સુરત પોલીસનું 6 મહિનામાં બીજીવાર ફાયરિંગ, લૂંટના આરોપીને પગમાં ગોળી મારી ઝડપ્યો
સુરત શહેરમાં લૂંટ અને ચોરીના બનાવોને અંજામ આપી તરખાટ મચાવનાર ઝારખંડના રીઢા લૂંટારુ સામે લિંબાયત પોલીસે હાફ એન્કાઉન્ટર કર્યું છે.
Published : November 20, 2026 at 2:10 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં લૂંટ અને ચોરીના બનાવોને અંજામ આપી તરખાટ મચાવનાર ઝારખંડના રીઢા લૂંટારુ સામે લિંબાયત પોલીસે હાફ એન્કાઉન્ટર કર્યું છે. પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ભાગવા જતા આરોપીએ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ પર ચપ્પુથી હુમલો કર્યો હતો. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી.ડી. ચૌહાણે સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કરતાં આરોપીના ડાબા પગમાં ગોળી વાગી હતી અને તેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. નોંધનીય છે કે લિંબાયત પોલીસે છ મહિનામાં બીજીવાર ફાયરિંગ કરી આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે. અગાઉ 11 મે, 2026ના રોજ પણ હત્યાના આરોપી સામે ફાયરિંગ કરી તેને પકડવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ પર લૂંટારૂએ કર્યો હુમલો
મળતી માહિતી અનુસાર, લિંબાયત પોલીસ સ્ટેશનના PI ડી.ડી. ચૌહાણની આગેવાની હેઠળ પોલીસ ટીમ રાત્રિના આશરે ત્રણ વાગ્યાના અરસામાં સરકારી વાહનમાં નાઈટ પેટ્રોલિંગ કરી રહી હતી. દરમિયાન નીલગીરી ગ્રાઉન્ડ પાસે અંધારામાં ઉભેલો એક શંકાસ્પદ શખસ પોલીસની ગાડી જોઈ ગભરાઈને ભાગવા લાગ્યો હતો. શંકાસ્પદ હિલચાલ જણાતાં પોલીસ કર્મચારીઓએ તેનો પીછો કર્યો હતો. આ દરમિયાન અનાર્મ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અનિલકુમાર અમરસિંહ આરોપીને પકડવા આગળ વધ્યા હતા, ત્યારે આરોપીએ ચપ્પુ કાઢી તેમના પેટના ભાગે હુમલો કર્યો હતો.
કોન્સ્ટેબલ પર હુમલો થતાં પોલીસ દ્વારા આરોપીને ચપ્પુ ફેંકી દેવા ચેતવણી આપવામાં આવી હતી. તેમ છતાં આરોપી તાબે થવાને બદલે ચપ્પુ સાથે પોલીસ પર હુમલો કરવા ધસી આવ્યો હતો. પરિસ્થિતિ ગંભીર બનતાં પીઆઈ ડી.ડી. ચૌહાણે સ્વબચાવમાં ફાયરિંગ કર્યું હતું, જેમાં આરોપીના ડાબા પગમાં ગોળી વાગતાં તે નીચે પટકાયો હતો. ત્યારબાદ પોલીસે તેને કાબૂમાં લઈ સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. બીજી તરફ હુમલામાં ઘાયલ કોન્સ્ટેબલ અનિલકુમારની લિંબાયતની ગેલેક્સી હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે.
પકડાયેલા આરોપીની ઓળખ મૂળ ઝારખંડનો અને હાલ લિંબાયતના મમતા ટોકીઝ પાસે રહેતા પરવેઝ મુશરફ અન્સારી તરીકે થઈ છે. પોલીસની પ્રાથમિક પૂછપરછમાં આરોપીએ પોતાના સાગરિત લક્ષ્મણ ઉર્ફે ગુડ્ડુ સાથે મળીને વરાછા, કતારગામ અને મહિધરપુરા વિસ્તારમાં રાહદારીઓને નિશાન બનાવી લૂંટ ચલાવી હોવાનું કબૂલ્યું છે. પોલીસે આરોપી પાસેથી લૂંટના મોબાઈલ સહિત કુલ ₹31 હજારની કિંમતના છ મોબાઈલ ફોન કબજે કર્યા છે. હાલ લિંબાયત પોલીસે ગુનો નોંધી ફરાર સાગરિત ગુડ્ડુને ઝડપી પાડવા તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. છ મહિનામાં બીજીવાર પોલીસ ફાયરિંગની ઘટના સામે આવતા લિંબાયત પોલીસની ગુનેગારો સામેની કડક કાર્યવાહી ફરી ચર્ચામાં આવી છે.
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