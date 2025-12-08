સુરત પોલીસે ચોરને જ 'માન-સન્માન' સાથે ચોરીના ₹2.69 લાખ આપી દીધા! પોલીસે વીડિયો બનાવતા ચોરીનો ભેદ ખૂલ્યો
ગત 3 ડિસેમ્બરે રાંદેર રામનગર ચાર રસ્તા પાસેથી બિનવારસી બાઈક મળી હતી, જેમાં થેલીમાં ₹2.69 લાખ રોકડા હતા.
Published : December 8, 2025 at 10:22 PM IST
સુરત: સુરત પોલીસની કામગીરીમાં 'ગજબ' કહી શકાય તેવો છબરડો સામે આવ્યો છે. રાંદેર પોલીસે જે વ્યક્તિને ઈમાનદાર સમજીને અઢી લાખથી વધુની રોકડ પરત કરી, તે અસલમાં તેના જ મકાન માલિકના ઘરે ચોરી કરીને ભાગેલો તસ્કર નીકળ્યો! પોલીસની ઉતાવળ અને પુરાવા વગરની દરિયાદિલીએ શહેરભરમાં ચર્ચા જગાવી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
ગત 3 ડિસેમ્બરે રાંદેર રામનગર ચાર રસ્તા પાસેથી બિનવારસી બાઈક મળી હતી, જેમાં થેલીમાં ₹2.69 લાખ રોકડા હતા. રાંદેર પોલીસે બાઈક નંબરના આધારે કતારગામના દક્ષેશ અરવિંદ પટેલને શોધ્યો હતો. દક્ષેશે 'બનાવટી વાર્તા' ઘડી કે તેની તબિયત બગડતા તે બાઈક ક્યાં મૂકી તે ભૂલી ગયો હતો. પોલીસે તેના પુત્રની ફી ભરવાના પૈસા હોવાની વાત માની લીધી અને કોઈ જ ક્રોસ વેરિફિકેશન વગર વિડિયો શૂટ કરીને તેને પૈસા સોંપી દીધા.
સોશિયલ મીડિયાએ ખોલી પોલ
પોલીસની આ કામગીરીનો વિડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો. આ વિડિયો દક્ષેશના મકાન માલિક આકાશ શિરોયાએ જોયો. ત્રણ મહિનાથી ઘરનું ભાડું ન આપનાર ભાડુઆત પાસે આટલા લાખો રૂપિયા ક્યાંથી આવ્યા? તે સવાલ થતા આકાશભાઈએ ઘરમાં તપાસ કરી. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે, વતનના મકાનના વેચાણના ₹3.55 લાખ રોકડા અને 20 ગ્રામ સોનું ગાયબ હતું.
પોલીસનો વીડિયો જોયા બાદ મકાન માલિકે નોંધાવી ફરિયાદ
આ અંગે મકાન માલિક આકાશ સિરોયાએ સુરતના કતારગામ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. જે મુજબ દક્ષેશ કુમાર પટેલ તેના ઘરના બીજા માળે રહોતો હતો. તે અવારનવાર ફરિયાદીના ઘરે આવતો. આથી તેને ફરિયાદીના માતાની લોકરની ચાવી મૂકવાની જગ્યાની જાણ હતી. તેણે ચાવી લઈને ઘરની તિજોરીમાંથી 1 લાખની કિંમતનું 20 ગ્રામ સોનું અને 3.55 લાખ રોકડા ચોરી લીધા હતા.
ચાવીની ખબર હતી અને હાથફેરો કર્યો
આરોપી દક્ષેશ મકાન માલિકના ઘરમાં અવરજવર કરતો હોવાથી તેને તિજોરીની ચાવીની ખબર હતી. તેણે મોકો જોઈને ચોરી કરી, પરંતુ ભાગતી વખતે બાઈક રાંદેરમાં મૂકીને ભૂલી ગયો હતો. કતારગામ પોલીસ મથકના પીઆઈના જણાવ્યા મુજબ, ફરિયાદ બાદ તપાસ કરતા દક્ષેશની કરતૂત સામે આવી અને તેની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે.
