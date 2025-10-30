ETV Bharat / state

સુરત પોલીસની સરાહનીય કામગીરી: ૩ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કરનાર શખ્સ ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપાયો

બાળકના લાંબા વાળને કારણે અપહરણકર્તાએ તેને બાળકી સમજીને બદઈરાદાથી ઉઠાવ્યું હોવાની આશંકા છે.

સુરત પોલીસની સરાહનીય કામગીરી: ૩ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કરનાર શખ્સ ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપાયો
સુરત પોલીસની સરાહનીય કામગીરી: ૩ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કરનાર શખ્સ ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 30, 2025 at 5:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત શહેરમાંથી બાળ અપહરણની વધુ એક ચિંતાજનક ઘટના સામે આવી હતી, પરંતુ ઉધના પોલીસની અસાધારણ સતર્કતાને કારણે માત્ર ગણતરીના કલાકોમાં જ અપહરણકર્તાને ઝડપી પાડી બાળકને હેમખેમ મુક્ત કરાવવામાં આવ્યું હતું. બાળકના લાંબા વાળને કારણે અપહરણકર્તાએ તેને બાળકી સમજીને બદઈરાદાથી ઉઠાવ્યું હોવાની આશંકા છે.

રમતા બાળકને બપોરે ૪ વાગ્યે ઉઠાવી ગયો

બનાવની વિગતો અનુસાર, ગત તારીખ ૨૯ ઓક્ટોબર, ૨૦૨૫ના રોજ બપોરે આશરે ૪ વાગ્યાના સુમારે ઉધના વિસ્તારની ધર્મયુગ સોસાયટી, આશાનગર પાસે આ ઘટના બની હતી. ફરિયાદીનો ત્રણ વર્ષીય દીકરો સોસાયટીમાં ઘર નજીક રમી રહ્યો હતો. તે સમયે એક અજાણ્યો શખ્સ માસૂમ બાળક અનિકેતને ઊંચકીને લઈ ગયો હતો.

સુરત પોલીસની સરાહનીય કામગીરી: ૩ વર્ષના બાળકનું અપહરણ કરનાર શખ્સ ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપાયો (ETV Bharat Gujarat)

બાળકની માતા સાધનાએ તેના પતિને આ અંગે જાણ કરતા તાત્કાલિક સોસાયટીના સી.સી.ટી.વી. ફૂટેજ ચેક કરવામાં આવ્યા હતા. ફૂટેજમાં એક અજાણ્યો માણસ બાળકને ઊંચકીને જતો સ્પષ્ટ દેખાયો હતો. આ દ્રશ્યો જોઈને પરિવાર સ્તબ્ધ થઈ ગયો હતો અને તાત્કાલિક ઉધના પોલીસ સ્ટેશનમાં અપહરણની ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

૨૦૦થી વધુ CCTV ફૂટેજ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદ

કેસની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને, ઉધના પોલીસની સર્વેલન્સ ટીમે તુરંત તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. પોલીસે બનાવની જગ્યાની આસપાસના વિસ્તારના ૨૦૦થી પણ વધુ સી.સી.ટી.વી. ફૂટેજની યુદ્ધના ધોરણે ચકાસણી શરૂ કરી દીધી હતી. સાથે જ હ્યુમન સોર્સીસને પણ કામે લગાડવામાં આવ્યા હતા.

પોલીસની આ સઘન અને ઝડપી તપાસના આધારે ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની ઓળખ થઈ હતી. આરોપીનું નામ દાનિશ ઉર્ફે પપ્પુ નબ્બન શેખ (ઉંમર: ૨૭) છે, જેનું રહેઠાણ ઘટનાસ્થળથી માત્ર એક કિલોમીટરના અંતરે આવેલું છે.

પકડાયા બાદ આરોપીએ ખોટી ઓળખ આપી

પોલીસે આરોપી દાનિશ ઉર્ફે પપ્પુ શેખને તેના ઘરેથી ગણતરીના કલાકોમાં જ પકડી પાડ્યો હતો. શરૂઆતમાં આરોપીએ પોલીસ સમક્ષ પોતાની ઓળખ પપ્પુ યાદવ તરીકે આપી હતી, પરંતુ સઘન પૂછપરછમાં તેણે પોતાનું અસલ નામ દાનિશ ઉર્ફે પપ્પુ નબ્બન શેખ જણાવ્યું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે આરોપી માત્ર એક મહિના પહેલા જ ઉત્તર પ્રદેશથી સુરત આવ્યો છે અને અહીં સંચાના કારખાનામાં નોકરી કરે છે.

પોલીસે આશંકા વ્યક્ત કરી છે કે બાળકના વાળ લાંબા હોવાથી દેખાવમાં તે બાળકી જેવો લાગતો હતો, તેથી આરોપીએ બદઈરાદાથી તેનું અપહરણ કર્યું હતું. ઉધના પોલીસે સમયસર કાર્યવાહી કરીને અનિચ્છનીય બનાવ બનતો અટકાવ્યો છે અને આરોપી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

COMMENDABLE WORK
KIDNAPPER NABBED
KIDNAP OF 3 YEAR OLD BOY
KIDNAPPER NABBED WITHIN HOURS
SURAT POLICE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.