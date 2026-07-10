સુરતમાં માલિકે જેને જવાબદારી સોંપી તેણે જ ઘરના બધા રહસ્યો ચોરોને આપી દીધા, 26 લાખની ચોરીમાં મોટો ખુલાસો
તસ્કરોએ પોલીસને જણાવ્યું કે, ફરીયાદીના ઘરે છેલ્લા 3 મહિનાથી ખેતીકામ કરતા વિનોદભાઈ લલ્લુભાઈ વસાવા જ આ આખા પ્લાનનો 'માસ્ટરમાઇન્ડ' હતો.
Published : July 10, 2026 at 10:45 PM IST
સુરત: સુરત ગ્રામ્યના ઉશ્કેર ગામમાં રહેતા એક પરિવારને ત્યારે આઘાત લાગ્યો જ્યારે તેમના જ ઘરમાંથી 26 લાખની રોકડ અને સોનાના દાગીનાની ચોરી થઈ. તડકેશ્વર પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાઈ, પણ ગુનેગારોનો કોઈ પતો નહોતો. ઘટનાને ગંભીરતાથી લઈને તડકેશ્વર પોલીસ સાથે સાથે સુરત જિલ્લા LCB ટીમ પણ કામે લાગી. તસ્કરો ચોરી કરેલ મુદામાલ સગેવગે કરે તે પહેલા ઝડપાઈ જાય તે માટે પોલીસે બાતમીદારોને પણ કામે લગાડી દીધા હતા.
તે દરમિયાન સુરત જિલ્લા LCBને બાતમી મળી કે દાહોદની કુખ્યાત "મેડા ગેંગ" આ ચોરી પાછળ છે અને આ ગેંગ કીમ માંડવી રોડ ઉપર ઇકો લઈને પસાર થવાની છે. જે ચોક્કસ બાતમીના આધારે LCB સ્ટાફ અલગ અલગ પોઇન્ટ ઉપર ગોઠવાઈ ગયો તે દરમિયાન બાતમી વાળી ઈકો કાર આવતા જ LCB પોલીસે માંડવી-કીમ રોડ પર ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં નાકાબંધી કરી અને ચોરોની ઇકો કારને આંતરી લીધી.
ઈકો કારમાં બેઠેલા ઇસમોને નીચે ઉતાર્યા અને તપાસ કરતા રોકડ રકમ અને દાગીના મળી આવ્યા. મેડા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર વનેશ પાંગળા મેડા સહિતના ઇસમોને પોલીસ સ્ટેશન ખાતે લઈ જવામાં આવ્યા. જ્યાં પોલીસની પૂછપરછમાં તમામે વટાણા વેરી નાખ્યા અને ચોરી કર્યાનો ગુનો કબૂલ્યો હતો. પણ પોલીસ માટે મૂંઝવતો સવાલ એ હતો કે પોણા ત્રણસો કિલોમીટર દૂર આ ઇસમોને ટીપ આપી કોને? જે દિશામાં પોલીસે પૂછપરછ કરતા તસ્કરો એ જે નામ ખોલ્યું એ સાંભળી પોલીસ પણ ચોંકી ઊઠી.
તસ્કરોએ પોલીસને જણાવ્યું કે, ફરીયાદીના ઘરે છેલ્લા 3 મહિનાથી ખેતીકામ કરતા વિનોદભાઈ લલ્લુભાઈ વસાવા જ આ આખા પ્લાનનો 'માસ્ટરમાઇન્ડ' હતો. તેને ખબર હતી કે ઘરમાં કોણ ક્યારે હોય છે, કબાટની ચાવી ક્યાં છે અને કેટલા પૈસા છે. તેણે જ મેડા ગેંગને બોલાવીને ચોરી કરાવી અને પોતે પણ હિસ્સો મેળવ્યો હતો.
સુરત જિલ્લા LCB એ ગંધ આવે એ પહેલા જ વિશ્વાસઘાતી નોકર વિનોદ વસાવાને પકડી લીધો હતો અને તેને પણ જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો. ત્યારે હાલ સુરત જિલ્લા LCB પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધાર વનેશ મેડા સહિત કુલ 9 આરોપીઓને 12.45 લાખના મુદ્દામાલ સાથે દબોચી લીધા છે. આ તમામ આરોપીઓ અગાઉ પણ અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા રીઢા ગુનેગારો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
સુરત જિલ્લા LCB PI, નરેશ પાંચાણીએ જણાવ્યું કે, "યાદ રાખો, ગુનેગાર બહારનો નથી હોતો, ઘણીવાર તે તમારી આસપાસ જ હોય છે. સુરત LCBની આ કામગીરીએ સાબિત કરી દીધું છે કે ગુનેગાર ગમે તેટલા ગઠિયા હોય, પોલીસની બાજ નજરથી બચી શકતા નથી. સાવધ રહો, સુરક્ષિત રહો."
સુરત જિલ્લા પોલીસ દ્વારા પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે તમારા ઘરે કે ખેતરમાં કામ કરતા નોકરો કે મજૂરોનું પોલીસ વેરીફિકેશન અવશ્ય કરાવો. તેમજ તમારા ઘરની કિંમતી વસ્તુઓ, રોકડ રકમ કે દાગીના ક્યાં રાખો છો, તેની માહિતી અજાણ્યા કે નવા કામ પર રાખેલા માણસોને ક્યારેય ન આપવી જોઈએ.
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