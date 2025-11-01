સુરતમાં નજીવી બાબતે થયો યુવક પર જીવલેણ હુમલો, ઉત્તરપ્રદેશના બે આરોપી ઝડપાયા
યુવક પર જીવલેણ હુમલો કરી હત્યાનો પ્રયાસ કરવાના ગુના હેઠળ બે આરોપીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, વાંચો વધુ વિગત...
Published : November 1, 2025 at 10:43 AM IST|
Updated : November 1, 2025 at 11:52 AM IST
સુરત : અમરોલી વિસ્તારમાં રજવાડી ચાર રસ્તા પાસે મોપેડ અથડાવવાની નજીવી બાબતે થયેલા ઝઘડાએ હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કર્યું હતું. જેમાં એક યુવક પર ચપ્પુના ઘા મારીને હત્યાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી. અમરોલી પોલીસે આ ગંભીર ગુનો બન્યાની ગણતરીના કલાકોમાં જ બે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે.
નજીવી બાબતે થયો હિંસક ઝગડો
આ બનાવ અંગે ઈજાગ્રસ્ત યુવકના ભાઈએ નોંધાવેલ ફરીયાદ અનુસાર ગત 30 ઓક્ટોબર, ગુરુવારના રોજ સાંજે છ વાગ્યાની આસપાસ રવિ ગવઈ (ઉંમર 24 વર્ષ) અને આરોપીઓ વચ્ચે સામાન્ય ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડાનું મૂળ કારણ આરોપીઓએ રવિની મોપેડ અથડાવી તે હતું. મોપેડ અથડાવાની આ વાત બાદ બંને પક્ષો વચ્ચે ગાળાગાળી થઈ હતી, જે જોતજોતામાં વધી ગઈ.
આરોપીએ યુવક પર કર્યો જીવલેણ હુમલો : વાત વણસતાં આરોપીઓએ યુવક રવિ ગવઈ પર ચપ્પુના ઘા મારી ગંભીર ઇજાઓ પહોંચાડી હતી. બનાવ બાદ ઈજાગ્રસ્ત યુવકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. આ બાબતે અક્ષય ઉર્ફે વાંગો દિપકભાઈ ગવઈએ અમરોલી પોલીસમાં હત્યાના પ્રયાસ બદલ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
ગણતરીના કલાકોમાં જ બે આરોપી ઝડપાયા : ગુનાની ગંભીરતા જોતા અમરોલી પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી, અને બે આરોપીની ધરપકડ કરી છે. જેમાં 28 વર્ષીય આરોપી શિવમ ઉર્ફે કાલી કનોજીયા કોસાડ આવાસ અને રાંદેર વિસ્તારમાં રહે છે. તે મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના મઉ જિલ્લાનો વતની છે. જ્યારે 20 વર્ષીય સુમીત વિરેન્દ્રકુમાર ઉર્ફે બીરેંદ્રભાઈ પાંડે કોસાડ આવાસમાં રહે છે અને મૂળ ઉત્તરપ્રદેશના અયોધ્યા જિલ્લાનો વતની છે.
એક આરોપી હજુ ફરાર : ગુનામાં સંડોવાયેલા બે આરોપીઓને કોસાડ આવાસ H-4 પાસેથી ઝડપી પાડ્યા હતા. આ કેસમાં ત્રીજો એક આરોપી સમીર ઉર્ફે કાલી શેખ હાલ પોલીસની પકડથી દૂર છે. આ ફરાર આરોપીને પકડવા માટે પોલીસે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પોલીસે પકડાયેલા બંને આરોપીઓ વિરુદ્ધ હત્યાના પ્રયાસ બદલ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
