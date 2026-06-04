અમદાવાદની પરિણીતાનું ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં અપહરણ કરનાર ગેંગને સુરત પોલીસે દબોચી: 20 વર્ષની સજા ભોગવતો પેરોલ જમ્પર ઝડપાયો
એકતરફી પ્રેમ અને વર્ષો જૂની અદાવતમાં મહિલાનું અપહરણ કરનાર મુખ્ય સૂત્રધાર અને તેના સાગરિતની ધરપકડ
Published : June 4, 2026 at 10:27 PM IST
સુરત: અમદાવાદના સાબરમતી વિસ્તારમાંથી ગત 27 મેના રોજ એક પરિણીતાના ફિલ્મી ઢબે થયેલા અપહરણના કેસમાં સુરતની ઉત્રાણ પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. સુરત પોલીસ કંટ્રોલ રૂમની સતર્કતા અને ‘નેત્રમ’ CCTV નેટવર્કની મદદથી પોલીસે હાઈવે પર નાકાબંધી કરી અપહૃત મહિલાને હેમખેમ મુક્ત કરાવી છે.
શું હતી સમગ્ર ઘટના?
27 મેના રોજ અમદાવાદ રિંગ રોડ પરથી સફેદ થાર અને ક્રેટા કારમાં આવેલા શખ્સોએ મહિલાનું અપહરણ કર્યું હતું. આ ઘટના બાદ આરોપીઓ મહારાષ્ટ્ર તરફ ભાગી ગયા હતા. 3 જૂનના રોજ આરોપીઓ ફરી ગુજરાતમાં પ્રવેશ્યા હોવાની બાતમી મળતા જ સુરત પોલીસે વરાછા-કટોદરા હાઈવે પર જાળ બિછાવી હતી. ઉત્રાણ વિસ્તારમાં ખાણી-પીણીની લારી પાસે ઉભેલી શંકાસ્પદ કારને જોઈ પોલીસે ત્વરિત એક્શન લઈ બંને કારને આંતરી લીધી હતી.
એકતરફી પ્રેમ અને વર્ષો જૂની અદાવતનું પરિણામ
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ થયો છે કે, મુખ્ય સૂત્રધાર ઘેવરચંદ ઉર્ફે અભિષેક ગુર્જર નામનો શખ્સ આ કેસમાં 20 વર્ષની સજા ભોગવી રહ્યો હતો. વર્ષ 2020માં તેણે આ જ મહિલાનું સગીરાવસ્થામાં અપહરણ કરી બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો, જેમાં તેને જેલની સજા થઈ હતી. 2023-24માં પેરોલ પર બહાર આવ્યા બાદ તે જેલમાં પાછો ફરવાને બદલે ફરાર થઈ ગયો હતો. પીડિતાના લગ્ન અન્ય જગ્યાએ થઈ જતાં તે રક્ષાઈ ગયો હતો અને બદલાની ભાવનાથી ફરીથી તેનું અપહરણ કર્યું હતું.
લક્ઝરી ગાડીઓની ચોરી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ
પકડાયેલા આરોપીઓ માત્ર અપહરણકાર જ નહીં, પરંતુ આંતરરાજ્ય વાહન ચોર ટોળકીના સભ્યો પણ છે. તેમની પૂછપરછમાં મહારાષ્ટ્ર, ગુજરાત અને રાજસ્થાનમાંથી 20થી વધુ લક્ઝરી કાર ચોર્યાની કબૂલાત કરી છે. પોલીસે તેમની પાસેથી જપ્ત કરેલી થાર કાર 4 મે, 2026ના રોજ જલગાંવ (મહારાષ્ટ્ર) ખાતેથી ચોરાઈ હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
આગામી કાર્યવાહી
હાલ સુરત પોલીસે ભોગ બનનાર મહિલાને સુરક્ષિત રીતે તેના પરિવારને સોંપવાની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરી છે. સાથે જ, મુખ્ય સૂત્રધાર ઘેવરચંદ અને તેના સાથીદાર ફિરોજ ઉર્ફે ફારૂક કઠતનો કબજો આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે અમદાવાદની સાબરમતી પોલીસને સોંપવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. ડીસીપી લખધીરસિંહ ઝાલાએ સમગ્ર ઓપરેશનને સફળતાપૂર્વક પાર પાડનાર ઉત્રાણ પોલીસ ટીમને અભિનંદન પાઠવ્યા છે.
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