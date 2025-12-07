ETV Bharat / state

સુરતમાં 'હનીટ્રેપ'નો ખેલ: બિલ્ડરને પ્રેમમાં ફસાવી સંબંધ બાંધ્યા, પછી યુવતીએ વકીલ સાથે મળી 50 લાખ માગ્યા

વર્ષ 2022માં મોટા વરાછા વિસ્તારમાં એક મિત્રના કામ અર્થે ગયેલા બિલ્ડરની મુલાકાત યુવતી સાથે થઈ હતી. યુવતીએ સામેથી નંબર આપી મિત્રતા કેળવી હતી.

સુરતમાં બિલ્ડરને હની ટ્રેપમાં ફસાવાયો
સુરતમાં બિલ્ડરને હની ટ્રેપમાં ફસાવાયો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 7, 2025 at 10:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: શહેરમાં બિલ્ડરોને પ્રેમજાળમાં ફસાવી બ્લેકમેઈલ કરતી ગેંગનો સુરત ક્રાઈમ બ્રાંચે પર્દાફાશ કર્યો છે. વર્ષ 2022થી શરૂ થયેલો 'મિત્રતા અને શરીર સંબંધ'નો ખેલ અંતે 50 લાખની ખંડણી સુધી પહોંચ્યો હતો, પરંતુ પોલીસે છટકું ગોઠવી 20 લાખનો હપ્તો લેવા આવેલી યુવતી અને વકીલને રંગેહાથ ઝડપી લીધા છે.

મિત્રતાથી ન્યૂડ વીડિયો સુધીની પટકથા
ઘટનાની વિગત એવી છે કે, વર્ષ 2022માં મોટા વરાછા વિસ્તારમાં એક મિત્રના કામ અર્થે ગયેલા બિલ્ડરની મુલાકાત યુવતી સાથે થઈ હતી. યુવતીએ સામેથી નંબર આપી મિત્રતા કેળવી હતી. ડિવોર્સી અને એકલવાયું જીવન જીવતી હેતલને બિલ્ડરે આર્થિક મદદ પણ કરી હતી. સમય જતાં બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાયો અને અલગ-અલગ હોટલોમાં શરીર સંબંધો પણ બંધાયા હતા.

સુરતમાં બિલ્ડરને હની ટ્રેપમાં ફસાવાયો (ETV Bharat Gujarat)

બ્લેકમેઈલિંગનો માસ્ટર પ્લાન
યુવતીએ બિલ્ડરની જાણ બહાર અંગત પળોના વીડિયો ઉતારી લીધા હતા. એટલું જ નહીં, વીડિયો કોલ દરમિયાન 'ન્યૂડ વીડિયો કોલ' કરી તેનું સ્ક્રીન રેકોર્ડિંગ પણ કરી લીધું હતું. આ વીડિયોના આધારે બિલ્ડરને બદનામ કરવાની અને દુષ્કર્મના કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી 50 લાખની માંગણી કરવામાં આવી હતી. અંતે 42.50 લાખમાં સોદો નક્કી થયો હતો.

VR મોલમાં ગોઠવ્યું છટકું
ખંડણીનો પ્રથમ હપ્તો 20 લાખ રૂપિયા લેવા માટે યુવતી અને તેના સાથીદાર વકીલ અભિષેક શેઠીયાએ બિલ્ડરને VR મોલના ફૂડ ઝોનમાં બોલાવ્યો હતો. જોકે, બિલ્ડરે હિંમત દાખવી ક્રાઈમ બ્રાંચનો સંપર્ક કર્યો હતો. જેવી યુવતીએ 20 લાખની રોકડ હાથમાં લીધી, કે તરત જ વોચમાં રહેલી પોલીસ ટીમે બંનેને દબોચી લીધા હતા.

DCPનો જનતાને સંદેશ
DCP ભાવેશ રોઝીયાએ જણાવ્યું હતું કે, આ ગેંગ અઢી વર્ષથી બિલ્ડરને ટાર્ગેટ કરી રહી હતી. વકીલ અભિષેક શેઠીયા આ સમગ્ર કાવતરામાં મદદ કરતો હતો અને કતારગામ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં અરજી કરી બિલ્ડરને ડરાવવામાં આવતો હતો. તેમણે નાગરિકોને અપીલ કરી છે કે આવી હનીટ્રેપ ગેંગનો ભોગ બનો તો ડર્યા વગર પોલીસનો સંપર્ક કરો.

આ પણ વાંચો:

  1. ભરૂચમાં વાયુ સેનાનો દિલ ધડક એર-શો, સ્કાય ડાઇવિંગથી હેલિકોપ્ટર એરોબેટિક્સના અવકાશી કરતબો, લોકોનો મેળાવડો જામ્યો
  2. 'અમદાવાદ 2036ના ઓલિમ્પિક માટે તૈયાર થઈ રહ્યું છે', અમિત શાહના હસ્તે 1507 કરોડના વિકાસકાર્યોનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત

TAGGED:

SURAT NEWS
SURAT HONEY TRAP
SURAT POLICE
BUILDER HONEY TRAP CASE
BUILDER HONEY TRAP CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.