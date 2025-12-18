ETV Bharat / state

સુરત: કીમ ચાર રસ્તા પાસે ડમ્પરે કારને અડફેટે લેતા એકનું મોત, એક ગંભીર

ડમ્પરે કારને અડફેટે લેતા એક વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો છે જ્યારે અન્ય એક હોસ્પિટલમાં જિંદગી અને મોત વચ્ચે જંગ લડી રહ્યો છે.

સુરત: કીમ ચાર રસ્તા પાસે ડમ્પરે કારને અડફેટે લેતા એકનું મોત, એક ગંભીર
સુરત: કીમ ચાર રસ્તા પાસે ડમ્પરે કારને અડફેટે લેતા એકનું મોત, એક ગંભીર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 18, 2025 at 7:31 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લામાંથી પસાર થતો નેશનલ હાઈવે 48 જાણે 'મોતનો હાઇવે' બની રહ્યો હોય તેમ અકસ્માતોની હારમાળા અટકવાનું નામ નથી લેતી. આજે વધુ એક ગમખ્વાર અકસ્માતની ઘટના કીમ ચાર રસ્તા નજીક સામે આવી છે, જેમાં કાળમુખા ડમ્પરે કારને અડફેટે લેતા એક વ્યક્તિએ જીવ ગુમાવ્યો છે જ્યારે અન્ય એક હોસ્પિટલમાં જિંદગી અને મોત વચ્ચે જંગ લડી રહ્યો છે.

કારનું પડીકું વળી ગયું, ડમ્પર ચાલક ફરાર

પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, મુંબઈથી અમદાવાદ તરફ જતી લેન પર કીમ ચાર રસ્તા પાસે આગળ જઈ રહેલી કાર (નંબર: GJ 05 JU 5632) ને પાછળથી પૂરપાટ ઝડપે આવતા એક ડમ્પરે જોરદાર ટક્કર મારી હતી. ટક્કર એટલી ભયાનક હતી કે કારનું પડીકું વળી ગયું હતું. અકસ્માત સર્જીને ડમ્પર ચાલક પોતાનું વાહન લઈને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો.

ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત

આ અકસ્માતમાં કારમાં સવાર બે વ્યક્તિઓ ગંભીર રીતે ઘવાયા હતા. જેમાં કાર ચાલક દિલીપ ભીખાભાઈ પિડાલીયાનું ગંભીર ઈજાઓને કારણે ઘટનાસ્થળ પર જ કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. જ્યારે કારમાં સવાર અન્ય વ્યક્તિ શરીફ શેખને ગંભીર હાલતમાં તાત્કાલિક સારવાર માટે કીમ ચાર રસ્તા નજીક આવેલી પરમ હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે.

તંત્ર સામે સવાલો

સ્થાનિક લોકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે કે NH-48 પર સતત વધતા અકસ્માતોમાં નિર્દોષ લોકો હોમાઈ રહ્યા છે. કીમ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં હાઈવે પર ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન અને ભારે વાહનોની બેફામ ગતિ અનેક પરિવારોના માળા વિખેરી રહી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા ફરાર ડમ્પર ચાલકને પકડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

SURAT KIM
ONE PERSON DIED
ANOTHER WAS SERIOUSLY INJURED
CAR DUMP TRUCK ACCIDENT
CAR COLLIDED WITH A DUMP TRUCK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.