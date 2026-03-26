સુરત પોલીસની સરાહનીય કામગીરી, જર્મન યુવતીને ગુમ થયેલો મોબાઈલ પરત મળ્યો
'તેરા તુજકો અર્પણ' અભિયાન હેઠળ પરત સોંપી સુરત પોલીસની છબી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજ્જવળ કરી છે.
Published : March 26, 2026 at 5:37 PM IST
સુરત : ડાયમંડ સિટી સુરતની પોલીસે ફરી એકવાર પોતાની સતર્કતા અને માનવતાનું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે. ભારત પ્રવાસે આવેલી એક જર્મન મહિલા પ્રવાસી પોતાનો કિંમતી મોબાઈલ રિક્ષામાં ભૂલી ગઈ હતી, જેને સુરત પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં શોધી કાઢી 'તેરા તુજકો અર્પણ' અભિયાન હેઠળ પરત સોંપી સુરત પોલીસની છબી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ઉજ્જવળ કરી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ જર્મનીની રહેવાસી સોરાયા બર્ગર છેલ્લા એક મહિનાથી ભારતના પ્રવાસે છે. રાજસ્થાન પ્રવાસ દરમિયાન ઉદયપુરમાં તેને સુરતની એક મહિલા સાથે મિત્રતા થઈ હતી. આ મિત્રને મળવા માટે સોરાયા ગત તા. 25/03ના રોજ વડોદરાથી ટ્રેન મારફતે સુરત રેલવે સ્ટેશન આવી હતી. સ્ટેશનથી હોટલ જવા માટે તેણે ઓટો રિક્ષા કરી હતી, પરંતુ ઉતાવળમાં તે પોતાનો અંદાજે રુ.40,000ની કિંમતનો 'ગુગલ પિક્સેલ-8' ફોન રિક્ષામાં જ ભૂલી ગઈ હતી.
ફોન ગુમ થતા જ વિદેશી પર્યટક મૂંઝવણમાં મુકાઈ હતી અને તાત્કાલિક મહિધરપુરા પોલીસ મથકનો સંપર્ક કર્યો હતો. વિદેશી મહેમાનની ફરિયાદને ગંભીરતાથી લઈ પોલીસે તુરંત તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. સર્વેલન્સ ટીમ દ્વારા રેલવે સ્ટેશન અને આસપાસના વિસ્તારના અંદાજે 30 થી 35 જેટલા CCTV કેમેરા ઝીણવટપૂર્વક તપાસવામાં આવ્યા હતા. ટેકનોલોજી અને હ્યુમન સોર્સિસની મદદથી પોલીસે રિક્ષા નંબર શોધી કાઢી રિક્ષાચાલક પાસેથી ફોન રિકવર કર્યો હતો.
વિઝિટ નોટમાં લખ્યું - 'I am very glad'
મહિધરપુરા પોલીસ મથકે જ્યારે જર્મન મહિલાને તેનો ફોન સુરક્ષિત હાલતમાં પરત કરવામાં આવ્યો, ત્યારે તેના ચહેરા પર અનેરી ખુશી જોવા મળી હતી. તેણે સુરત પોલીસની કાર્યપદ્ધતિ અને ત્વરિત પ્રતિસાદના મુક્ત કંઠે વખાણ કર્યા હતા. પોલીસ સ્ટેશનની વિઝિટ નોટમાં તેણે "I am very glad" લખી ખાખીના સેવાભિાવને બિરદાવ્યો હતો.
