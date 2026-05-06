સુરતમાં માનવતા શરમાઈ: વરાછાની ‘મમતા’ હોસ્પિટલમાં ચાલતું હતું પાપનું સામ્રાજ્ય, ફાર્માસિસ્ટ કરતો હતો ગર્ભપાત

Published : May 6, 2026 at 6:38 PM IST

સુરત: સુરત શહેરના વરાછા વિસ્તારમાં ફરી એકવાર ગેરકાયદે ગર્ભપરીક્ષણ અને ભ્રૂણ હત્યાના નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે. વરાછાના લાભેશ્વર ચાર રસ્તા પાસે આવેલી ‘મમતા મલ્ટી-સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલ’માં મંગળવારે મોડી સાંજે મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી અને વરાછા પોલીસની ટીમે સંયુક્ત દરોડા પાડીને આ કૌભાંડનો ઘટસ્ફોટ કર્યો છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, કોઈ ક્વોલિફાઇડ ડોક્ટરને બદલે માત્ર એક ફાર્માસિસ્ટ ગર્ભવતી મહિલાઓના ઓપરેશન કરી રહ્યો હતો.

આ કૌભાંડનો ખુલાસો હોસ્પિટલમાં જ કામ કરતી એક સફાઈ કામદાર મહિલાએ કર્યો હતો. આરોગ્ય વિભાગની કડક પૂછપરછમાં મહિલાએ કબૂલાત કરી હતી કે, હોસ્પિટલનો સંચાલક રામગોપાલ ખંડેલવાલ પોતે જ અહીં આવતી મહિલાઓના ગેરકાયદે ઓપરેશનો કરતો હતો. દરોડા દરમિયાન હોસ્પિટલના પહેલા અને બીજા માળે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી, જ્યાંથી બે મહિલા કર્મચારીઓ અને ત્રણ સગર્ભા મહિલાઓ મળી આવી હતી.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ફાર્માસિસ્ટ રામગોપાલ ખંડેલવાલ અગાઉ 6 મહિના પહેલા પણ ‘શિવાય હોસ્પિટલ’ના નામે આવા જ કૃત્યો કરતા ઝડપાયો હતો. જેલમાંથી છૂટ્યા બાદ તેણે નામદાર કોર્ટના સ્ટેનો દુરુપયોગ કરી હોસ્પિટલનું નામ બદલી ‘મમતા હોસ્પિટલ’ શરૂ કરી હતી અને ફરીથી આ ગોરખધંધો ચાલુ કર્યો હતો. તપાસમાં રોજની 2થી 5 ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિઓ થતી હોવાનું ખૂલ્યું છે.

દરોડા દરમિયાન મળી આવેલી ત્રણ સગર્ભા મહિલાઓમાંથી એક વ્યારાની અને બીજી શિરપુરની હતી. આ મહિલાઓએ સ્વીકાર્યું હતું કે તેઓ ગર્ભપાત માટે જ આવી હતી. જ્યારે આરોગ્ય વિભાગે તેમને સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવા 108 બોલાવી, ત્યારે તકનો લાભ ઉઠાવીને વ્યારાની 24 વર્ષીય મહિલા ત્યાંથી ભાગી છૂટી હતી, જ્યારે બાકીની બે મહિલાઓને સારવાર હેઠળ ખસેડવામાં આવી છે.

આ મામલે રાજ્યના આરોગ્ય મંત્રી પ્રફુલ પાનસેરિયાએ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, “આ હીન કૃત્ય કરનારા કોઈને પણ બક્ષવામાં આવશે નહીં. જિલ્લા આરોગ્ય તંત્રની ઘોર બેદરકારી સામે પણ તપાસ કરવામાં આવશે. આ મામલે મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી અને ફૂડ ઇન્સ્પેક્ટરને શો-કોઝ નોટિસ ફટકારી ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો છે.”

