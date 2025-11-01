સુરતના ઓલપાડમાં કમોસમી વરસાદથી ડાંગરનો તૈયાર પાક ધોવાયો, Dy CM ખેતરમાં બૂટ ઉતારી પગપાળા ઉતર્યા
ખેડૂતોની આ વેદના અને નુકસાનીની ગંભીરતા સમજવા માટે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી આજે પોતે ઓલપાડના અસરગ્રસ્ત ખેતરોમાં પહોંચ્યા હતા.
Published : November 1, 2025 at 5:33 PM IST
સુરત : દક્ષિણ ગુજરાતમાં છેલ્લા 5 દિવસથી વરસી રહેલા કમોસમી વરસાદે ખેડૂતોના સપના પર પાણી ફેરવી દીધું છે. ખાસ કરીને સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકામાં, જ્યાં ડાંગરનું મોટા પાયે વાવેતર થયું હતું, ત્યાં તૈયાર પાકને વ્યાપક નુકસાન થતાં ખેડૂતો માથે હાથ દઈને રડી રહ્યા છે. ખેડૂતોની આ વેદના અને નુકસાનીની ગંભીરતા સમજવા માટે રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી આજે પોતે ઓલપાડના અસરગ્રસ્ત ખેતરોમાં પહોંચ્યા હતા.
પ્રોટોકોલ નેવે મૂકી, બૂટ ઉતારી, પગપાળા ખેતરમાં પ્રવેશ
નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ ખેડૂતોની વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ જાણવા માટે પ્રોટોકોલને નેવે મૂક્યો હતો. તેઓ સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સેલુત અને દીહેણ ગામની સીમમાં બગડી ગયેલા ડાંગરના ખેતરમાં પોતાના બૂટ ઉતારીને પગપાળા ઉતર્યા હતા.
આ પગલા દ્વારા તેમણે જમીની સ્તર પર ખેડૂતોની તકલીફ અનુભવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમની સાથે ઓલપાડના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ અને ખેતીવાડી વિભાગના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. જેમણે તાત્કાલિક ધોરણે નુકસાનનો અંદાજ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી દીધી છે.
હર્ષ સંઘવી સામે રજૂઆત કરતાં મહિલા ખેડૂત રડી પડી
સુરત જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદના કારણે ખેડૂતોની સ્થિતિ ખૂબ જ દયનીય બની છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી જ્યારે ખેડૂતોને મળવા માટે પહોંચ્યા, ત્યારે રોડ પર ડાંગર સૂકવવા માટે રાખેલ એક મહિલા ખેડૂત પોતાની રજૂઆત કરતાં રડી પડી હતી. નુકસાનની વાત કરતાં તેના આંસુ રોકાવાનું નામ લેતા ન હતા.
ખેડૂતોને હિંમત રાખવા અને સર્વેમાં સહકારની અપીલ
ખેતરમાં હાજર ખેડૂતો સાથે સંવેદના સાથે વાતચીત કરતાં હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે, "અતિવૃષ્ટિના કારણે જે તકલીફ આવી છે, તે દુઃખ હું તમારું સમજી શકું છું. આ નુકસાનને એ જ લોકો સમજી શકે જે લોકોએ ખોયું છે." તેમણે ખેડૂતોને હિંમત રાખવા અને સરકારની સર્વે પ્રક્રિયામાં સહકાર આપવા માટે અપીલ કરી હતી.
હર્ષ સંઘવીએ ખાતરી આપી હતી કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આ સમગ્ર બાબતને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી છે. વહેલી સવારથી જ મુખ્યમંત્રીના અધ્યક્ષ સ્થાને વીડિયો કોન્ફરન્સ યોજીને નુકસાનીનો તાગ મેળવવામાં આવ્યો છે અને વરસાદ બંધ થાય તે પહેલા જ તમામ મંત્રીઓને ફિલ્ડ પર મોકલી દેવાયા છે. સરકાર દ્વારા કોઈ પણ ખેડૂતને અન્યાય ન થાય તે રીતે વળતરની વ્યવસ્થા કરવા માટે સર્વે કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
આ પણ વાંચો...