ETV Bharat / state

સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ, RTO ઇન્સ્પેક્ટર પર જીવલેણ હુમલો કરી ગાડી સાથે સળગાવી દેવાની આપી ધમકી

હુમલાખોરોએ ઇન્સ્પેક્ટરને “ગાડી સાથે સળગાવી દેવાની” ધમકી આપી અને પોલીસને ખુલ્લેઆમ પડકારતા કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલો ઊભા થયા છે.

સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ
સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 16, 2025 at 10:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : જિલ્લાના પોશ ગણાતા પાલ વિસ્તારમાં ફરી અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ સામે આવ્યો છે. સામાન્ય હોર્ન મારવા જેવી નાની બાબતે બે રોમિયો ટાઇપ યુવકોએ ફરજ પરના RTO ઇન્સ્પેક્ટર તુષાર બાબુભાઇ બારીયા પર ફિલ્મી સ્ટાઇલથી હુમલો કરી ઢોર માર માર્યો હતો. હુમલાખોરોએ ઇન્સ્પેક્ટરને “ગાડી સાથે સળગાવી દેવાની” ધમકી આપી અને પોલીસને ખુલ્લેઆમ પડકારતા કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ પર સવાલો ઊભા થયા છે.

કારને કટ માર્યો, હોર્ન વગાડ્યો તો શરૂ થયો હુમલો

સાંજે ઇન્સ્પેક્ટર તુષાર બારીયા તેમની મહિન્દ્રા ગાડી લઈને પાલ ગૌરવ પથ પર આવેલ બર્ન હાઉસ કેફે તરફ જઈ રહ્યા હતા. એ સમયે શ્રીસ્ટાર ટી સ્ટોલ નજીક ઊભેલા મોપેડ સવાર સોમેલ વિજય ગાયકવાડ અને પ્રેમ સંજય ગાયકવાડ એ અચાનક કારને કટ મારી દીધી. માંડ બચેલા ઇન્સ્પેક્ટરે હોર્ન વગાડતા બંને યુવકો ઉશ્કેરાઈ ગયા અને મોપેડ કારની આગળ લાવી કનડગત શરૂ કરી. હોર્ન ન બંધ થતાં એકએ કારની સાઇડમાં લાત મારી અને પછી કારના કાચમાં મુક્કા માર્યા.

પોલીસે નોંધ્યો ગુનો, બંનેની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

ગળેથી પકડી મોંઢા પર 7–8 મુક્કા લગાવ્યા

ઇન્સ્પેક્ટર બારીયા નુકસાન જોવા કારમાંથી ઊતરતા જ હુમલાખોરોએ તકનો ફાયદો લીધો. એકે પાછળથી ગળેથી પકડી લીધા, જ્યારે બીજાએ ઉપરાછાપરી તેમના મોંઢા પર 7 થી 8 તડાકાબંધ મુક્કા ફટકાર્યા. ઇન્સ્પેક્ટરે પોલીસ બોલાવવાની વાત કરતા બંનેએ ચેતવણી આપી કે, "તુમ યહાં દુબારા દિખોગે તો તુમકો ગાડી કે સાથ જલા દેંગે." "પોલીસ હમારા ક્યા ઉખાડ લેગી."

પોલીસે નોંધ્યો ગુનો, બંનેની ધરપકડ
પોલીસે નોંધ્યો ગુનો, બંનેની ધરપકડ (ETV Bharat Gujarat)

હુમલા દરમિયાન આસપાસના લોકો દોડી આવ્યા અને ઇન્સ્પેક્ટરની મદદ કરી. સમગ્ર ઘટના સ્થળ પર લાગેલા CCTV કેમેરામાં સ્પષ્ટ કેદ થઈ છે.

પોલીસે નોંધ્યો ગુનો, બંનેની ધરપકડ

સોમેલ ગાયકવાડ અને પ્રેમ ગાયકવાડ જેઓ મુંબઈના રહેવાસી અને હાલ સુરતમાં કોલેજમાં અભ્યાસ તેમજ હોટલ મેનેજમેન્ટ કામ કરતા સામે અડાજણ પોલીસે ગુનો નોંધીને બંનેને ઝડપી પાડ્યા છે.

સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ
સુરતમાં અસામાજિક તત્વોનો ત્રાસ (ETV Bharat Gujarat)

ટપોરી તત્વોનો ત્રાસ વધ્યો

અડાજણ-પાલ વિસ્તારમાં લાંબા સમયથી થ્રી સ્ટાર મટકા ચા અને અન્ય ટી સ્ટોલ પાસે ટપોરી તત્વોનો અડ્ડો જામ્યો છે, જ્યાં સામાન્ય બાબતે ઝઘડા અને હુમલા વધતા જોવા મળે છે. આ ઘટનાએ પોલીસની પેટ્રોલીંગ અને અસામાજિક તત્વો સામેની કાર્યવાહી કેટલી અસરકારક છે તે અંગે ચર્ચા ઊભી કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ચૂંટણી ટાણે પોલીસે દેશી તમંચા સાથે ઉત્તરપ્રદેશના 3 ટપોરીઓ ઝડપ્યા
  2. જુનાગઢમાં સંગઠિત બની ગુના આચરતી 'બંગલા ગેંગ' સામે પોલીસે ગુજસીટોકનું હથિયાર ઉગામ્યું

TAGGED:

SURAT CRIME
SURAT POLICE
SURAT RTO INSPECTOR
SURAT PAL AREA
SURAT NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.