'મારી ભૂલ છે હું સ્વીકાર કરું છું', સુરતમાં રસ્તો રોકીને ફટાકડા ફોડનાર બિઝનેસમેન સામે ગુનો નોંધાયો
સુરતના ડુમસમાં જાહેર રોડ પર દીકરાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા બિઝનેસમેન દીપક ઈજારદારે આખો રસ્તો રોકી લીધો હતો.
Published : December 25, 2025 at 2:41 PM IST
સુરત: સુરતના ડુમસ વિસ્તારમાં દીકરાના જન્મદિવસ માટે રસ્તો બ્લોક કરીને ઉજવણી કરનાર બિઝનેસમેન દીપક ઈજારદારનો વીડિયો વાઈરલ થયા બાદ પોલીસ એક્શનમાં આવી છે. સુરત પોલીસે આ ઘટનામાં દીપક ઈજારદાર સામે પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામાનો ભંગ કરવાનો ગુનો નોંધ્યો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
સુરતના ડુમસમાં જાહેર રોડ પર દીકરાના જન્મદિવસની ઉજવણી કરતા બિઝનેસમેન દીપક ઈજારદારે આખો રસ્તો રોકી લીધો હતો. આટલું જ નહીં રોડ પર ઊભા રહીને હાથમાં ફકાડકા ફોડ્યા અને આતશબાજી પણ કરી હતી. વાહનચાલકોએને આ કારણે સમસ્યાઓ થઈ હતી અને આ બાબતનો વિરોધ કરતા એક કાર ચાલકને પણ ધમકાવવામાં આવ્યો હતો. જેને લઈને સમગ્ર વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાઈરલ થયો હતો. આ બાદ લોકોએ ઘટનાની ખૂબ નિંદા કરી હતી અને પોલીસને આ મામલે બિઝનેસમેન સામે કાર્યવાહી કરવા પણ માંગ કરી હતી.
સુરત: લોકોને અગવડ પડે તે રીતે જાહેર રોડ ઉપર ફટાકડા ફોડી આતશબાજી કરનાર દીપક ઇજારદાર વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરતી ડુમસ પોલીસ.@GujaratPolice @CMOGuj @dgpgujarat @sanghaviharsh#સુરત_શહેર_પોલીસ_તમારી_સાથે_તમારા_માટે#Suratpolice #gujaratpolice #suratcitypolice pic.twitter.com/iUB37C4X9W— Surat City Police (@CP_SuratCity) December 24, 2025
દીપક ઈજારદારે માફી માંગતો વીડિયો
ઘટના સામે આવ્યા બાદ સુરત પોલીસ એક્શનમાં આવી હતી અને બિઝનેસમેન દીપક ઈજારદાર સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. આ બાદ પોલીસે દીપક ઈજારદારનો માફી માંગતો વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. જેમાં બિઝનેસમેન કહી રહ્યો છે કે, ગઈકાલે રાત્રે 7.30થી 8 વાગ્યા વચ્ચે મારા પુત્રની વર્ષગાંઠ નીમિત્તે જાહેર રસ્તા પર ફટાકડા ફોડીને મેં ઉજવણી કરી હતી એ સુરત પોલીસ કમિશનરના જાહેર કરેલા જાહેરનામાનો ભંગ થયો એની મને જાણ નહોતી મારા દ્વારા આ કૃત્ય કરવામાં આવ્યું એ મારી ભૂલ છે હું સ્વીકાર કરું છું. તેમાં પોલીસે જ કાર્યવાહી કરે એમાં હું સહકાર આપીશ, ભવિષ્યમાં મને જે અનુભવ થયો એવો લોકોને સલાહ આપવામાં આવે છે કે જાહેરમાં ફકાડકા ફોડીને પોલીસ કમિશનરના જાહેરનામાનો ભંગ ન કરવો.
