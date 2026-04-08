સુરત પોલીસનું ‘મેગા ઓપરેશન’: 84 કલાકમાં અમદાવાદથી માસૂમ બાળકીને છોડાવી
સુરતના અમરોલીથી અપહરણ કરાયેલી 4 વર્ષની બાળકીનો 84 કલાકમાં સુરક્ષિત છુટકારો, અમદાવાદના નારોલથી શોધી કાઢી.
Published : April 8, 2026 at 1:47 PM IST
સુરત: સુરતના અમરોલી વિસ્તારમાંથી ગત 2 એપ્રિલના રોજ અપહરણ કરાયેલી 4 વર્ષની માસૂમ બાળકીને સુરત પોલીસે 84 કલાકના સઘન સર્ચ ઓપરેશન બાદ અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાંથી સુરક્ષિત રીતે શોધી કાઢી છે. પોલીસે આ ઓપરેશનમાં 120થી વધુ કર્મચારીઓની ટીમ બનાવી હતી.
આ ઓપરેશનની સીધી દેખરેખ પોલીસ કમિશનર દ્વારા કરવામાં આવી રહી હતી. એડિશનલ પોલીસ કમિશનર કરણરાજ વાઘેલા અને પીએસઆઈના નેતૃત્વમાં 120થી વધુ પોલીસકર્મીઓની ટીમે આ મેગા ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું.
"મેડિકલ તપાસમાં બાળકી સાથે કોઈ શારીરિક છેડછાડ કે અઘટિત ઘટના બની હોવાનું સામે આવ્યું નથી, જે સૌથી મોટી રાહતની વાત છે." — કરણરાજ વાઘેલા, એડિશનલ સીપી.
તપાસ દરમિયાન પોલીસે સુરતથી સાયણ અને વડોદરાથી મુંબઈ સુધીના રેલવે રૂટના 1500થી વધુ સીસીટીવી કેમેરા ખંખેરી નાખ્યા હતા. સીસીટીવી ફૂટેજમાં આરોપી સાયણના જલારામ મંદિર પાસે ભંડારામાં જમતો અને ત્યારબાદ ટ્રેન મારફતે જતો જોવા મળ્યો હતો.
તંત્ર દ્વારા 1000થી વધુ પોલીસ જવાનોના માધ્યમથી બાળકીના ફોટા સોશિયલ મીડિયા પર વાઇરલ કરવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન અમદાવાદના નારોલ વિસ્તારમાંથી મળેલી સચોટ બાતમીના આધારે પોલીસે ઘેરો ઘાલીને આરોપીને ઝડપી લીધો.
આરોપી કોણ છે?
પોલીસે ઝડપી લીધેલા આરોપીનું નામ પપ્પુ ઉર્ફે સીનિયા ખડિયા છે. તે મૂળ દાહોદ જિલ્લાનો વતની છે. આરોપી પોતે બે બાળકોનો પિતા છે અને તેની પત્નીનું અવસાન થયું હોવાની પ્રાથમિક માહિતી પોલીસને મળી છે.
શા માટે કર્યું અપહરણ? – ચોંકાવનારો ખુલાસો
આરોપીની પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. આરોપીનું માનવું હતું કે નાના બાળકો સાથે હોય તો લોકો જલ્દી પૈસા આપે છે અને ભંડારામાં સરળતાથી જમવાનું મળી રહે છે. તેથી તેણે આ માસૂમ બાળકીનું અપહરણ કર્યું હતું.
પોલીસને આરોપી સાથે અન્ય બે બાળકો પણ જોવા મળ્યા છે. આ બાળકોના વાલીઓ વિશે પોલીસ હાલ તપાસ કરી રહી છે કે તેઓ આરોપી સાથે શા સંબંધ ધરાવે છે અને બાળકો તેની પાસે કેવી રીતે પહોંચ્યા.
ઓપરેશનમાં અન્ય એજન્સીઓનો સહયોગ
આ સમગ્ર ઓપરેશન દરમિયાન સુરત પોલીસની સાથે રેલવે પોલીસ અને આરપીએફ (રેલવે પ્રોટેક્શન ફોર્સ)ને પણ એલર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. તમામ એજન્સીઓના સહયોગથી સતત 84 કલાકની દોડધામ બાદ માસૂમ બાળકીને તેના પરિવાર સાથે હેમખેમ મિલાવવામાં સફળતા મળી છે.
બાળકીના પરિવારજનોએ પોલીસનો આભાર વ્યક્ત કર્યો છે. સુરત પોલીસની આ સજાગતા અને કર્તવ્યનિષ્ઠાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે.
