સુરત: લક્ઝરી બસના દારૂડિયા ચાલકને મુસાફરોએ શિરપુર નજીક જાહેરમાં માર્યો

બેફામ ડ્રાઇવિંગ કરવા બદલ મુસાફરોએ મહારાષ્ટ્રના શિરપુર નજીક ઉતારીને જાહેરમાં ઢોર માર માર્યો હોવાની સનસનીખેજ ઘટના સામે આવી છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 24, 2025 at 3:15 PM IST

2 Min Read
સુરત: લાંબા અંતરની લક્ઝરી બસમાં મુસાફરોની સુરક્ષા પર ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. સુરતથી મહારાષ્ટ્રના ચોપડા જઈ રહેલી શ્રી હરિ ટ્રાવેલ્સની એક લક્ઝરી બસના ચાલકને દારૂના નશામાં બેફામ ડ્રાઇવિંગ કરવા બદલ મુસાફરોએ મહારાષ્ટ્રના શિરપુર નજીક ઉતારીને જાહેરમાં ઢોર માર માર્યો હોવાની સનસનીખેજ ઘટના સામે આવી છે. ડ્રાઇવરને માર મારતો આ વિડીયો હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે.

શું હતી ઘટના?

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, શ્રી હરિ ટ્રાવેલ્સની આ લક્ઝરી બસ સુરતથી ચોપડા તરફ જઈ રહી હતી. બસમાં સવાર મુસાફરોએ પ્રવાસની શરૂઆતથી જ નોંધ્યું હતું કે ડ્રાઇવર અસામાન્ય રીતે બેકાબૂ અને જોખમી ગતિએ બસ ચલાવી રહ્યો છે. થોડા જ સમયમાં મુસાફરોને જાણ થઈ કે બસનો ચાલક દારૂના નશામાં ધૂત છે. નશાની હાલતમાં ડ્રાઇવરની બેજવાબદારી જોઈને બસમાં સવાર તમામ મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટી ગયા હતા અને તેમને લાગ્યું કે તેમનો જીવ જોખમમાં છે.

શિરપુર નજીક રોકી 'મેથીપાક' ચખાડ્યો

મુસાફરોએ ગમે તેમ કરીને ડ્રાઇવરને બસ ધીમી કરવા અને રોકવા માટે દબાણ કર્યું. આખરે, મુસાફરોના પ્રયત્નોથી મહારાષ્ટ્રના શિરપુર નજીક બસને અટકાવવામાં આવી. બસ ઊભી રહેતા જ ગુસ્સે ભરાયેલા મુસાફરોનો રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો. તેમણે તાત્કાલિક ડ્રાઇવરને નીચે ઉતાર્યો અને જીવ જોખમમાં મૂકવાના આ કૃત્ય બદલ રોષ વ્યક્ત કર્યો.

ગુસ્સો એટલો ઉગ્ર હતો કે મુસાફરોએ કાયદાને હાથમાં લઈને ડ્રાઇવરને જાહેરમાં માર મારવાનું શરૂ કરી દીધું હતું. બેફામ ડ્રાઇવિંગ કરનાર બસ ચાલકને મુસાફરોએ બરાબરનો મેથીપાક ચખાડ્યો હતો.

સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલ

આ ઘટનાનો વિડીયો વાયરલ થતાં સમગ્ર મામલો ચર્ચાનું કેન્દ્ર બન્યો છે. આ ગંભીર ઘટનાએ લાંબા અંતરની બસોમાં ડ્રાઇવરોની નિમણૂક, તેમના સ્વાસ્થ્યની ચકાસણી અને મુસાફરોની સુરક્ષા અંગે ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. ટ્રાવેલ એજન્સીઓ આવી બેદરકારી સામે કેવા પગલાં લે છે તે જોવું રહ્યું.

મુસાફરોએ માંગણી કરી છે કે ટ્રાવેલ એજન્સીઓ દ્વારા આવા બેજવાબદાર ડ્રાઇવરો સામે કડક કાયદાકીય કાર્યવાહી કરવામાં આવે, જેથી ભવિષ્યમાં કોઈના પણ જીવન જોખમમાં ન મુકાય. પોલીસ આ મામલે કોઈ કાર્યવાહી કરે છે કે કેમ, તેના પર સૌની નજર ટકેલી છે.

