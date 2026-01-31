સુરતમાં બાળ તસ્કરીનું રેકેટ ફૂટ્યું: મહારાષ્ટ્રથી 10 દિવસની બાળકીને વેચવા લાવેલી બે મહિલાઓ ઝડપાઈ
મહારાષ્ટ્રનાથી માત્ર 10 દિવસની બાળકીને લાવી સુરતમાં 2 થી 2.5 લાખ રૂપિયામાં વેચવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી બે મહિલાઓને સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે રંગેહાથ ઝડપી પાડી છે.
Published : January 31, 2026 at 9:46 PM IST
સુરત: અમદાવાદ બાદ હવે સુરત શહેરમાં પણ નવજાત બાળકોના વેચાણનું કૌભાંડ સામે આવતા ચકચાર મચી ગઈ છે. મહારાષ્ટ્રના સંભાજીનગર (ઔરંગાબાદ) થી માત્ર 10 દિવસની બાળકીને લાવી સુરતમાં 2 થી 2.5 લાખ રૂપિયામાં વેચવાનો પ્રયાસ કરી રહેલી બે મહિલાઓને સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે રંગેહાથ ઝડપી પાડી છે.
ગુપ્ત બાતમી અને દરોડો
ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ઇન્સ્પેક્ટર જાડેજા અને પીએસઆઈ પઢિયારની ટીમને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે વેડરોડ વિસ્તારમાં બે મહિલાઓ એક નવજાત બાળકીને વેચવા માટે ગ્રાહકોની શોધમાં છે. આ માહિતીના આધારે પોલીસે 30 જાન્યુઆરીના રોજ વેડરોડ સ્થિત રાંદલ પાર્ક એપાર્ટમેન્ટના એક ફ્લેટમાં દરોડો પાડ્યો હતો, જ્યાંથી 10 દિવસની બાળકી મળી આવી હતી.
આરોપી મહિલાઓની ઓળખ
પોલીસે આ કેસમાં બે મહિલાઓની ધરપકડ કરી છે. જેમાં એકનું નામ અંજલી મિશ્રા છે, જે મૂળ ઉત્તર પ્રદેશની વતની અને હાલ સુરતના ચોકબજારમાં રહી મજૂરી કામ કરે છે. બીજી મહિલા લક્ષ્મી સોનવણે છે, જે મૂળ મહારાષ્ટ્રની વતની અને હાલ જહાંગીરપુરાના આવાસમાં રહી સાડી કટિંગનું કામ કરે છે. આ બંને મહિલાઓ અગાઉ પાડોશી હોવાથી મિત્રતા ધરાવતી હતી અને ઓનલાઇન ટ્રેડિંગના વ્યવસાય સાથે પણ સંકળાયેલી છે.
પોલીસને છેતરવાનો પ્રયાસ નિષ્ફળ
દરોડા દરમિયાન અંજલી મિશ્રાએ પોલીસને એવું કહીને ગુમરાહ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો કે, આ બાળકી તેની પોતાની છે. જોકે, અંજલીને પહેલેથી જ 22 અને 16 વર્ષના બે પુત્રો છે. પોલીસે જ્યારે હોસ્પિટલના કાગળો અને જન્મના પુરાવા માંગ્યા ત્યારે તેની પાસે કોઈ જવાબ નહોતો. આખરે મોબાઈલ ફોન ચેક કરતા તેમાંથી બાળકીના ફોટા અને ગ્રાહકો સાથેના સંપર્કની વિગતો મળી આવતા ભાંડો ફૂટી ગયો હતો.
તંત્રની કડક તપાસ
ડીસીપી ભાવેશ રોઝીયાના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં માહિતી મળી હતી કે 6-8 દિવસના બાળકને વેચવા માટે પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. આ બાતમીના આધારે ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં વેરિફાઈ કરીને એક જગ્યાએ રેડ કરવામાં આવી. જ્યાં અંજલિબેન મિશ્રાના ઘરેથી એક બાળકી મળી આવી. શરૂઆતમાં તેમણે બાળકી પોતાની હોવાનું જણાવ્યું, પણ તેમને 22 અને 16 વર્ષના સંતાનો હતો. સાથે તેઓ બાળકીના જન્મના કોઈ પુરાવા નહોતા આપી શક્યા. વધુ પૂછપરછ અને મોબાઈલ ચેક કરતા તેમણે લક્ષ્મીબેન સોનવણેનું નામ આપ્યું. આ બંનેને અહીં બાળકી સાથે લાવીને પૂછપરછ કરતા તેમણે આ બાળકી મહારાષ્ટ્ર ઓરંગબાદમાં કોઈ પાસેથી મેળવી હોવાનું જણાવ્યું. આ બાળકીને 2થી 2.5 લાખમાં વેચવાનો પ્રયાસ કરતા ક્રાઈમ બ્રાન્ચની ટીમ દ્વારા પકડી લેવામાં આવ્યા છે. હાલમાં બાળકી CWCને સોંપવાની અને હોસ્પિટલમાં મેડિકલ ચેક માટે સોંપવાની કામગીરી અને સંભાળ રાખવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. મહિલાઓ ભૂતકાળમાં બાળક લાવી હતી કે નહીં અને ક્યાં વેચવાના પ્રયાસમાં હતા તે બાબતે તપાસ ચાલી રહી છે.
આ પણ વાંચો: