સુરત પોલીસનો એક્શન પ્લાન: ઉત્તરાયણ પર 'અભેદ્ય' સુરક્ષા વ્યવસ્થા, 5000થી વધુ જવાનો તૈનાત
માત્ર જમીન પર જ નહીં, પણ આકાશમાં પણ પોલીસની નજર રહેશે. શહેરના 150 જેટલા ધાબા પોઈન્ટ્સ પરથી સીધું સુપરવિઝન કરવામાં આવશે.
સુરત: ડાયમંડ સિટી સુરતમાં ઉત્તરાયણનો પર્વ સુરક્ષિત અને શાંતિપૂર્ણ રીતે ઉજવાય તે માટે સુરત શહેર પોલીસ દ્વારા એક મજબૂત 'માસ્ટર પ્લાન' તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. પતંગબાજીના ઉત્સાહમાં કોઈ અઘટિત ઘટના ન બને તે માટે પોલીસ કમિશનરના સીધા માર્ગદર્શન હેઠળ સુરક્ષા વ્યવસ્થાને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે.
સુરક્ષાનો 'અભેદ્ય' કિલ્લો
સુરત પોલીસ દ્વારા આ વર્ષે ફોર્સનું વ્યાપક આયોજન કરવામાં આવ્યું છે:
- અધિકારીઓ: 363 ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ
- જવાનો: 2500 પોલીસ કર્મચારીઓ અને 800 TRB જવાનો
- વધારાની ફોર્સ: 1380 હોમગાર્ડ અને SRP ની 5 કંપનીઓ
- સ્પેશિયલ ટીમો: 7 QRT (ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ), 10 DCB અને 10 SOG ની ટીમો સતત પેટ્રોલિંગમાં રહેશે.
ટેકનોલોજીથી સર્વેલન્સ
આ ઉપરાંત:
- સમગ્ર શહેરને CCTV કેમેરા અને પોલીસના બોડીવોર્ન કેમેરા દ્વારા કવર કરવામાં આવશે.
- તાત્કાલિક મદદ માટે PCR વાન અને 112 સેવા સજ્જ રાખવામાં આવી છે.
ગળા કપાતા રોકવા મોટું અભિયાન
વાહનચાલકોની સુરક્ષા માટે સુરત પોલીસે પ્રશંસનીય કામગીરી કરી છે. વિવિધ NGO સાથે મળીને 1,15,520 સેફ્ટી બેલ્ટ અને 18,190 સેફ્ટી ગાર્ડનું વિનામૂલ્યે વિતરણ કરાયું છે. જે ટુ-વ્હીલર પર સેફ્ટી ગાર્ડ નથી, તેમના માટે ફ્લાય ઓવર બ્રિજ પર પ્રવેશ પ્રતિબંધિત રહેશે.
ચાઈનીઝ દોરી સામે કડક કાર્યવાહી
પ્રતિબંધિત ચાઈનીઝ દોરી અને તુક્કલ વેચનારાઓ વિરુદ્ધ પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. અત્યાર સુધીમાં દરોડા પાડીને કુલ 44 ગુનાઓ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. પોલીસ વિભાગે સ્પષ્ટ ચેતવણી આપી છે કે પક્ષીઓ અને માનવીઓ માટે જોખમી એવી દોરીનો ઉપયોગ કરનાર સામે કડક કાયદેસરની કાર્યવાહી થશે.
જનતાને નમ્ર અપીલ
- સુરત પોલીસે નાગરિકોને ખાસ વિનંતી કરી છે કે ધાબા પર બાળકો સાથે વડીલોની હાજરી અનિવાર્ય રાખવી.
- મોબાઈલ સેલ્ફી કે રીલ્સ બનાવવાની લાયમાં જોખમ ન લેવું.
- કોઈની લાગણી દુભાય તેવા ગીતો કે ઉચ્ચારણો ન કરવા.
- ઘાયલ પક્ષીઓ માટે 'કરુણા હેલ્પલાઈન' નો સંપર્ક કરવો.
પોલીસની આ સજ્જતા અને જનતાના સહકારથી સુરતમાં ઉત્તરાયણનો તહેવાર આનંદમય અને સુરક્ષિત રહેશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
