સુરતમાં મોડલના આપઘાત કેસમાં લીવ-ઈન પાર્ટનર બાદ અન્ય એક પ્રેમીની પણ ધરપકડ
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આપઘાત પહેલા થયેલા એક કોન્ફરન્સ કોલે સુખપ્રીતને મરવા મજબૂર કરી હતી.
Published : February 16, 2026 at 10:13 PM IST
સુરત: સુરતના સારોલી વિસ્તારમાં આવેલી સારથી રેસિડન્સીમાં 19 વર્ષીય મોડલ સુખપ્રીત કૌરના આત્મહત્યા કેસમાં સારોલી પોલીસે મોટી સફળતા મેળવી છે. લિવ-ઈન પાર્ટનર મહેન્દ્ર રાજપૂત બાદ હવે આ કેસમાં તેના અન્ય એક પ્રેમી અનુરાગ ઉર્ફે અંજનીકુમાર જયસ્વાલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આપઘાત પહેલા થયેલા એક કોન્ફરન્સ કોલે સુખપ્રીતને મરવા મજબૂર કરી હતી.
મધ્યપ્રદેશના શિવપુરીની વતની અને મોડલિંગના કામ અર્થે સુરત આવેલી સુખપ્રીત કૌરે ગત 2 મે, 2025ના રોજ આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. શરૂઆતમાં આ સામાન્ય આત્મહત્યા લાગતી હતી, પરંતુ પિતા લખવિંદરસિંહને દીકરીના સામાનમાંથી હિન્દીમાં લખેલી એક અરજી મળી આવી હતી. આ અરજીમાં લિવ-ઈન પાર્ટનર મહેન્દ્ર રાજપૂત દ્વારા કરવામાં આવતા અમાનુષી અત્યાચાર, બ્લેડના ઘા અને ગરમ ડામ આપવા જેવી ભયાનક વિગતો સામે આવી હતી.
પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે આરોપી અનુરાગ જયસ્વાલ હાલ મધ્યપ્રદેશમાં BPharmaનો અભ્યાસ કરે છે અને સુખપ્રીત સાથે લાંબા સમયથી પ્રેમ સંબંધમાં હતો. સુખપ્રીતે આત્મહત્યા કરી તે પહેલા મહેન્દ્ર રાજપૂત અને અનુરાગ સાથે કોન્ફરન્સ કોલ પર વાત કરી હતી.
આ કોલ દરમિયાન અનુરાગે સુખપ્રીતને અત્યંત ગંદી ગાળો આપી અપમાનિત કરી હતી. એક તરફ મહેન્દ્રનો શારીરિક ત્રાસ અને બીજી તરફ અનુરાગના અપશબ્દોથી કંટાળી મોડલે અંતિમ પગલું ભરી લીધું હતું.
સારોલી પોલીસે અગાઉ 17 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ મહેન્દ્ર રાજપૂતની ધરપકડ કરી હતી. ત્યારબાદ પરિવારની શંકા અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે હવે અનુરાગ જયસ્વાલની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો: