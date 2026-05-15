સુરતમાં હોટલના બેઝમેન્ટમાં ચાલતું કુટણખાનું ઝડપાયું, પોલીસે 2 વિદેશી યુવતીઓને મુક્ત કરાવી
મોટા વરાછા વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલમાં થાઈલેન્ડની યુવતીઓ પાસે બળજબરીથી દેહવ્યાપાર કરાવવાનું કૌભાંડ ઝડપી પાડી પોલીસે બે વિદેશી યુવતીઓને નરકાગારમાંથી મુક્ત કરાવી છે.
Published : May 15, 2026 at 10:24 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં સ્પાની આડમાં ચાલતા દેહવ્યાપાર બાદ હવે હોટલના બેઝમેન્ટમાં ધમધમતા હાઈપ્રોફાઈલ સેક્સ રેકેટનો ઉત્રાણ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. મોટા વરાછા વિસ્તારમાં આવેલી એક હોટલમાં થાઈલેન્ડની યુવતીઓ પાસે બળજબરીથી દેહવ્યાપાર કરાવવાનું કૌભાંડ ઝડપી પાડી પોલીસે બે વિદેશી યુવતીઓને નરકાગારમાંથી મુક્ત કરાવી છે. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી હોટલ સંચાલક અને મુખ્ય સૂત્રધાર જોનીલ ઉર્ફે જે.ડી. કેવડીયા સહિત પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સુરત શહેર DCP લખધીર સિંહ ઝાલાએ આપેલી માહિતી મુજબ, ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે, મોટા વરાછા સુદામા ચોક સ્થિત તુલસી આર્કેડના બેઝમેન્ટમાં આવેલી હોટલ સીટી પેલેસમાં બહારથી વિદેશી લલનાઓ બોલાવીને દેહવ્યાપારનો કાળો કારોબાર ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. હોટલનો સંચાલક જોનીલ કેવડીયા પોતાના અંગત આર્થિક લાભ માટે ગ્રાહકોને આકર્ષીને વિદેશી યુવતીઓ સપ્લાય કરતો હતો. આ બાતમીના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવીને હોટલના પાર્કિંગ અને રૂમોમાં ઓચિંતો દરોડો પાડ્યો હતો.
પોલીસે જ્યારે હોટલ સીટી પેલેસમાં દરોડો પાડ્યો ત્યારે ત્યાંનો નજારો જોઈને અધિકારીઓ પણ ચોંકી ઉઠ્યા હતા. હોટલના રૂમમાં ગ્રાહકોને શરીર સુખ માણવા માટેની તમામ વાંધાજનક સવલતો પૂરી પાડવામાં આવી રહી હતી. પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી થાઈલેન્ડની બે યુવતીઓને મુક્ત કરાવી તેમને શેલ્ટર હોમ મોકલવાની તજવીજ હાથ ધરી છે. આ ઉપરાંત પોલીસે રેડ દરમિયાન ઘટનાસ્થળેથી અંદાજે રૂપિયા 1.08 લાખની કિંમતના 4 નંગ મોબાઈલ ફોન, રોકડા રૂપિયા તેમજ અન્ય વાંધાજનક ચીજવસ્તુઓ અને સામગ્રી જપ્ત કરી છે.
પોલીસના હાથે ઝડપાયેલો મુખ્ય સૂત્રધાર જોનીલ ઉર્ફે જે.ડી. કેવડીયા સામાન્ય અપરાધી નથી, પરંતુ રીઢો ગુનેગાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેનો ગુનાહિત ઇતિહાસ તપાસતા જાણવા મળ્યું છે કે અગાઉ તેના વિરુદ્ધ કાપોદ્રા પોલીસ મથકમાં અકસ્માતનો ગુનો, સરથાણા પોલીસ મથકમાં જાહેરનામા ભંગનો ગુનો અને ઉત્રાણ પોલીસ મથકમાં જ અગાઉ બે વખત દેહવ્યાપારના ગંભીર ગુનાઓ નોંધાઈ ચૂક્યા છે.
જામીન પર બહાર આવીને તે ફરીથી આ જ કાળા કારોબારમાં સક્રિય થઈ ગયો હતો. આ ગુનામાં સંડોવાયેલા અન્ય એક શખ્સને પોલીસે વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે અને તેને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
ઉત્રાણ પોલીસે તમામ આરોપીઓ વિરુદ્ધ ઇમમોરલ ટ્રાફિકિંગ (પ્રિવેન્શન) એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આગળની ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શરૂ કરી છે કે આ નેટવર્ક ક્યાં સુધી જોડાયેલું છે અને વિદેશી યુવતીઓને સુરત લાવવામાં કોણ કોણ સામેલ છે.
