સુરતના પરિયા ગામે ગૌચર જમીન પર સબસ્ટેશનના વિરોધમાં હોબાળો, ગ્રામજનો-પોલીસ વચ્ચે રકઝક
સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના પરિયા ગામે 220 કે.વી. સબસ્ટેશન માટે ગૌચર જમીન ફાળવતા JETCOની JCBથી કામગીરી શરૂ કરાતા ગ્રામજનો-પોલીસ વચ્ચે રકઝક થઈ હતી.
Published : October 7, 2026 at 7:03 PM IST
સુરત: જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના પરિયા ગામે 220 કે.વી. સબસ્ટેશન માટે ગ્રામજનોની મોટી ગૌચર જમીન ફાળવી દેવામાં આવતા સ્થાનિક ગ્રામજનો અને પોલીસ વચ્ચે ભારે રકઝક અને હોબાળો મચી ગયો હતો. JETCO કંપની દ્વારા ગૌચરની જમીનમાં જેસીબીથી ખેડાણ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવતા ગ્રામજનોમાં રોષ ફેલાયો છે.
પરિયા ગામ મહત્તમ ખેડૂતો, પશુપાલન અને ખેતી વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલું છે. ગામના અગ્રણીઓ અને ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગામ સૌથી વધુ સરકારી ગૌચર જમીન ધરાવતું ગામ છે. ગામના પૂર્વજોએ 70 વર્ષ પહેલાં સુખી સંપન્ન પરિવારના હિત માટે આ જમીન દાનમાં આપી હતી, જેનો મુખ્ય હેતુ ખેતી અને પશુપાલનનો હતો. આ જમીન પર રોજગારી અને પશુપાલનથી ખેડૂતોનું જીવન નિર્વાહ ચાલે છે. SC અને ST સમાજની મોટી વસ્તી ધરાવતા આ ગામમાં ગૌચરની જગ્યા પર અત્યાર સુધી કોઈ દબાણ કરવામાં આવ્યું નથી, પરંતુ માત્ર ઘાસચારો અને ચરાણ માટે આ ખુલ્લી જગ્યા ઉપલબ્ધ છે.
"પરિયા ગામ ઓલપાડ તાલુકાનું સૌથી વધુ સરકારી ગૌચર જમીન ધરાવતું ગામ છે. 70 વર્ષ પહેલાં ખેડૂતોએ ખેતી અને પશુપાલન માટે આ જમીન દાનમાં આપી હતી. ગામના SC, ST અને પશુપાલકો આ જમીન પર નિર્ભર છે. કલેક્ટરશ્રીના હુકમ સામે વિરોધ હોવા છતાં, હાઈકોર્ટમાં કેસ પેન્ડિંગ હોવા છતાં અને 7 દિવસનો સમય માંગવા છતાં તંત્ર કે કંપનીએ સમય ન આપતા ગ્રામજનોમાં રોષ છે. લોકશાહીમાં જો 7 દિવસમાં યોગ્ય નિર્ણય નહિ આવે તો ગ્રામજનો ગાંધીજીના માર્ગે ચાલીને આંદોલન કરશે." - દર્શન નાયક, સાયણ સુગર
JETCO કંપની દ્વારા સબસ્ટેશન બનાવવા માટે અંદાજે 40,000 ચોરસ મીટર જેટલી જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે. કંપની દ્વારા જમીનનો કબજો લઈને કામગીરી શરૂ કરવામાં આવતા વિવાદ સર્જાયો છે. ગ્રામજનોએ કંપની પાસે આ મામલે 7 દિવસનો સમય માંગ્યો હતો, પરંતુ કંપની દ્વારા કોઈ સમય આપવામાં આવ્યો ન હતો. હાલ આ બાબતે હાઈકોર્ટમાં પણ મેટર પેન્ડિંગ હોવા છતાં વિવાદ ચાલી રહ્યો છે. વિરોધના પગલે પરિયા ગામે Dy.SP, PI, PSI સહિતનો મોટો પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.
"પરિયા ગામે જેટકો કંપનીને ૨૨૦ કે.વી. સબસ્ટેશન માટે સરકારના નીતિ-નિયમોના આધારે ૪૦,૦૦૦ ચોરસ મીટર જગ્યા ફાળવવામાં આવી છે. આ સબસ્ટેશન લોકોના સુખાકારી માટેની યોજના છે. ગ્રામજનો દ્વારા સબસ્ટેશન અન્યત્ર બનાવવા અંગેની માંગણી કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ આ સબસ્ટેશનથી આ જ વિસ્તારની આજુબાજુના તમામ લોકોને વીજળીનો પાવર મળવાનો છે. કામ શરૂ થઈ ગયું છે અને ગ્રામજનોના વિરોધ વચ્ચે યોગ્ય કાર્યવાહી ચાલી રહી છે." - પી.એન. પટેલ, અધિક્ષક ઈજનેર, જેટકો કંપની
સ્થાનિક ગ્રામજનોએ ગૌચર જમીન નજીક સત્યાગ્રહ છાવણી તૈયાર કરીને આંદોલન કરવાની અને તબક્કાવાર વિરોધ કાર્યક્રમો યોજવાની ઉચ્ચ ચીમકી ઉચ્ચારી છે. હાલ ગ્રામજનો સ્થળ પરથી હટીને આગળની રણનીતિ ઘડવા માટે ગામમાં એકઠા થયા છે.
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