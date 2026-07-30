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કીર્તિ પટેલની સુરત પોલીસે કરી સુરેન્દ્રનગરથી ધરપકડ, 3.12 કરોડની ખંડણી અને બદનક્ષી કેસમાં વધી મુશ્કેલી

અવારનવાર વિવાદોમાં રહેતી સોશિયલ મીડિયાની વિવાદીત ઈન્ફ્લ્યુએન્સર કીર્તિ પટેલ સામે સુરત પોલીસે ફરી એકવાર કાયદાનો સકંજો કસ્યો છે અને તેની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 30, 2026 at 4:36 PM IST

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સુરત: અવારનવાર કોઈને કોઈ વિવાદોમાં રહેનારા સોશિયલ મીડિયા ઇન્ફ્લુએન્સર કીર્તિ પટેલ સામે સુરતમાં વધુ એક ગંભીર ગુનો નોંધાયો છે. જેના પગલે પોલીસ દ્વારા તેની સામે કાયદાનો સકંજો કસવામાં આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી પરિવારની બદનક્ષી કરવા, અભદ્ર ટિપ્પણીઓ કરવા અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપવાના પ્રકરણમાં પુણા પોલીસે કીર્તિ પટેલની સુરેન્દ્રનગર પંથકમાંથી ધરપકડ કરી છે. આ હાઇપ્રોફાઇલ કેસમાં ભાવનગરના વેપારી અને મહિલા સરપંચના પતિ રાજુ ભમ્મરે કીર્તિ પટેલ તેમજ સસ્પેન્ડેડ મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયા સામે ગંભીર કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

3 કરોડ 12 લાખ રૂપિયા પડાવ્યાનો ગંભીર આક્ષેપ

આ મામલે વિગતવાર માહિતી આપતા ડીસીપી આલોક કુમારે જણાવ્યું હતું કે, સુરતના પુણા પોલીસ સ્ટેશનમાં BNSની કલમ 296(B), એક્સ્ટોર્શન (ખંડણી), માનહાનિ, ગુનાહિત ધમકી અને ગુનાહિત ષડયંત્ર તેમજ આઈટી એક્ટની કલમ 67 હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે. પોલીસ તપાસમાં ખૂલવા પામ્યું છે કે, આરોપી કીર્તિ પટેલે નયના બારૈયા સાથે મળીને રેપની એક ફરિયાદમાં સેટલમેન્ટ કરવાના નામે રૂપિયા 12 લાખ પડાવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, ફરિયાદી રાજુ ભુવા ભમ્મર પાસેથી અલગ-અલગ સમયે દોઢ વર્ષના લાંબા ગાળા દરમિયાન કુલ 3 કરોડ 12 લાખ રૂપિયા પડાવી લેવામાં આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ કોર્ટમાં રિપોર્ટ રજૂ કરીને કેસમાં રંગદારી અને ખંડણીની કલમોનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો હતો.

ખંડણી અને બદનક્ષી કેસમાં કીર્તિ પટેલની સુરત પોલીસે સુરેન્દ્રનગરથી કરી ધરપકડ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ સ્ટેશન બહાર ભારે હોબાળો

પોલીસ દ્વારા સુરેન્દ્રનગરથી ઝડપી પાડ્યા બાદ જ્યારે કીર્તિ પટેલને સુરત લાવવામાં આવી ત્યારે પોલીસ સ્ટેશન બહાર ભારે હોબાળો જોવા મળ્યો હતો. પરિસ્થિતિને કાબૂમાં લેવા માટે પોલીસે ભારે જહેમત ઉઠાવવી પડી હતી અને ધક્કામારીને સ્ટેશનની અંદર લઈ જવામાં આવી હતી. અગાઉ કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ કીર્તિ પટેલ વિરુદ્ધ તોડ અને ખંડણીના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ખોટા મેસેજ અને વીડિયો વાયરલ કરતી હોવાને કારણે કાયદાકીય પ્રક્રિયા હેઠળ ઇન્સ્ટાગ્રામ દ્વારા તેનું ઓફિશિયલ એકાઉન્ટ પણ ડિએક્ટિવેટ કરી દેવામાં આવ્યું છે. હાલમાં પોલીસ દ્વારા જામીનની શરતોના ભંગ બદલ તેના અગાઉના ગુનાઓમાં જામીન રદ કરાવવા માટે પણ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરવામાં આવી છે.

સુરત પોલીસે કીર્તિ પટેલ સામે કરી કડક કાર્યવાહી
સુરત પોલીસે કીર્તિ પટેલ સામે કરી કડક કાર્યવાહી (Etv Bharat Gujarat)

શું છે સમગ્ર પ્રકરણ અને પૂર્વયોજિત ષડયંત્ર?

ફરિયાદી રાજુભાઈ ભમ્મર ભૂતકાળમાં ગુજરાત પોલીસમાં ફરજ બજાવી ચૂકેલી નયના બારૈયા સાથે આશરે 21 મહિના સુધી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહ્યા હતા. આ સંબંધનો અંત આવ્યા બાદ નયના બારૈયાના ઉશ્કેરવાથી જ કીર્તિ પટેલે રાજુભાઈ અને તેમના પરિવાર સામે સોશિયલ મીડિયા પર ઝેર ઓકવાનું અને બદનામ કરવાનું પૂર્વયોજિત ષડયંત્ર રચ્યું હતું. ગત 5 જૂનના રોજ કીર્તિ પટેલે રાજુભાઈના ફોન પર વોટ્સએપ કોલ કરીને તેમની પત્ની (જેઓ ગામના સરપંચ છે) વિશે અત્યંત અભદ્ર વાતો કરી હતી અને સગા ભાઈ સાથે અનૈતિક સંબંધ હોવાના ખોટા તથા આક્ષેપો મૂકીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.

આટલું જ નહીં, ત્યારબાદ કીર્તિ પટેલે પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ હેન્ડલ પરથી સતત વીડિયો અને રીલ્સ અપલોડ કરીને ફરિયાદીના પરિવારની સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને ધૂળધાણી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હાલમાં આ કેસમાં સંડોવાયેલી અન્ય આરોપી એવી સસ્પેન્ડેડ મહિલા કોન્સ્ટેબલ નયના બારૈયાને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે અને આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.

કીર્તિ પટેલને સુરેન્દ્રનગરથી પકડીને સુરત લાવવામાં આવી
કીર્તિ પટેલને સુરેન્દ્રનગરથી પકડીને સુરત લાવવામાં આવી (Etv Bharat Gujarat)

કીર્તિ પટેલના વિવાદો અને ગુનાઓનો ગ્રાફ

વર્ષ 2017 માણસા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રોહિબિશનનો ગુનો

વર્ષ 2019 અમરોલીમાં ધાકધમકીનો કેસ

વર્ષ 2020 સુરતના પુણામાં હત્યાનો પ્રયાસ અને કામરેજમાં ધાકધમકી

વર્ષ 2021 2022 પાટણમાં મારામારી, જૂનાગઢના ભેસાણમાં રાયોટિંગ

વર્ષ 2022 2023 અમદાવાદના વસ્ત્રાપુરમાં ખંડણી, બદનક્ષી અને મારામારી

વર્ષ 2024 બિલ્ડરની બદનક્ષી અને ખંડણીનો કેસ

વર્ષ 2026 જૂનાગઢ પીઆઈને ધમકી, ફરજમાં રૂકાવટ, મૃગી કુંડમાં ગેરકાયદે પ્રવેશ, છેતરપિંડી અને અશ્લીલ કૃત્યો

વર્ષ 2026 જુલાઈ સુરતમાં બદનક્ષી અને ધમકી અંગે નવી ફરિયાદ

કીર્તિ પટેલ સામે ડિજિટલ સ્ટ્રાઈક

મહત્વપૂર્ણ છે કે, કીર્તિ પટેલ સામે ખંડણી અને હત્યાના પ્રયાસ સહિત 10થી વધુ ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. અગાઉ પણ અનેક વિવાદો અને ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓને કારણે કીર્તિ પટેલની ધરપકડ થઈ ચૂકી છે. ધમકીઓ આપવા અને ભયનું વાતાવરણ ઊભું કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે. ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આશરે 13 લાખથી પણ વધુ ફોલોઅર્સ ધરાવતી કિર્તી પટેલ સતત કાયદાનો ભંગ અને વિવાદોમાં રહેતા આખરે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ પરથી તેનું એકાઉન્ટ પણ દુર કરવામાં આવ્યું છે. કીર્તિ પટેલના ઈન્સ્ટાગ્રામ પરના મુખ્ય આઈડી તેમજ અન્ય એકાઉન્ટ્સ પર ભારતમાં સત્તાવાર રીતે પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે.

  1. વિવાદાસ્પદ સ્ટાર કીર્તિ પટેલ સામે મોટી કાર્યવાહી, તમામ સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ્સ પર ભારતમાં પ્રતિબંધ
  2. સોશિયલ મીડિયા સ્ટાર કીર્તિ પટેલ ફરી વિવાદમાં, ભાવનગરના વેપારીએ ધમકી આપતા નોંધાઈ પોલીસ ફરિયાદ

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