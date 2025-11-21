ઓલપાડના કીમ રેલ્વે ક્રોસિંગ બન્યું જોખમી!, 20 દિવસમાં ટ્રેન અડફેટે 5 લોકોના મોત
રેલ્વે ફૂટ ઓવરબ્રિજના 150 જેટલા ચઢવાના કારણે લોકો રેલ્વે ટ્રેક ઉપરથી પસાર થવા મજબૂર બને છે.
Published : November 21, 2025 at 4:04 PM IST
સુરત : ઓલપાડના કીમ ખાતે રેલ્વે ક્રોસિંગ જોખમી બન્યું છે. 20 દિવસમાં ટ્રેન અડફેટે 5 લોકોના મોત નીપજ્યા. જ્યારથી કીમ રેલવેનો ઓવરબ્રિજ કાર્યરત થયો છે, ત્યારથી જ રાહદારીઓના ટ્રેન અકસ્માતનો સિલસિલો યથાવત્ રહ્યો છે. રેલ્વે ફૂટ ઓવરબ્રિજના 150 જેટલા દાદરો ચડવાના કારણે લોકો રેલ્વે ટ્રેક ઉપરથી પસાર થવા મજબૂર બને છે. સ્થાનિકો દ્વારા ફૂટ ઓવરબ્રિજ પર લિફ્ટ મુકવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે.
સુરતના ઓલપાડના કીમ રેલવે ટ્રેક ઉપર અવાર નવાર રાહદારીઓ સાથે ટ્રેન અકસ્માત થતાં રહે છે. થોડા થોડા દિવસે કિમના રેલ્વે ટ્રેક પર ટ્રેન અડફેટે લોકોના મોત થતાં રહે છે. આ તમામ અકસ્માતો અને મોતનું કારણ માત્રને માત્ર રેલ્વે તંત્ર છે. કીમ ગામની કુલ વસતી 27 હજાર જેટલી છે, ત્યારે ગામમાં વસતા લોકો કામ અર્થે અથવા નોકરી અર્થે કિમના પૂર્વ વિસ્તારમાં જતાં હોય છે, ત્યારે રેલ્વે ટ્રેકની સામેની તરફ જવા માટે રેલ્વે વિભાગે 150 જેટલા દાદર ધરાવતો ફૂટ ઓવરબ્રિજ બનાવ્યો છે.
આ ફૂટ ઓવરબ્રિજના 150 જેટલા દાદરો ચઢવા અને 150 જેટલા દાદરો ઉતરવા લોકો માટે ખૂબ જ અઘરા છે. ખાસ કરીને સિનિયર સિટીઝન માટે આ ફૂટ ઓવરબ્રિજ પસાર કરવો એ લોખંડના ચણા ચાવવા સમાન છે, ત્યારે કીમ રેલ્વેનો ફૂટ ઓવરબ્રિજ લોકો માટે એક મોટી સમસ્યા બની ગઈ છે.
દરરોજ પસાર થતા લોકો આ ઓવરબ્રિજથી ત્રાહીમામ
દરરોજ અવર જવર કરતાં લોકો આ ફૂટ ઓવરબ્રિજથી ત્રાહીમામ થઈ ગયાં છે. જેને કારણે રાહદારીઓ મજબૂરીથી અને જીવના જોખમે રેલ્વે ટ્રેક પસાર કરી રહ્યા છે. આ રેલ્વે ટ્રેક પસાર કરતી વેળાએ અત્યાર સુધીમાં કેટલાક લોકોએ ટ્રેન અડફેટે જીવ ગુમાવ્યા છે, ત્યારે આ અઠવાડિયામાં જ ટ્રેક ક્રોસ કરવા જતા ટ્રેન અકસ્માતમાં 5 લોકોના મોત નીપજ્યા છે, જે ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે.
આ બાબતને ગંભીર સમજી કીમ ગ્રામપંચાયત દ્વારા પણ રેલવે વિભાગને એક પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો. કીમ ગ્રામ પંચાયત દ્વારા ફૂટ ઓવરબ્રિજ પર એક લિફ્ટ મુકવાની માંગ કરવામાં આવી છે, ત્યારે રેલ્વે વિભાગે પણ કીમ ગ્રામ પંચાયતની આ માંગણીને યોગ્ય ગણી માંગણી પૂરી કરવાની બાહેધરી આપી હતી, પરંતુ અફસોસની વાત એ છે કે રેલવે વિભાગે કીમ ગ્રામપંચાયતની પણ આ સમસ્યાને ગંભીરતાથી ન લીધી અને આજ દિન સુધી રાહદારીઓ માટે ફૂટ ઓવરબ્રિજ પર લિફ્ટ મુકવાની સુવિધા કરવામાં આવી નથી.
થોડા થોડા દિવસે લોકોના ટ્રેક પર ભયંકર અવસ્થામાં અકસ્માતો સર્જાતા રહે છે. આ જ બાબતે સુરતના સાંસદ મુકેશ દલાલ દ્વારા પણ રેલ્વે વિભાગને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. કીમ રેલવે ટ્રેક પર કીડી મોકોડાની જેમ લોકોના થઈ રહેલા મોતને લઈ લોકો ચિંતિત થયાં છે. સ્થાનિકોની એક જ માંગ છે કે કીમ રેલવે ફુટ ઓવરબ્રિજ પર વહેલી તકે લિફ્ટ મૂકવામાં આવે જેથી લોકો રેલવે ટ્રેક પરથી પસાર થતા બંધ થાય અને લોકોના જીવ લેવાતાં બંધ થાય.
