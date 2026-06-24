સુરતમાં ડ્રગ્સના કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ, 21 લાખના ગાંજા સાથે મહિલા ગેંગને ઝડપી પાડી
મૂળ ઓડિશાની મહિલાઓ ટ્રેન-ખાનગી વાહનો મારફતે ગાંજો મંગાવી સચીન GIDCમાં વેચતી હતી
Published : June 24, 2026 at 9:40 PM IST
સુરત: શહેર પોલીસ સતત ગુનેગારો પર ત્રાટકી રહી છે, ત્યારે સચીન પોલીસને મળેલી બાતમીના આધારે પોલીસે એક મોટી સફળતા મેળવી છે. સચીન પોલીસની ટીમે પારડી-કણદે વિસ્તારના અંબિકાનગરમાં આવેલા એક મકાન પર દરોડો પાડ્યો હતો. આ દરોડા દરમિયાન ઘરમાંથી ગાંજાનો મોટો જથ્થો મળી આવ્યો છે. પોલીસે આ ગાંજાની સાથે તેને સપ્લાય કરતી મહિલા ગેંગને ઝડપી પાડી છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આ મહિલાઓ મૂળ ઓડિશાના ગંજામ જિલ્લાના કબીસુર્યનગર તાલુકાની વતની છે. તેઓ ટ્રેન કે અન્ય ખાનગી વાહનો દ્વારા ઓડિશાથી ગાંજો સુરત મંગાવતી હતી. આ માટે તેઓએ મોટી સુટકેસોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. સુરત આવ્યા બાદ, આ ગાંજાની નાની-નાની પડીકીઓ બનાવીને સચીન જીઆઈડીસી અને આસપાસના ઔદ્યોગિક વિસ્તારોમાં મજૂર વર્ગને ઊંચા ભાવે વેચવામાં આવતો હતો.
21 લાખની રકમનો ગાંજો જપ્ત
પોલીસે આ દરોડામાં કુલ 42.02 કિલોગ્રામ ગાંજો કબજે કર્યો છે, જેની અંદાજિત કિંમત રૂપિયા 21,01,000 આંકવામાં આવી રહી છે. પોલીસ દ્વારા પકડવામાં આવેલી ત્રણ મહિલા આરોપીઓમાં સીતા નરેશ સુરેન્દ્ર દલાઇ, સુકંતી રામા નાહક અને આરતી ક્રુપાસિંધુ લડ્ડકિશોર બરાડનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસે ઘટનાસ્થળેથી,
21,01,000 ની કિંમતનો 42.02 કિલો ગાંજો
રૂ. 20,000 ની કિંમતના 4 મોબાઈલ ફોન
સુટકેસ, થેલો અને અન્ય દસ્તાવેજી પુરાવાઓ સહિત કુલ રૂપિયા 21,21,000 નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
પોલીસ મથકના PI એ જણાવ્યું હતું કે "સચીન પોલીસ હાલ આ ત્રણેય મહિલાઓની સઘન પૂછપરછ કરી રહી છે. આ નેટવર્ક પાછળ અન્ય કોના હાથ છે અને સુરતમાં બીજે ક્યાં આ ગાંજો સપ્લાય કરવામાં આવતો હતો, તે દિશામાં પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
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