સુરત: ઉકાઈ-કાકરાપાર યોજનાની નહેરોમાં પાણી બંધ રહેતાં ખેડૂતો સામે સિંચાઈનું આંશિક સંકટ
નહેરના પાણીના અભાવે ખેતી હવે સંપૂર્ણપણે બોરવેલ અને ટ્યુબવેલના પાણી પર નિર્ભર બની છે.
Published : November 26, 2026 at 11:38 AM IST
સુરત: ઉકાઈ-કાકરાપાર યોજનાની નહેરોમાં પાણી બંધ રહેતાં સુરત જિલ્લાના ખેડૂતો સામે સિંચાઈનું આંશિક સંકટ ઊભું થયું છે. નહેરના પાણીના અભાવે ખેતી હવે સંપૂર્ણપણે બોરવેલ અને ટ્યુબવેલના પાણી પર નિર્ભર બની છે. જોકે, હાલ ખેડૂતોને ખેતી માટે મળતી આઠ કલાકની વીજળીમાં પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ખેંચવું મુશ્કેલ બનતાં પાકને નુકસાન થવાની ભીતિ વધી છે. આ સ્થિતિમાં નહેર બંધ રહે ત્યાં સુધી ખેડૂતોને 8 કલાકને બદલે 12 કલાક વીજળી આપવા ખેડૂત આગેવાને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી સમક્ષ રજૂઆત કરી છે.
ખેડૂત આગેવાન જયેશ એન. પટેલે મુખ્યમંત્રીને પાઠવેલા પત્રમાં જણાવ્યા મુજબ કાકરાપાર જમણાકાંઠાની નહેરની ક્ષમતા વધારવા અને નવીનીકરણની કામગીરીને પગલે 15 નવેમ્બર 2026થી 90 દિવસ માટે નહેર બંધ રાખવામાં આવી છે. આ નિર્ણયની સીધી અસર સુરત જિલ્લાના માંગરોળ, માંડવી, ઓલપાડ, કામરેજ અને ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર, હાંસોટ તથા વાલિયા સહિતના વિસ્તારોની અંદાજે 1,55,900 હેક્ટર ખેતીની જમીન પર પડી રહી છે. બીજી તરફ કાકરાપાર જમણા કાંઠાની નહેરની અન્ય શાખા પણ 35 દિવસ બંધ રહેવાની હોવાથી તાપી જિલ્લાના વ્યારા, સોનગઢ, નવસારી જિલ્લાના ગણદેવી, ચીખલી તેમજ સુરત જિલ્લાના બારડોલી, મહુવા અને પલસાણા તાલુકાના ખેડૂતો પણ પ્રભાવિત થવાની શક્યતા છે.
નહેરનું પાણી બંધ થતાં ખેડૂતોને ભૂગર્ભ જળ પર આધાર રાખવો પડી રહ્યો છે. ડાંગર, શેરડી અને શાકભાજી જેવા પાકોને સમયસર પૂરતું પાણી ન મળે તો ઉત્પાદન અને પાકની ગુણવત્તા બંનેને અસર થઈ શકે છે. ખાસ કરીને શિયાળુ ખેતીના નિર્ણાયક તબક્કે સિંચાઈની અછત ખેડૂતોની ચિંતામાં વધારો કરી રહી છે. આ સંજોગોમાં હાલ મળતા આઠ કલાક ઉપરાંત ચાર કલાક વધારાની વીજળી ફાળવી કુલ 12 કલાક વીજપુરવઠો આપવા માંગ કરવામાં આવી છે. નહેરમાં પાણી પુનઃ શરૂ ન થાય ત્યાં સુધી આ વ્યવસ્થા અમલમાં મૂકવામાં આવે તો ખેડૂતો પોતાના બોરવેલ અને ટ્યુબવેલ દ્વારા પાકને બચાવી શકશે. નહેરના નવીનીકરણની કામગીરીની સાથે ખેડૂતોના ઊભા પાકનું હિત પણ જળવાય તે માટે સરકાર તાત્કાલિક નિર્ણય લે તેવી માંગ ઉઠી છે.