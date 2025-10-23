ભાઈબીજના દિવસે જ લોહીના સંબંધો લજવાયા, આરોપી બનેવીએ સાળાની હત્યા કરી
પોલીસે આરોપીને ઝડપીને તેના વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
સુરત : ભાઈબીજના પવિત્ર દિવસે જ સુરતના અઠવાલાઇન્સ વિસ્તારમાં સંબંધોને લાંછન લગાડતી અને કાળજું કંપાવી દે તેવી એક કરૂણ ઘટના સામે આવી છે. સામાન્ય પારિવારિક ઝઘડાના વેરભાવમાં એક બનેવીએ પોતાના જ સાળાની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારીને હત્યા કરી હોવાની પોલીસ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. મૃતક યુવક નોકરી કરીને પરિવારને આર્થિક મદદ કરતો હતો, જ્યારે આરોપી મૃતકના ઘરની બાજુમાં જ રહેતા હતા.
વેરનું કારણ: ભાણીને માર મારવાની ટકોર
પોલીસ ફરિયાદમાંથી પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અઠવા વિસ્તારમાં આવેલા શનિવાર બજાર, ધક્કા ઓવારા ખાતે રહેતા 27 વર્ષીય યુવક સુરેશ રાઠોડની હત્યા તેના બનેવી લાલા વસાવાએ કરી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી લાલા વસાવા અવારનવાર તેની ભાણી (મૃતક સુરેશની ભત્રીજી)ને માર મારતો હતો. આ વાતથી સુરેશ રાઠોડને દુઃખ થતા, તેણે પોતાના બનેવી લાલાને ભાણીને ન મારવા અંગે ટકોર કરી હતી.
બનેવીએ ઊંઘમાં જ માથામાં ઘા ઝીંક્યા
સાળાની આ ટકોર બનેવી લાલા વસાવાને લાગી આવતા તેણે મનમાં વેર વાળવાનું નક્કી કર્યું. ગુસ્સામાં અંધ બનેલા લાલા વસાવાએ મોડી રાત્રે ઊંઘમાં જ પડેલા સુરેશ રાઠોડના માથાના ભાગે તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે ઘા ઝીંકી દીધો હતો. હુમલો એટલો જોરદાર હતો કે સુરેશ રાઠોડનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું.
પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપ્યો
હત્યાની આ ઘટના બાદ આરોપી બનેવી લાલા વસાવા ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ અઠવા પોલીસ સ્ટેશનના PI મકવાણાની ટીમે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી. હોસ્પિટલમાંથી MLC ની વર્દી મળ્યાના આધારે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવીને ગણતરીના કલાકોમાં જ ફરાર આરોપી લાલા વસાવાની અટકાયત કરી લીધી છે. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
