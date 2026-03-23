સુરત પોલીસનું 'સિંઘમ' ઓપરેશન: ગોડાદરામાં ₹1000 માટે તલવારો-ચપ્પુ લઈ આવેલા 9 શખ્સોને ફિલ્મી ઢબે દબોચ્યા

પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતની ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિને મળ્યું સફળ પરિણામ, નવ આરોપીઓમાં એક સગીર પણ સામેલ.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 23, 2026 at 11:19 AM IST

સુરત: ગોડાદરા વિસ્તાર ગઈકાલે રાત્રે કોઈ હાઈ-વોલ્ટેજ એક્શન ફિલ્મના શૂટિંગ જેવા દ્રશ્યોનો સાક્ષી બન્યો હતો. સુરત પોલીસે અદભૂત સતર્કતા દાખવી ગણતરીની મિનિટોમાં હુમલાખોરોને રસ્તા પર જ દબોચી લીધા હતા. આ સમગ્ર ઓપરેશનના સીસીટીવી સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા છે.

પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ આખી ઘટના પાછળ માત્ર 1000 રૂપિયાનો નજીવો વિવાદ જવાબદાર હતો. ફરિયાદી સચિન ચૌધરી પાસે આરોપીઓએ ઉછીના નાણાંની માંગણી કરી ગાળો આપી હતી. સચિનને ખતરો જણાતા તેણે તુરંત પોલીસને જાણ કરી હતી. ગોડાદરા પોલીસ સ્ટેશનના સર્વેલન્સ સ્ટાફના હરવિજયસિંહ, સંદીપભાઈ અને વિશાલભાઈએ જાળ બિછાવી હુમલાખોરોની રાહ જોઈ હતી.

સુરત પોલીસનું 'સિંઘમ' ઓપરેશન (Etv Bharat Gujarat)

સીસીટીવીમાં જોઈ શકાય છે કે રાત્રે 3 બાઈક પર કુલ 9 અસામાજિક તત્વો ‘રેનબો’ કલરના 6 જેટલા ધારદાર ચપ્પુ સાથે સોસાયટીમાં ઘૂસ્યા. પોલીસ પહેલેથી જ તૈનાત હતી. પોલીસને જોઈ ગભરાયેલા બદમાશોએ ભાગવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે એક પોલીસકર્મીએ ચાલુ બાઈકે આરોપીને પકડી ખેંચતા બાઈક હવામાં ફંગોળાઈ ગયું અને આરોપીઓ રસ્તા પર પટકાયા.

એક આરોપીએ પોલીસ પકડમાંથી છૂટવા ભારે ઝપાઝપી કરી, પરંતુ નીડર પોલીસ જવાનોએ તેને જમીન પર પછાડી દીધો. એક જવાન આરોપી ફરી ભાગી ન જાય તે માટે તેના ખભા પર બેસી ગયો હતો. પોલીસે તમામને રસ્તા પર લાઈનમાં બેસાડી કાયદાનું ભાન કરાવ્યું હતું.

ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ: મનિષ ઉર્ફે કાલિયા ગુપ્તા, પ્રિયેશ ઉર્ફે સાહુલ દુબે, દીપક યાદવ, અમિત ઉર્ફે બીડી યાદવ, પ્રકાશ ઉર્ફે વિક્કી સોની, અભિષેક ઉર્ફે બચ્ચી યાદવ. આ સાથે એક સગીરની પણ અટકાયત કરવામાં આવી છે.

પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતની ‘ઝીરો ટોલરન્સ’ નીતિ હેઠળ ગોડાદરા પોલીસે કરેલી આ કામગીરીની સમગ્ર શહેરમાં પ્રશંસા થઈ રહી છે. જો પોલીસે સમયસર કાર્યવાહી ન કરી હોત તો સુરતમાં એક મોટી ગેંગવોર કે હત્યાની ઘટના બની શકતી હતી.

