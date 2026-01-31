ETV Bharat / state

સુરતમાં રીક્ષાચાલક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્યનો મામલો, પોલીસે બે સગા ભાઈઓનું સરઘસ કાઢ્યું

મોટા વરાછા વિસ્તારમાં એક રિક્ષાચાલકને લૂંટી તેની સાથે સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધનું કૃત્ય આચરનારા બે સગા ભાઈઓને પોલીસે ઘટના સ્થળે લઈ જઈ ગુનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.

આરોપીઓનું સરઘસ
આરોપીઓનું સરઘસ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 10:46 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ડાયમંડ સિટીમાં ગુનેગારોને કાયદાનું ભાન કરાવવા અને કાયદાનો ખૌફ કાયમ કરવા માટે ઉત્રાણ પોલીસે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. મોટા વરાછા વિસ્તારમાં એક રિક્ષાચાલકને લૂંટી તેની સાથે સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધનું કૃત્ય આચરનારા બે સગા ભાઈઓને પોલીસે ઘટના સ્થળે લઈ જઈ ગુનાનું રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવ્યું હતું.

થોડા દિવસો પૂર્વે મોટા વરાછાના અવાવરુ વિસ્તારમાં ગ્રાહકના સ્વાંગમાં બે શખ્સોએ રિક્ષાચાલકને ફસાવ્યો હતો. આરોપી અર્જુન ભોજવીયા અને વિજય ભોજવીયા નામના બે સગા ભાઈઓએ રિક્ષાચાલકને અવાવરુ જગ્યાએ લઈ જઈ પહેલા લૂંટ ચલાવી હતી. ત્યારબાદ રાક્ષસીવૃત્તિની હદ વટાવતા બંનેએ રિક્ષાચાલક સાથે સૃષ્ટિ વિરૂદ્ધનું કૃત્ય આચરી માનવતાને લજવી હતી.

સુરતમાં રીક્ષાચાલક સાથે સૃષ્ટિ વિરુદ્ધનું કૃત્યનો મામલો (Etv Bharat Gujarat)

આ ચકચારી કેસની ફરિયાદ નોંધાતા જ ઉત્રાણ પોલીસની ટીમે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા. ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે પોલીસે અર્જુન ભોજવીયા, વિજય ભોજવીયા સહિત એક સગીર મળીને કુલ ત્રણની ધરપકડ કરી હતી.

લોકોમાં પોલીસ પ્રત્યે વિશ્વાસ વધે તે હેતુથી શુક્રવારે બંને મુખ્ય આરોપી ભાઈઓને સાથે રાખી મોટા વરાછા વિસ્તારમાં રિકન્સ્ટ્રક્શન હાથ ધરાયું હતું. પોલીસે બંને આરોપીઓને ઘટનાસ્થળે ઉઘાડા પગે ચલાવ્યા હતા. પોલીસના કડક વલણ અને કાયદાના સકંજામાં ફસાયેલા આરોપીઓએ રસ્તામાં બે હાથ જોડીને લોકોની માફી માંગી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળે જઈને તપાસ કરી હતી કે આરોપીઓએ કઈ રીતે રિક્ષાચાલકને આંતર્યો હતો અને કઈ રીતે ગુનાને અંજામ આપ્યો હતો.

ઉત્રાણ પોલીસની આ કડક કાર્યવાહીથી સુરતના ગુનેગારોમાં સ્પષ્ટ સંદેશ ગયો છે કે, કાયદો હાથમાં લેનારાઓને કોઈ પણ સંજોગોમાં છોડવામાં આવશે નહીં. હાલ પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ કડક કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધા છે.

  1. પોલીસને પડકાર ફેંકનાર અહંકારી તસ્કર જેલ ભેગો, ગણતરીના કલાકમાં પોલીસે ઝડપ્યો
  2. સુરતના રાંદેરમાં રિક્ષા હટાવવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલી માથાકૂટ હત્યામાં પરિણમી, આધેડનું મોત

TAGGED:

SURAT POLICE
SURAT CRIME NEWS
UNNATURAL SEX WITH AUTO DRIVER
PROCESSION OF THE ACCUSED
POLICE PARADED

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.