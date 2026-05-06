સુરતમાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી વચ્ચે રોગચાળાનો હાહાકાર: માસૂમ બાળક સહિત 3ના મોત
શહેરની સિવિલ અને સ્મીમેર હોસ્પિટલોમાં ઓપીડીની બહાર દર્દીઓની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે.
Published : May 6, 2026 at 9:00 PM IST
સુરત: સામાન્ય રીતે ઋતુ પરિવર્તન ટાણે રોગચાળો વકરતો હોય છે, પરંતુ આ વર્ષે સુરતમાં આકરી ગરમીની વચ્ચે પણ પાણીજન્ય અને મચ્છરજન્ય રોગચાળાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. શહેરના અલગ-અલગ વિસ્તારોમાં ઝાડા-ઉલ્ટી, કમળો અને તાવના કારણે એક 5 વર્ષના માસૂમ બાળક સહિત કુલ ત્રણ વ્યક્તિઓના અકાળે મોત નીપજતા આરોગ્ય તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ છે. શહેરની સિવિલ અને સ્મીમેર હોસ્પિટલોમાં ઓપીડીની બહાર દર્દીઓની લાંબી લાઈનો જોવા મળી રહી છે.
ત્રણ કરૂણ ઘટનાઓ જેણે શહેરને હચમચાવી દીધું
માસૂમ હસનેનનો ભોગ: લિંબાયતના પ્રતાપનગરમાં રહેતા નાજીન સૈયદનો 5 વર્ષનો પુત્ર હસનેન, જે આંગણવાડીમાં ભણતો હતો, તેને સોમવારે અચાનક તીવ્ર તાવ અને ઝાડા ઉપડ્યા હતા. મંગળવારે સવારે તબિયત વધુ લથડતા સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો હતો, જ્યાં તબીબોએ તેને મૃત જાહેર કર્યો હતો. એકના એક પુત્રના મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
સફાઈ કામદારનું મોત: રામપુરાની ચુમાંલીસ ચાલમાં રહેતા અને મનપામાં સફાઈ કામદાર તરીકે ફરજ બજાવતા 39 વર્ષીય કરણ સોલંકીને તાવની બીમારી બાદ મંગળવારે સવારે અચાનક તબિયત બગડતા બેભાન થઈ ગયા હતા. સ્મીમેર હોસ્પિટલ પહોંચે તે પહેલા જ તેમનું મોત નીપજ્યું હતું.
કમળાએ યુવાનનો જીવ લીધો: વેડ રોડની ત્રિવેણી સોસાયટીમાં રહેતા 36 વર્ષીય અરૂણ મોરે કલરકામ કરી પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. કમળાની સારવાર દરમિયાન સોમવારે રાત્રે સ્થિતિ ગંભીર બનતા સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં તેમને મૃત જાહેર કરાયા હતા. પિતાના જવાથી બે સંતાનોએ છત્રછાયા ગુમાવી છે.
એપ્રિલ માસના ચોંકાવનારા આંકડા
નવી સિવિલ હોસ્પિટલના સૂત્રો મુજબ, માત્ર એપ્રિલ મહિનામાં જ રોગચાળાના કેસોમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે:
- મેલેરિયા: 101 કેસ
- કમળો: 83 કેસ
- ટાઈફોડ: 63 કેસ
- ડેન્ગ્યુ: 32 કેસ
- ગેસ્ટ્રો: 37 કેસ
- તાવ: 72 કેસ
તબીબોની ચેતવણી: જાતે દવા લેવાનું ટાળો
ઉનાળામાં દૂષિત પાણી અને બહારનો ખોરાક રોગચાળાનું મુખ્ય કારણ બની રહ્યા છે. તબીબોએ નાગરિકોને ઉકાળેલું પાણી પીવા, વાસી ખોરાક ન ખાવા અને કોઈપણ લક્ષણ જણાય તો મેડિકલ સ્ટોર પરથી જાતે દવા લેવાને બદલે તાત્કાલિક સરકારી હોસ્પિટલનો સંપર્ક કરવા તાકીદ કરી છે.