ETV Bharat / state

'મારી ભૂલ છે હું સ્વીકાર કરું છું', સુરતમાં રસ્તો રોકીને ફટાકડા ફોડનાર બિઝનેસમેન સામે ગુનો નોંધાયો

સુરતના ડુમસમાં જાહેર રોડ પર દીકરાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા બિઝનેસમેન દીપક ઈજારદારે આખો રસ્તો રોકી લીધો હતો.

રસ્તા પર ફટાકડા ફોડીને વિવાદમાં ફસાયા બિઝનેસમેન
રસ્તા પર ફટાકડા ફોડીને વિવાદમાં ફસાયા બિઝનેસમેન (X/@SuratPolice)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 25, 2025 at 2:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરતના ડુમસ વિસ્તારમાં દીકરાના જન્મદિવસ માટે રસ્તો બ્લોક કરીને ઉજવણી કરનાર બિઝનેસમેન દીપક ઈજારદારનો વીડિયો વાઈરલ થયા બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. સુરત પોલીસે આ ઘટનામાં દીપક ઈજારદાર સામે પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામાનો ભંગ કરવાનો ગુનો નોંધ્યો છે.

શું હતો સમગ્ર મામલો?

સુરતના ડુમસમાં જાહેર રોડ પર દીકરાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા બિઝનેસમેન દીપક ઈજારદારે આખો રસ્તો રોકી લીધો હતો. આટલું જ નહીં રોડ પર ઊભા રહીને હાથમાં ફકાડકા ફોડ્યા અને આતશબાજી પણ કરી હતી. વાહનચાલકોએને આ કારણે સમસ્યાઓ થઈ હતી અને આ બાબતનો વિરોધ કરતા એક કાર ચાલકને પણ ધમકાવવામાં આવ્યો હતો. જેને લઈને સમગ્ર વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થયો હતો. આ બાદ લોકોએ ઘટનાની ખૂબ નિંદા કરી હતી અને પોલીસને આ મામલે બિઝનેસમેન સામે કાર્યવાહી કરવા પણ માંગ કરી હતી.

દીપક ઈજારદારે માફી માંગતો વીડિયો
ઘટના સામે આવ્યા બાદ સુરત પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી અને બિઝનેસમેન દીપક ઈજારદાર સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. આ બાદ પોલીસે દીપક ઈજારદારનો માફી માંગતો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. જેમાં બિઝનેસમેન કહી રહ્યો છે કે, ગઈકાલે રાત્રે 7.30થી 8 વાગ્યા વચ્ચે મારા પુત્રની વર્ષગાંઠ નીમિત્તે જાહેર રસ્તા પર ફટાકડા ફોડીને મેં ઉજવણી કરી હતી એ સુરત પોલીસ કમિશનરના જાહેર કરેલા જાહેરનામાનો ભંગ થયો એની મને જાણ નહોતી મારા દ્વારા આ કૃત્ય કરવામાં આવ્યું એ મારી ભૂલ છે હું સ્વીકાર કરું છું. તેમાં પોલીસે જ કાર્યવાહી કરે એમાં હું સહકાર આપીશ, ભવિષ્યમાં મને જે અનુભવ થયો એવો લોકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જાહેરમાં ફકાડકા ફોડીને પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામાનો ભંગ ન કરવો.

આ પણ વાંચો:

  1. પ્રતિદિન 800 થી 900 કિલો ગોળનું ઉત્પાદન કરતા નવસારી પંથકના રાકેશ નાયક, શુદ્ધતા અને ગુણવત્તા ગ્રાહકોને આકર્ષી
  2. ધોરાજીમાં ખેડૂતોએ મગફળી ખરીદ કેન્દ્ર પર મચાવ્યો હોબાળો, જાણો કેમ ખીજાયા ખેડૂતો ?

TAGGED:

BUSINESSMEN DIPAK IJARDAR
SURAT POLICE
SURAT DIPAK IJARDAR
SURAT VIRAL VIDEO
SURAT DIPAK IJARDAR

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.