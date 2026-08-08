સુરત સાયબર ક્રાઇમની ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં રેડ, ઝારખંડમાં શાકભાજી અને નારિયેળ પાણીના ફેરીયા બની બે આરોપીને ઝડપ્યા
ઝારખંડના ગિરિડીહ જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ચાર દિવસ સુધી ભીંડા અને નારિયેળ પાણીના ફેરીયા બનીને નજર રાખ્યા બાદ પોલીસે બે મની મ્યુલ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
Published : August 8, 2026 at 3:29 PM IST
સુરત: સુરત સાયબર ક્રાઇમ સેલે દેશવ્યાપી સાયબર ઠગાઈની જાળને ઉખેડવા માટે ફિલ્મી ઢબે ઓપરેશન પાર પાડ્યું છે. ઝારખંડના ગિરિડીહ જિલ્લાના અંતરિયાળ વિસ્તારમાં ચાર દિવસ સુધી ભીંડા અને નારિયેળ પાણીના ફેરીયા બનીને નજર રાખ્યા બાદ પોલીસે બે મની મ્યુલ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. તપાસમાં ખુલ્યું છે કે આ આરોપીઓ કરોડો રૂપિયાના સાયબર ફ્રોડ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા હતા અને APK ફાઇલ મારફતે લોકોને ઠગતી ગેંગને મદદ કરતા હતા.
સુરત સાયબર પોલીસે બે મ્યુલ આરોપીને ઝડપ્યા
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઝારખંડના 29 વર્ષીય રૂપલાલ કન્હૈયાલાલ મંડલ અને 31 વર્ષીય મુકેશ કુમાર મંડલ આ સાયબર રેકેટમાં સક્રિય રીતે સંકળાયેલા હતા. સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનની મદદથી બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ અગાઉ આ જ ગુનામાં સુરતના ઉધના વિસ્તારમાંથી મકાન દલાલી કરતા રાજેશ્વર સ્વાઇન અને બિરયાનીની દુકાન ધરાવતા જીયાઉર રહેમાનની પણ ધરપકડ થઈ ચૂકી છે.
APK ફાઇલ મોકલી 10.65 લાખની ઠગાઈ
ગત 2 નવેમ્બર 2025ના રોજ એક અરજદારના ICICI બેંક ખાતામાંથી તેમની જાણ બહાર ટુકડે-ટુકડે કુલ રૂ. 10.65,375ની મસમોટી રકમ સેરવી લેવામાં આવી હતી. સાયબર ઠગો વોટ્સએપ કે SMS દ્વારા નકલી APK ફાઇલ મોકલીને પીડિતના મોબાઈલ ફોનનો સંપૂર્ણ કંટ્રોલ મેળવી લેતા હતા અને ત્યારબાદ OTP અને બેંકિંગ વિગતો ચોરીને આ નાણાં મની મ્યુલ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતા અને અલગ-અલગ રાજ્યોમાંથી ATM કે ચેક મારફતે રોકડ ઉપાડી લેવાતી હતી જેથી પોલીસ માટે મની ટ્રેઇલ પકડવી મુશ્કેલ બને.
કમિશનના લોભમાં ફસાયા યુવાનો
ઝડપાયેલા આરોપીઓ પૈકી રૂપલાલ મંડલે પોતાના નામે બે બેંક ખાતાં ખોલાવીને ATM કાર્ડ અને કિટ નાસતા-ફરતા મુખ્ય આરોપીઓને આપી હતી. ફ્રોડની રકમ ઉપાડી આપવાના બદલામાં તેણે ૩ ટકા કમિશન પેટે રૂ. 1,52,000 મેળવ્યા હતા. જ્યારે મુકેશ કુમાર મંડલ ફેસબુક મારફતે મુખ્ય સૂત્રધારોના સંપર્કમાં આવ્યો હતો. તે ખાતાધારકો પાસે રકમ ઉપડાવી મુખ્ય આરોપી સુધી પહોંચાડતો હતો અને કુલ રકમના 7 ટકા કમિશનમાંથી 3 ટકા ખાતાધારકને આપીને બાકીના 4 ટકા પોતે રાખતો હતો.
65 લાખથી વધુના શંકાસ્પદ વ્યવહારો ઉઘાડા પડ્યા
આરોપીઓના HDFC અને એક્સિસ બેંકના ખાતાઓની ચકાસણી કરતાં બંને ખાતાઓમાં કુલ 65 લાખથી વધુના શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો થયા હોવાનું ખુલ્યું , જેમાંથી મોટો ભાગ ગિરિડીહ ખાતેથી રોકડમાં ઉપાડી લેવાયો હતો. હાલ સુરત સાયબર ક્રાઇમ પોલીસ આંતરરાજ્ય નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા અન્ય ફરાર આરોપીઓને ઝડપી પાડવા અને સમગ્ર રેકેટના મૂળ સુધી પહોંચવા સઘન તપાસ ચલાવી રહી છે.
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