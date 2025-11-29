સુરત: પોલીસે 1097 લાયસન્સ રદ કરવા RTOને ભલામણ, સૌથી વધુ કેસ કતારગામ-મહિધરપુરામાં, સિગ્નલ રિપેર કરવા શહેરીજનોની માંગ
27મી નવેમ્બરના રોજ માત્ર એક જ દિવસમાં 1097 વાહનચાલકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા.
સુરત: સુરત શહેર ટ્રાફિક શાખા દ્વારા ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ અત્યાર સુધીની સૌથી કડક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. શહેરમાં ટ્રાફિક સેન્સ આવે અને નિયમોના ભંગ બદલ દાખલો બેસે તેવા આશયથી ગત તા. 27મી નવેમ્બરના રોજ માત્ર એક જ દિવસમાં 1097 વાહનચાલકો વિરુદ્ધ કેસ નોંધવામાં આવ્યા હતા. આ તમામ વાહનચાલકોના ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ સસ્પેન્ડ કરવા માટેનો રિપોર્ટ શહેર પોલીસ કમિશનરના આદેશ અનુસાર RTO (પ્રાદેશિક પરિવહન અધિકારી)ને મોકલી આપવામાં આવ્યો છે.
આ કાર્યવાહી મુખ્યત્વે ટ્રાફિક સિગ્નલ તોડનાર અને રોંગ સાઇડ પર વાહન ચલાવનાર ચાલકો સામે કરવામાં આવી છે. એક સાથે આટલી મોટી સંખ્યામાં લાયસન્સ રદ કરવાની ભલામણથી વાહનચાલકોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
રિજીયન-2 સૌથી વધુ નિયમભંગ કરનારો વિસ્તાર
નોંધાયેલા કેસોના આંકડા દર્શાવે છે કે શહેરના કયા વિસ્તારોમાં ટ્રાફિક નિયમોનું સૌથી વધુ ઉલ્લંઘન થઈ રહ્યું છે. આ કાર્યવાહીમાં સૌથી વધુ કેસ રિજીયન-2 માં નોંધાયા છે, જેમાં કતારગામ, મહિધરપુરા, પુણા અને સલાબતપુરા જેવા મુખ્ય વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. એકલા રિજીયન-2 માંથી 467 કેસો નોંધાયા છે, જે કુલ કેસના 40 ટકા કરતાં પણ વધુ છે.
અન્ય રિજીયનોમાં નોંધાયેલા કેસોની સંખ્યા નીચે મુજબ છે:
- રિજીયન 1: 95
- રિજીયન 2: 467
- રિજીયન 3: 207
- રિજીયન 4: 325
- કુલ કેસ: 1097
'દંડ કરો, પણ ખામીઓ દૂર કરો': શહેરીજનોમાં રોષ
ટ્રાફિક પોલીસની આ કડક કાર્યવાહીની એક તરફ પ્રશંસા થઈ રહી છે, ત્યારે બીજી તરફ શહેરીજનોમાં વ્યાપક રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. શહેરીજનોનો મુખ્ય આક્ષેપ છે કે પોલીસ દંડની કાર્યવાહીમાં જેટલો ઉત્સાહ બતાવે છે, તેટલો જ ઉત્સાહ સિગ્નલની ખામીઓ દૂર કરવામાં બતાવતી નથી.
એક અંદાજ મુજબ, શહેરના લગભગ 20 ટકા જેટલા ટ્રાફિક સિગ્નલ પોઇન્ટ પર ટાઇમર ડિસ્પ્લે કાં તો બંધ છે અથવા સમય દર્શાવતા નથી. જેને કારણે વાહનચાલકો મૂંઝવણમાં મુકાય છે અને ઘણી વખત સિગ્નલ ક્યારે ચાલુ થશે કે બંધ થશે તેની જાણ થતી ન હોવાથી સિગ્નલ તોડાઈ જાય છે.
શહેરીજનોની સ્પષ્ટ માંગ છે કે, ટ્રાફિક પોલીસે કડક કાર્યવાહીની સાથે સાથે સિગ્નલ પરની આ ટેકનિકલ ખામીઓ પણ તાત્કાલિક દૂર કરે, જેથી કોઈ પણ ચાલક અજાણતામાં નિયમભંગનો ભોગ ન બને. લાયસન્સ રદ કરવાની ભલામણ બાદ હવે RTO દ્વારા શું કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે, તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.
