં ત્યજી દેવાયેલી બાળકીની ઉઠ્ઠીની ઉજવણી કરાઈ (Gujarat Information)

પોલીસ સ્ટેશનના ટેબલો પર ફાઈલના બદલે ફૂલો
પાંડેસરા પોલીસ સ્ટેશનનો માહોલ તે દિવસે સાવ બદલાઈ ગયો હતો. ટેબલ પરની ફાઈલો બાજુ પર હતી અને આખું પોલીસ સ્ટેશન ફૂલો અને તોરણોથી શણગારાયું હતું. નિરાધાર દીકરીના જીવનના છઠ્ઠા દિવસે વૈદિક પરંપરા મુજબ 'છઠ્ઠી ઉત્સવ' ધામધૂમથી મનાવવામાં આવી હતી.

આ ઐતિહાસિક અને ભાવવિભોર કરનારી ક્ષણે વિધિપૂર્વક બાળકીનું નામકરણ કરવામાં આવ્યું હતું. કાયદા અને સંવેદનાના સંગમ સમાન આ દીકરીનું નામ રાખવામાં આવ્યું કશિશ. કશિશ એટલે આકર્ષણ, એક એવું ખેંચાણ જે પથ્થર દિલ માણસોને પણ પીગળાવી દે. પાંડેસરા પોલીસ દ્વારા લેવાયેલો આ નિર્ણય ગુજરાત પોલીસના ઈતિહાસમાં પોલીસ સ્ટેશન દીકરીના નામકરણ સાથે છઠ્ઠીની ભવ્ય ઉજવણીનું સાક્ષી બન્યું.

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SURAT POLICE
SURAT ABONDONED GIRL CHILD
સુરતમાં નવજાત બાળકી મળી
પોલીસે બાળકીની છઠ્ઠી ઉજવી
SURAT ABONDONED GIRL CHILD

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