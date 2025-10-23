ETV Bharat / state

ભાઈબીજના દિવસે જ લોહીના સંબંધો લજવાયા, આરોપી બનેવીએ સાળાની હત્યા કરી

પોલીસે આરોપીને ઝડપીને તેના વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

સુરતમાં યુવકની હત્યા થઈ
સુરતમાં યુવકની હત્યા થઈ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 23, 2025 at 2:14 PM IST

|

Updated : October 23, 2025 at 2:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : ભાઈબીજના પવિત્ર દિવસે જ સુરતના અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં સંબંધોને લાંછન લગાડતી અને કાળજું કંપાવી દે તેવી એક કરૂણ ઘટના સામે આવી છે. સામાન્ય પારિવારિક ઝઘડાના વેરભાવમાં એક બનેવીએ પોતાના જ સાળાની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારીને હત્યા કરી હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મૃતક યુવક નોકરી કરીને પરિવારને આર્થિક મદદ કરતો હતો, જ્યારે આરોપી મૃતકના ઘરની બાજુમાં જ રહેતા હતા.

વેરનું કારણ: ભાણીને માર મારવાની ટકોર

પોલીસ ફરિયાદમાંથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અઠવા વિસ્તારમાં આવેલા શનિવાર બજાર, ધક્કા ઓવારા ખાતે રહેતા 27 વર્ષીય યુવક સુરેશ રાઠોડની હત્યા તેના બનેવી લાલા વસાવાએ કરી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી લાલા વસાવા અવારનવાર તેની ભાણી (મૃતક સુરેશની ભત્રીજી)ને માર મારતો હતો. આ વાતથી સુરેશ રાઠોડને દુઃખ થતા, તેણે પોતાના બનેવી લાલાને ભાણીને ન મારવા અંગે ટકોર કરી હતી.

આરોપી બનેવીએ સાળાની હત્યા કરી (ETV Bharat Gujarat)

બનેવીએ ઊંઘમાં જ માથામાં ઘા ઝીંક્યા

સાળાની આ ટકોર બનેવી લાલા વસાવાને લાગી આવતા તેણે મનમાં વેર વાળવાનું નક્કી કર્યું. ગુસ્સામાં અંધ બનેલા લાલા વસાવાએ મોડી રાત્રે ઊંઘમાં જ પડેલા સુરેશ રાઠોડના માથાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે ઘા ઝીંકી દીધો હતો. હુમલો એટલો જોરદાર હતો કે સુરેશ રાઠોડનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.

પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપ્યો

હત્યાની આ ઘટના બાદ આરોપી બનેવી લાલા વસાવા ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ અઠવા પોલીસ સ્ટેશનના PI મકવાણાની ટીમે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. હોસ્પિટલમાંથી MLC ની વર્દી મળ્યાના આધારે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને ગણતરીના કલાકોમાં જ ફરાર આરોપી લાલા વસાવાની અટકાયત કરી લીધી છે. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 23, 2025 at 2:57 PM IST

TAGGED:

SURAT POLICE
MURDER OF YOUNG BOY
બનેવીએ સાળાની હત્યા કરી
આરોપી લાલા વસાવા
SURAT CRIME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.