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સુરત પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા પરપ્રાંતીય અને શંકાસ્પદ નાગરિકોને ઝડપી પાડવા માટે મેગા ઓપરેશન

પ્રાથમિક તપાસ અને ડેટા વેરિફિકેશનના અંતે ૮૪ લોકો બાંગ્લાદેશી નાગરિક હોવાનું કન્ફર્મ થયું છે. જેમાં ૩૪ પુરુષો, ૨૯ મહિલાઓ અને ૨૧ બાળકોનો સમાવેશ થાય છે."

સુરત પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા પરપ્રાંતીય અને શંકાસ્પદ નાગરિકોને ઝડપી પાડવા માટે મેગા ઓપરેશન
સુરત પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા પરપ્રાંતીય અને શંકાસ્પદ નાગરિકોને ઝડપી પાડવા માટે મેગા ઓપરેશન (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 6:00 PM IST

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સુરત: સુરત પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા પરપ્રાંતીય અને શંકાસ્પદ વિદેશી નાગરિકોને ઝડપી પાડવા માટે એક મેગા ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત પોલીસની વિવિધ ટીમોએ વહેલી સવાર સુધી સઘન સર્ચ ઓપરેશન કરીને નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે.

સુરત પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, એસઓજી અને સ્થાનિક પોલીસની ટીમોએ ભેસ્તાન, ઉધના, પાંડેસરા, પુણા, રાંદેર, અમરોલી, સચિન, અઠવા અને ચોકબજાર જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં એકસાથે કોમ્બિંગ હાથ ધર્યું હતું. આ ડ્રાઇવ દરમિયાન કુલ ૨૬૧ શંકાસ્પદ લોકોને અટકાયતમાં લેવામાં આવ્યા હતા. જેમાંથી પ્રાથમિક તપાસ અને ડેટા વેરિફિકેશનના અંતે ૮૪ લોકો બાંગ્લાદેશી નાગરિક હોવાનું કન્ફર્મ થયું છે. જેમાં ૩૪ પુરુષો, ૨૯ મહિલાઓ અને ૨૧ બાળકોનો સમાવેશ થાય છે.

આ તપાસમાં એક ભયાનક મોડસ ઓપરેન્ડી સામે આવી છે. ઘૂસણખોરો પશ્ચિમ બંગાળ સરહદના એજન્ટોની મદદથી નકલી ભારતીય દસ્તાવેજો બનાવીને, ટ્રેન, બસ અને કેટલીકવાર ફ્લાઈટ દ્વારા પણ સુરત પહોંચતા હતા. સુરતને આર્થિક નગરી ગણવામાં આવતી હોવાથી અહીં છુપાવવું તેમના માટે સરળ રહેતું હતું.

સુરત પોલીસ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે વસવાટ કરતા પરપ્રાંતીય અને શંકાસ્પદ નાગરિકોને ઝડપી પાડવા માટે મેગા ઓપરેશન (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે હવે 'નેફીસ' (NAFIS) ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ફિંગરપ્રિન્ટ્સ મેચ કરવાનું શરૂ કર્યું છે, જેથી તેઓ અગાઉ કોઈ ગુનામાં સંડોવાયેલા છે કે નહીં તે જાણી શકાય. આ સાથે જ સેન્ટ્રલ આઈબી (IB) અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ હવે આ કેસમાં જોડાઈ છે. પોલીસ હવે તેમના નાણાકીય વ્યવહારો અને હવાલા નેટવર્કની તપાસ કરી રહી છે, જેથી આ સંપૂર્ણ નેટવર્કને જડમૂળથી ઉખેડી શકાય.

તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે આગામી એક સપ્તાહમાં તમામ કાનૂની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને આ તમામ બાંગ્લાદેશી નાગરિકોને ડિપોર્ટ કરવામાં આવશે. સુરતની સુરક્ષાને લઈને પોલીસ કમિશનરે આ ડ્રાઈવ ભવિષ્યમાં પણ ચાલુ રાખવાની ચીમકી ઉચ્ચારી છે.

TAGGED:

ILLEGAL IMMIGRANTS
SUSPICIOUS CITIZENS
APPREHEND ILLEGAL IMMIGRANTS
SURAT
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