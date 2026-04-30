ETV Bharat / state

સુરતના વેસુમાં 'સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન' વેળાએ ભારે હોબાળો, ઉશ્કેરાયેલા ટોળાએ સોસાયટીનો ગેટ બંધ કરી દીધો

આંબેડકર નગરમાં પોલીસ-સ્થાનિકો વચ્ચે ભારે ખેંચતાણ, મેઈન ગેટ પર ચડી ગયા યુવાનો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 30, 2026 at 9:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: પોશ વિસ્તાર વેસુમાં આવેલી આંબેડકર નગર સોસાયટીમાં પોલીસ દ્વારા કરાયેલા ‘સીન રિકન્સ્ટ્રક્શન’ દરમિયાન મોટો તણાવ સર્જાયો હતો. ગત 28 એપ્રિલની મધ્યરાત્રિએ ક્રિકેટ રમી રહેલા યુવાનો પર થયેલા જીવલેણ હુમલાની તપાસ અંતર્ગત પોલીસ આરોપીઓને ઘટનાસ્થળે લઈને આવી ત્યારે જ સ્થાનિકોનો ગુસ્સો ફૂટ્યો હતો.

આરોપીઓને સામે જોતાં જ ટોળાએ સોસાયટીનો મેઈન ગેટ અંદરથી બંધ કરી દીધો હતો, જેથી આરોપીઓ ભાગી ન શકે. કેટલાક ઉશ્કેરાયેલા યુવાનો ગેટ તેમજ પોલીસ વાન પર ચડી ગયા હતા. ખાસ કરીને લાલ ટીશર્ટ પહેરેલો એક યુવાન સૌથી વધુ આક્રમક વર્તન કરી રહ્યો હતો. સ્થિતિ એટલી વણસી કે વેસુ પોલીસ મથકના પીઆઈ જે.એ. રાઠવા સહિતનો પોલીસ સ્ટાફ પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લેવા સતત જહેમત કરતો રહ્યો.

તપાસ દરમિયાન આરોપીઓની ઉદ્ધતાઈ અને ઘટનાની ગંભીરતા જોતાં પીઆઈ રાઠવાનો ગુસ્સો ઉભરાઈ આવ્યો. તેમણે એક આરોપીને જાહેરમાં જોરદાર લાફો જડી દીધો. તરત જ અન્ય એક પોલીસકર્મીએ પણ આરોપીની પીઠ પર સપાટા મારતાં ટોળામાં પોલીસની કાર્યશૈલી પ્રત્યે ફરીવાર ભરોસો અને ડર જોવા મળ્યો.

આખરે પોલીસે માનવ સાંકળ બનાવી અને ભારે મુશ્કેલીએ બળપ્રયોગ કરી ગેટ ખોલાવ્યો હતો. આરોપીઓને સલામત રીતે પોલીસ વાનમાં બેસાડી સ્થળ પરથી લઈ જવાયા હતા. ટોળા સાથેની ધક્કામુક્કી બાદ પોલીસે વિસ્તાર શાંત કરાવી અગમચેતી માટે બંદોબસ્ત વધારી દીધો.

ઉલ્લેખનીય છે કે, આ સમગ્ર ઘટનાક્રમની શરૂઆત ૨૮ એપ્રિલે મોડી રાત્રે થઈ હતી. અસામાજિક તત્વોની એક ટોળકી ‘સુલતાન’ નામના શખ્સને શોધવા માટે આંબેડકર નગર સોસાયટીમાં ઘૂસી હતી. સુલતાનનો કોઈ પત્તો ન લાગતાં ઉશ્કેરાયેલા આરોપીઓએ મેદાનમાં ક્રિકેટ રમી રહેલા સ્થાનિક યુવાનો પર કુહાડી અને ચપ્પુ વડે હુમલો કર્યો હતો. આ નિર્દય હુમલામાં ૧૯ વર્ષના ‘બોબી’ નામના યુવાનને છાતી અને પીઠના ભાગે ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. ગંભીર સ્થિતિમાં તેને હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો અને હાલ સારવાર દરમિયાન તેની સ્થિતિમાં સુધારો છે.

વેસુ પોલીસ મથકના પીઆઈ જે.એ. રાઠવાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ કેસમાં આરોપીઓની ધરપકડ કરી લેવાઈ છે અને ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની વિરૂદ્ધ કડકમાં કડક સજા થાય તેવા પ્રયાસો હાથ ધરાયા છે.” પોલીસ તંત્રએ સ્પષ્ટતા કરી છે કે હિંસક ટોળાના કિસ્સામાં કોઈ છૂટછાટ આપવામાં આવશે નહીં અને અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ લાવવા વધુ કડકાઈ કરવામાં આવી રહી છે.

TAGGED:

VESU CRIME RECONSTRUCTION
MOB LOCKS GATE
POLICE SLAP ACCUSED
MIDNIGHT CRICKET ATTACK
VESU ATTACK CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.