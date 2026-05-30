ETV Bharat / state

સુરતમાં સંતાન સુખની આતુરતા પૂર્ણ: બિનવારસી હાલતમાં મળેલી 3 દીકરીઓને મળ્યા નવા પરિવાર

સમાજ સુરક્ષા કચેરી અને બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાંથી ત્રણ દીકરીઓને નવા પરિવારોમાં સોંપવામાં આવી, કતારગામ સ્થિત પોપાવાલા અનાથ આશ્રમમાં ઉમંગભર્યા દ્રશ્યો સર્જાયા

ત્રણ વ્હાલસોયી દીકરીઓને પોલીસ કમિશનર અને કલેક્ટરના હસ્તે દત્તક સોંપાઈ
ત્રણ વ્હાલસોયી દીકરીઓને પોલીસ કમિશનર અને કલેક્ટરના હસ્તે દત્તક સોંપાઈ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 30, 2026 at 9:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : સુરતની સમાજ સુરક્ષા કચેરી અને બાળ સંરક્ષણ ગૃહ (શિશુગૃહ) ખાતે આશ્રય મેળવી રહેલી ત્રણ વ્હાલસોયી દીકરીઓને સ્પેશ્યલ એડોપ્શન એજન્સીના માધ્યમથી સુરત પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોત અને સુરત જિલ્લા કલેક્ટર તેજસ પરમારના હસ્તે તેમના નવા પરિવારોને દત્તક સોંપવામાં આવી હતી. વર્ષોથી સંતાન સુખ માટે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહેલા ત્રણ પરિવારોને દીકરીઓનું સુખ મળતા કતારગામ સ્થિત પોપાવાલા અનાથ આશ્રમ ખાતે અત્યંત આનંદ, ગૌરવ અને ઉમંગભર્યા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.

આ પ્રસંગે પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે જણાવ્યું હતું કે, "રાજ્ય સરકારની કાયદેસરની દત્તક પ્રક્રિયા પૂર્ણ થતાં આ ત્રણેય દીકરીઓને નવા માતા-પિતા મળ્યા છે, જે સુરત શહેર માટે ગૌરવની વાત છે. જ્યારે પણ કોઈ બાળક બિનવારસી હાલતમાં મળી આવે છે, ત્યારે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર, પોલીસ તંત્ર અને શિશુગૃહની ટીમો પરસ્પર સંકલન અને સાવચેતીપૂર્વક સમગ્ર કાયદાકીય પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરીને બાળકને નવા પરિવારોને સોંપે છે."

સમાજ સુરક્ષા કચેરી અને બાળ સંરક્ષણ ગૃહમાંથી ત્રણ દીકરીઓને નવા પરિવારોમાં સોંપવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)

તેમણે સમાજને નમ્ર અપીલ કરતાં ઉમેર્યું કે, "કોઈ પણ મજબૂરી હોય તો પણ બાળકને કચરાપેટીમાં, ખુલ્લી જગ્યાએ કે તળાવના પાળા પર આવી રીતે તરછોડીને ન જાઓ, કારણ કે તેનાથી માસૂમ બાળકોને જાનનું જોખમ ઊભું થાય છે અને રખડતાં પ્રાણીઓ તેમને નુકસાન પહોંચાડે છે, જે અત્યંત આઘાતજનક છે. શિશુગૃહમાં આવા બાળકોની ખૂબ સારી પરવરિશ કરવામાં આવે છે."

"આજે સમાજ સુરક્ષા કચેરી અને બાળ સંરક્ષણ ગૃહ ખાતેથી ત્રણ લક્ષ્મીઓને તેમના પરિવારોને સોંપવામાં આવી છે. આ ત્રણેય દીકરીઓમાંથી 'હસ્તી' નામની બાળકી અગાઉ ડિંડોલી વિસ્તારમાંથી પોલીસ તંત્રને મળી આવી હતી, જ્યારે અન્ય બે દીકરીઓ પણ આવી જ રીતે મળી આવી હતી, જેમનો શિશુગૃહમાં ઉછેર કરાયો હતો." - તેજસ પરમાર, સુરત જિલ્લા કલેક્ટર

તેમણે એડોપ્શન પ્રક્રિયાની વિગતો આપતા જણાવ્યું કે, "ભારત સરકારની 'કારા' (CARA - Central Adoption Resource Authority) સિસ્ટમ હેઠળ ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન બાદ દંપતી બાળકના ભવિષ્ય અને ઉત્તમ ઉછેર માટે સંપૂર્ણ સક્ષમ છે કે નહીં તેની ખાતરી કરીને જ બાળક સોંપવામાં આવે છે."

ત્રણ દીકરીઓના નવા પરિવારો

આજે દત્તક ગયેલી દીકરીઓમાં ડિંડોલીથી મળી આવેલી 'હસ્તી'ને મુંબઈનો એક પ્રેમાળ પરિવાર મળ્યો છે, જ્યારે અન્ય બે દીકરીઓમાંથી એકને કચ્છ-ભુજ અને બીજી દીકરીને સુરતનો જ સ્થાનિક પરિવાર મળ્યો છે.

શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન

કમિશનરશ્રી અને કલેક્ટરશ્રીએ દત્તક લેનાર દંપતીઓને દીકરીઓના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી, તેમજ રાત-દિવસ એક કરી પૂરી નિષ્ઠાથી બાળકોની સંભાળ રાખતી જિલ્લા બાળ સંરક્ષણ અને શિશુગૃહની તમામ ટીમોને હૃદયપૂર્વક અભિનંદન આપ્યા હતા.

હાજર રહેલા અધિકારીઓ

આ પ્રસંગે જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી કચેરીના નાયબ નિયામક નિનામા, જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારી એલ.બી.પટેલ, જિલ્લા બાળ સુરક્ષા અધિકારી વિજય પરમાર, પ્રોટેક્શન ઓફિસર ચિરાગ રામાવત, વિશિષ્ટ દત્તક સંસ્થાના મેનેજર કોમલ શાહ, વહીવટીતંત્રની ટીમ, પોલીસ વિભાગની ટીમ સહિત દત્તક લેનાર પરિવારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

આ પણ વાંચો...

  1. સુરત: કામરેજ સંકલન સમિતિની બેઠકમાં મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયા લાલઘૂમ, SUDAના અધિકારીઓને ખખડાવ્યા
  2. ગુજરાતની વિવિધ મહાનગરપાલિકામાં પદાધિકારીઓની નિમણૂક; નેહલ શુક્લ રાજકોટ, માયાબેન માવાણી સુરતના મેયર બન્યાં

TAGGED:

POLICE COMMISSIONER ADOPTION
CARA ADOPTION PROCESS
THREE GIRLS ADOPTED
SURAT POLICE
SURAT ADOPTION CEREMONY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.