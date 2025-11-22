ETV Bharat / state

સુરતમાં લગ્નની તૈયારી વચ્ચે ફિઝિયોથેરાયી ડોક્ટરનો આપઘાત, મંગેતરને મળવા જતી તે કાફેમાં જઈને જીવન ટૂંકાવ્યું

મૂળ જામનગરના અને હાલ સરથાણાની વિશ્વા રેસિડેન્સિમાં રહેતા રત્નકલાકારની આત્મનિર્ભર પુત્રી ડો. રાધિકા પોતાનું ‘શ્રીજી ફિઝિયો ક્લિનિક’ ચલાવતી હતી.

સુરતમાં મહિલા ડોક્ટરનો આપઘાત
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 3:27 PM IST

સુરત: સુરતના સરથાણા વિસ્તારમાં શુક્રવારે સાંજે 7:15 વાગ્યા આસપાસ એક હૃદયદ્રાવક ઘટનાએ ચકચાર મચાવી દીધી છે. લગ્નના માત્ર બે મહિના પહેલાં જ 28 વર્ષીય ફિઝિયોથેરપી ડૉક્ટર રાધિકા જમનભાઈ કોટડિયાએ સરથાણા બિઝનેસ હબના ચાય પાર્ટનર કાફેમાં ગયા બાદ આપઘાત કરી લીધો હતો. ઘટનાને પગલે પોલીસે આકસ્મિક મોતની ઘટના નોંધીની આપઘાતના કારણો જાણવા તપાસ હાથ ધરી છે.

હસતા-રમતા જીવન પર પૂર્ણવિરામ
મૂળ જામનગરના અને હાલ સરથાણાની વિશ્વા રેસિડેન્સિમાં રહેતા રત્નકલાકારની આત્મનિર્ભર પુત્રી ડો. રાધિકા પોતાનું ‘શ્રીજી ફિઝિયો ક્લિનિક’ ચલાવતી હતી. તેના આગામી 19 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ લગ્ન થવાના હતા અને પરિવારમાં ખુશીનો માહોલ હતો. સૌથી આશ્ચર્યજનક બાબત એ છે કે, ડો. રાધિકા અવારનવાર તેના મંગેતર સાથે જે કાફેમાં હળવાશની પળો માણવા આવતી હતી, તે જ જગ્યાએ તેણીએ પોતાના જીવનનો અંત આણ્યો.

21 નવેમ્બરની સાંજે રાધિકા એકલી જ કાફે પર પહોંચી હતી અને ચા પણ પીધી હતી. કાફેના સ્ટાફ સાથે વાતચીત કર્યા બાદ અચાનક જ તેણે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે ગંભીર ઈજાઓને કારણે તેનું ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મૃત્યુ થયું હતું.

વોટ્સએપ મેસેજનું રહસ્ય બહાર આવ્યું
ડો. રાધિકાના આપઘાતના કારણ અંગે રહસ્ય ઘેરું બન્યું છે, ત્યારે સરથાણા પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસને મૃતકના મોબાઈલ ફોનમાંથી તેના મંગેતર સાથે થયેલા વોટ્સએપ મેસેજનું રહસ્ય જાણવા મળ્યું છે. મેસેજ પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડો. રાધિકા અને તેના મંગેતર વચ્ચે તણાવ ચાલી રહ્યો હતો.

મૃતક ડો. રાધિકાએ મંગેતરને મેસેજમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘નાની-નાની બાબત વિશે પેરેન્ટ્સને ન કહેવાય...’ આ મેસેજ સંકેત આપે છે કે મંગેતર દ્વારા નાની-નાની ખટપટો અંગે પોતાના પરિવારને જાણ કરવામાં આવતી હતી, જેના કારણે રાધિકા ગહન માનસિક તણાવમાં હતી અને આ જ તણાવ આ દુઃખદ પગલાનું મૂળ કારણ હોઈ શકે છે.

અંતિમ પગલું ભરવા પાછળનું કારણ શું?
પોલીસ તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે, બંને નિયમિત વોઈસ અને વીડિયો કોલ પર વાત કરતા હતા. માતા-પિતાએ દીકરીને પોતાના પગ પર ઊભી કરવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા હતા, તેમ છતાં ઉજ્જવળ કારકિર્દી અને આગામી લગ્નના ઉત્સાહ વચ્ચે યુવતીએ કેમ આ અંતિમ પગલું ભર્યું, તે સવાલ પરિવાર, મિત્રો અને પોલીસ માટે એક કોયડો બની ગયો છે. પોલીસે મૃતકનો મોબાઈલ ફોન કબજે લઈ, પરિવારના સભ્યો અને મંગેતરનું નિવેદન લેવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે, જેથી ડૉક્ટર રાધિકાના આ પગલા પાછળનું સાચું કારણ બહાર આવી શકે.

